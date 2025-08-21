Diện mạo mới của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam: Bài toán khó khi vắng Bích Tuyền

Khó tìm người đủ sức thay thế Bích Tuyền

Các HLV đều có cùng nhận định, đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền là một nửa sức mạnh của đội tuyển bóng chuyền nữ VN. Ở các trận đấu quan trọng của đội tuyển VN trong 3 năm qua, cô luôn là tay ghi điểm số 1 của đội. Thậm chí ở những thời điểm mang tính quyết định, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ đạo dồn toàn bộ bóng tấn công cho cô dứt điểm.

Vì thế việc Bích Tuyền rút lui chỉ vài ngày trước giải vô địch thế giới chắc chắn ảnh hưởng lớn đến chuyên môn của đội.

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN đến Thái Lan dự giải vô địch thế giới Ảnh: VFV

Đối chuyền còn lại của đội tuyển bóng chuyền nữ VN là Hoàng Thị Kiều Trinh ít có cơ hội ra sân thường xuyên trong thời gian qua. Cô cũng không có được sức mạnh, khả năng bật nhảy và tấn công hiệu quả như Bích Tuyền. Đó cũng là lý do mà Ban huấn luyện đội tuyển VN thử nghiệm chủ công Vi Thị Như Quỳnh hay Nguyễn Thị Uyên chơi vị trí đối chuyền ở trận giao hữu với Kenya trước khi sang Thái Lan. Tuy nhiên cả hai cũng chỉ dừng ở mức tròn vai và vẫn khiến giới chuyên môn thấp thỏm bởi khoảng trống quá lớn mà Bích Tuyền để lại.

Đội tuyển bóng chuyền nữ tìm sức mạnh đến từ phụ công

Khi vị trí đối chuyền không còn mũi tấn công lợi hại nhất, đội tuyển VN được dự báo sẽ phát huy khả năng ghi điểm ở vị trí phụ công. Ở các giải quốc tế gần đây như AVC Nations Cup, VTV Cup, SEA V.League, phụ công Trần Thị Bích Thủy phát huy cực kỳ hiệu quả những pha đánh nhanh. Tay đập được trui rèn ở giải vô địch bóng chuyền Hàn Quốc nhiều lần ghi điểm nhờ khả năng tấn công bất ngờ, hiệu quả khiến đối thủ không kịp phản ứng. Ngoài ra, Bích Thủy cũng phát huy được khả năng phòng ngự ở tình huống bám chắn. Phụ công cao 1,83 m này được đánh giá đang có phong độ tốt, hứa hẹn tỏa sáng ở giải vô địch thế giới.

Bên cạnh Bích Thủy, đội tuyển bóng chuyền nữ VN còn kỳ vọng vào bản lĩnh, kinh nghiệm của đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy. Chưa lấy lại phong độ đỉnh cao sau chấn thương gặp phải hồi năm ngoái nên Thanh Thúy chưa phát huy khả năng từ các pha giao bóng mạnh đến những cú đập bóng tầm cao. Tuy nhiên, tay đập này cũng hỗ trợ khá tốt ở khâu phòng ngự, từ bắt bước một đến bám chắn. Vai trò của cô càng quan trọng khi đội thiếu vắng Bích Tuyền. Gương mặt khác cũng được kỳ vọng giữ vững phong độ là libero Nguyễn Khánh Đang. Với sự nhanh nhẹn, nhạy bén, Khánh Đang nhiều lần cứu thua ngoạn mục cho đội tuyển VN, qua đó giúp cả đội lên tinh thần, triển khai tấn công dễ dàng hơn.

Các mũi tấn công của Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Phương, Lê Thanh Thúy cũng là phương án dự phòng của đội tuyển VN mỗi khi bế tắc.

Hôm qua 20.8, đội tuyển bóng chuyền nữ VN đã có mặt tại Phuket (Thái Lan), nơi diễn ra bảng G giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025. Đội tuyển VN (hạng 22 thế giới) sẽ thi đấu trận ra quân gặp Ba Lan (hạng 3 thế giới) vào ngày 23.8, sau đó lần lượt gặp Đức (hạng 11), Kenya (hạng 23). Các đội xếp nhất, nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp.