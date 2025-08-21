Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thanh Thúy làm... phiên dịch, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập luyện hăng say

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
21/08/2025 16:22 GMT+7

Hôm nay (21.8), Trần Thị Thanh Thúy cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Phuket (Thái Lan) nhằm chuẩn bị cho giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới khởi tranh vào ngày mai (22.8).

Xuất hiện nhân tố Việt kiều ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Hôm qua, sau khoảng 12 giờ đồng hồ di chuyển, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có mặt ở Phuket (Thái Lan) nơi đăng cai các trận đấu thuộc bảng G giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới với sự góp mặt của đội tuyển Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11 thế giới), Việt Nam (hạng 22 thế giới) và Kenya (hạng 23 thế giới). Sau 1 đêm nghỉ ngơi, hôm nay Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội ra sân tập luyện để làm quen với sân bãi, điều kiện thi đấu.

Thanh Thúy làm... phiên dịch, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập luyện hăng say- Ảnh 1.

Để chuẩn bị cho giải thế giới, đội tuyển nữ Việt Nam đã có sự hỗ trợ từ gương mặt mới. Đó là Nguyễn Huy Đông, chuyên gia Việt kiều, từng làm thống kê cho đội tuyển Úc trước đây. Với việc có thêm trợ lý mới, Ban huấn luyện sẽ có thêm hỗ trợ tốt hơn về những đấu pháp sắp tới dành cho Việt Nam

Thanh Thúy làm... phiên dịch, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập luyện hăng say- Ảnh 2.

Các nữ tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam khởi động trước buổi tập luyện đầu tiên tại Thái Lan

ẢNH: VFV

Buổi tập của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt diễn ra trong không khí vui tươi, tràn ngập tiếng cười. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng trợ lý Nguyễn Thị Ngọc Hoa cùng tham gia tập luyện với các tuyển thủ. Ngoài các bài tập tấn công, các tuyển thủ Việt Nam còn trui rèn khả năng phòng ngự, bắt bước một.

Thanh Thúy làm... phiên dịch, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập luyện hăng say- Ảnh 3.

Vi Thị Như Quỳnh trui rèn thêm khả năng phòng thủ, bắt bước một

ẢNH: VFV

Thanh Thúy làm... phiên dịch, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập luyện hăng say- Ảnh 4.

Nụ cười rạng rỡ của Phạm Thị Hiền ở buổi tập đầu tiên trên đất Thái

ẢNH: VFV

Từng thi đấu quốc tế ở Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Trần Thị Thanh Thanh Thúy có "vốn liếng" tiếng Anh tốt nhất trong đội. Vì thế cô kiêm luôn vai trò phiên dịch cho toàn đội kể từ khi đặt chân đến Thái Lan. Tay đập sở hữu chiều cao 1,90 m, tốt nhất của đội tuyển Việt Nam nỗ lực tập luyện để gánh vác hàng tấn công của đội trong bối cảnh thiếu vắng tay ghi điểm số 1 Nguyễn Thị Bích Tuyền vì rút lui vào giờ chót.

Thanh Thúy làm... phiên dịch, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập luyện hăng say- Ảnh 5.

Đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy hỗ trợ cho các đồng đội cả trong lẫn ngoài sân đấu

ẢNH: VFV

Thanh Thúy làm... phiên dịch, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập luyện hăng say- Ảnh 6.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trực tiếp đập bóng cho các học trò tập luyện

ẢNH: VFV

Cũng trong hôm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham gia buổi quay phim, chụp hình nhằm quảng bá cho đội tuyển Việt Nam lẫn cho giải đấu theo yêu cầu từ ban tổ chức. Ngày 23.8, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội sẽ thi đấu trận ra quân, chạm trán với đội bóng mạnh nhất bảng G là Ba Lan (hạng 3 thế giới).

