Thanh Thúy làm... phiên dịch, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập luyện hăng say

Xuất hiện nhân tố Việt kiều ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam
Hôm qua, sau khoảng 12 giờ đồng hồ di chuyển, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có mặt ở Phuket (Thái Lan) nơi đăng cai các trận đấu thuộc bảng G giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới với sự góp mặt của đội tuyển Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11 thế giới), Việt Nam (hạng 22 thế giới) và Kenya (hạng 23 thế giới). Sau 1 đêm nghỉ ngơi, hôm nay Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội ra sân tập luyện để làm quen với sân bãi, điều kiện thi đấu.
Buổi tập của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt diễn ra trong không khí vui tươi, tràn ngập tiếng cười. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng trợ lý Nguyễn Thị Ngọc Hoa cùng tham gia tập luyện với các tuyển thủ. Ngoài các bài tập tấn công, các tuyển thủ Việt Nam còn trui rèn khả năng phòng ngự, bắt bước một.
Từng thi đấu quốc tế ở Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Trần Thị Thanh Thanh Thúy có "vốn liếng" tiếng Anh tốt nhất trong đội. Vì thế cô kiêm luôn vai trò phiên dịch cho toàn đội kể từ khi đặt chân đến Thái Lan. Tay đập sở hữu chiều cao 1,90 m, tốt nhất của đội tuyển Việt Nam nỗ lực tập luyện để gánh vác hàng tấn công của đội trong bối cảnh thiếu vắng tay ghi điểm số 1 Nguyễn Thị Bích Tuyền vì rút lui vào giờ chót.
Cũng trong hôm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham gia buổi quay phim, chụp hình nhằm quảng bá cho đội tuyển Việt Nam lẫn cho giải đấu theo yêu cầu từ ban tổ chức. Ngày 23.8, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội sẽ thi đấu trận ra quân, chạm trán với đội bóng mạnh nhất bảng G là Ba Lan (hạng 3 thế giới).
