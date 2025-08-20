Lịch thi đấu giải bóng chuyền thế giới mới nhất: Việt Nam nỗ lực tột độ còn vì cả Bích Tuyền

Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 thu hút 32 đội bóng hàng đầu thế giới, trong đó đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (hạng 22 thế giới) lần đầu giành quyền tham dự nhờ xếp hạng 4 giải vô địch châu Á. Giải diễn ra tại 4 địa điểm của Thái Lan là Bangkok, Nakhon Ratchasima, Chiang Mai và Phuket. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đội Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11 thế giới), Kenya (hạng 23 thế giới), bảng đấu này tranh tài tại Phuket.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (trái) tự tin trong lần đầu tham dự giải vô địch thế giới, chạm trán với các đối thủ mạnh ẢNH: SAVA

Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam ra ngõ gặp núi

Theo lịch thi đấu mới nhất từ ban tổ chức, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán đội bóng mạnh nhất bảng G là đội tuyển Ba Lan ở trận mở màn vào lúc 20 giờ 30 ngày 23.8. Ở lượt trận thứ hai lúc 17 giờ ngày 25.8, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội chạm trán với hạt giống số 2 bảng G là đội tuyển Đức. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khép lại vòng đấu bảng bằng trận đấu với đối thủ được đánh giá ngang tài ngang sức là đội tuyển Kenya lúc 17 giờ ngày 27.8.

Việc Nguyễn Thị Bích Tuyền rút lui vào giờ chót ảnh hưởng không nhỏ đến chuyên môn, tuy nhiên HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết đội tuyển vẫn phải hướng về phía trước với các phương án thay thế đã được chuẩn bị trong cả quá trình tập luyện, tích lũy. Đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội không gặp áp lực thành tích nên tự tin sẽ phát huy được hết khả năng.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các học trò sẵn sàng vượt khó tại giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 ẢNH: SAVA

Trước thềm giải vô địch thế giới, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có 2 trận giao hữu chất lượng, chạm trán với đội bóng châu Âu là tuyển Tây Ban Nha (thua 0-4) và đại diện từ châu Phi là Kenya (thắng 4-0). "Nếu đội tuyển Tây Ban Nha thiên về lối chơi tốc độ, tạo sức ép từ giao bóng và triển khai tấn công biến ảo thì đội Kenya thiên về sức mạnh nhưng tổ chức tấn công chưa đa dạng. Các đội chưa phô diễn hết sức mạnh ở trận giao hữu nhưng chúng ta cũng có được những vấn đề rút tỉa, từ đó có sự chuẩn bị tốt hơn cho những trận đấu sắp tới chạm trán với các đối thủ mạnh", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ.