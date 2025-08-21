Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiết lộ người chơi thay Bích Tuyền: Xướng tên nhân vật đặc biệt

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
21/08/2025 16:59 GMT+7

Trong chia sẻ mới nhất từ Thái Lan, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhắc đến những gương mặt sẽ thay thế vị trí mà Bích Tuyền để lại.

Hôm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên trên đất Thái Lan nhằm chuẩn bị cho trận đấu mở màn bảng G giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới, chạm trán với đội tuyển Ba Lan (hạng 3 thế giới). "Buổi tập hôm nay chủ yếu để các em làm quen sân và hồi phục sau thời gian di chuyển khá dài. Các em lần đầu tham dự giải vô địch thế giới nên có tinh thần tốt dù sức khỏe chưa đảm bảo, cần hồi phục", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiết lộ người chơi thay Bích Tuyền: Xướng tên nhân vật đặc biệt- Ảnh 1.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiết lộ khả năng dùng chủ công Thanh Thúy thi đấu vị trí đối chuyền thay cho Bích Tuyền

ẢNH: VFV

Chờ tài dụng binh của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt

Về khoảng trống ở vị trí đối chuyền mà Nguyễn Thị Bích Tuyền để lại sau khi rút lui vào giờ chót thu hút sự quan tâm của nhiều người, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ: "Chúng ta không có Bích Tuyền nên phải thay đổi nhân sự đánh chính. Ở vị trí đối chuyền, đội tuyển có Hoàng Thị Kiều Trinh với nhiều năm tham gia cùng đội. Bên cạnh đó Trần Thị Thanh Thúy cũng từng thi đấu ở vị trí đối chuyền cũng có thể là phương án. Tùy tình hình trên sân mà ban huấn luyện sẽ sử dụng nhân sự phù hợp".

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiết lộ người chơi thay Bích Tuyền: Xướng tên nhân vật đặc biệt- Ảnh 2.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập luyện tại Thái Lan nhằm chuẩn bị cho trận đấu mở màn giải vô địch thế giới, chạm trán với đội tuyển Ba Lan (hạng 3 thế giới)

ẢNH: VFV

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng "nghiên cứu" kỹ đối thủ sẽ gặp ở lượt trận đầu tiên là Ba Lan. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết toàn đội đã xem băng ghi hình những trận đấu mới nhất của đội tuyển Ba Lan và nhận định họ ở đẳng cấp cao hơn hẳn. "Đội tuyển Việt Nam cần khắc phục khả năng bắt bước một cùng lối chơi trên lưới bởi Ba Lan có hàng chắn cao. Toàn đội không ngừng cố gắng hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật để có thể chơi tốt trước đối thủ", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho hay.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết thêm giải vô địch thế giới là sân chơi quá sức với đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Vì thế kết quả có thể không được như ý, mong người hâm mộ luôn yêu thương, ủng hộ đội tuyển.

Khám phá thêm chủ đề

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt Bích Tuyền Thanh Thúy đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam
