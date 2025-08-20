Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Lịch thi đấu giải bóng chuyền thế giới mới nhất: Việt Nam nỗ lực tột độ còn vì cả Bích Tuyền

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
20/08/2025 14:23 GMT+7

Hôm nay, Trần Thị Thanh Thúy cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lên đường sang Thái Lan bắt đầu hành trình lần đầu chinh phục giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025.

Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 thu hút 32 đội bóng hàng đầu thế giới, trong đó đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (hạng 22 thế giới) lần đầu giành quyền tham dự nhờ xếp hạng 4 giải vô địch châu Á. Giải diễn ra tại 4 địa điểm của Thái Lan là Bangkok, Nakhon Ratchasima, Chiang Mai và Phuket. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đội Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11 thế giới), Kenya (hạng 23 thế giới), bảng đấu này tranh tài tại Phuket.

Lịch thi đấu giải bóng chuyền thế giới mới nhất: Việt Nam nỗ lực tột độ còn vì cả Bích Tuyền- Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (trái) tự tin trong lần đầu tham dự giải vô địch thế giới, chạm trán với các đối thủ mạnh

ẢNH: SAVA

Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam ra ngõ gặp núi

Theo lịch thi đấu mới nhất từ ban tổ chức, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán đội bóng mạnh nhất bảng G là đội tuyển Ba Lan ở trận mở màn vào lúc 20 giờ 30 ngày 23.8. Ở lượt trận thứ hai lúc 17 giờ ngày 25.8, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội chạm trán với hạt giống số 2 bảng G là đội tuyển Đức. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khép lại vòng đấu bảng bằng trận đấu với đối thủ được đánh giá ngang tài ngang sức là đội tuyển Kenya lúc 17 giờ ngày 27.8.

Việc Nguyễn Thị Bích Tuyền rút lui vào giờ chót ảnh hưởng không nhỏ đến chuyên môn, tuy nhiên HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết đội tuyển vẫn phải hướng về phía trước với các phương án thay thế đã được chuẩn bị trong cả quá trình tập luyện, tích lũy. Đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội không gặp áp lực thành tích nên tự tin sẽ phát huy được hết khả năng.

Lịch thi đấu giải bóng chuyền thế giới mới nhất: Việt Nam nỗ lực tột độ còn vì cả Bích Tuyền- Ảnh 2.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các học trò sẵn sàng vượt khó tại giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025

ẢNH: SAVA

Trước thềm giải vô địch thế giới, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có 2 trận giao hữu chất lượng, chạm trán với đội bóng châu Âu là tuyển Tây Ban Nha (thua 0-4) và đại diện từ châu Phi là Kenya (thắng 4-0). "Nếu đội tuyển Tây Ban Nha thiên về lối chơi tốc độ, tạo sức ép từ giao bóng và triển khai tấn công biến ảo thì đội Kenya thiên về sức mạnh nhưng tổ chức tấn công chưa đa dạng. Các đội chưa phô diễn hết sức mạnh ở trận giao hữu nhưng chúng ta cũng có được những vấn đề rút tỉa, từ đó có sự chuẩn bị tốt hơn cho những trận đấu sắp tới chạm trán với các đối thủ mạnh", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ.

Bích Tuyền viết tâm thư, tiết lộ lý do rút khỏi đội tuyển bóng chuyền Việt Nam

Tin liên quan

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sang Thái Lan đấu giải thế giới, Bích Tuyền chúc đồng đội chiến thắng

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sang Thái Lan đấu giải thế giới, Bích Tuyền chúc đồng đội chiến thắng

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 20.8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam di chuyển sang Phuket (Thái Lan) dự giải thế giới. Đội có 13 cầu thủ, vắng Bích Tuyền do cô đã xin rút lui.

Bích Tuyền: ‘Tôi muốn bảo vệ sự toàn vẹn của bản thân, tránh rủi ro không đáng có cho đội tuyển’

Bích Tuyền viết tâm thư xin rút khỏi đội tuyển bóng chuyền Việt Nam: ‘Tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng…’

Khám phá thêm chủ đề

Bóng chuyền Lịch thi đấu bóng chuyền đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận