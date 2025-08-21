Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
De Paul, Suarez thay Messi đưa Inter Miami vào bán kết Leagues Cup đầy kịch tính

Giang Lao
Giang Lao
21/08/2025 10:28 GMT+7

Messi không thi đấu, nhưng Inter Miami vẫn còn De Paul và Suarez, những người đã tỏa sáng giúp đội nhà đánh bại đối thủ Tigres UANL tỷ số 2-1 vào bán kết Leagues Cup ngày 21.8.

Messi nỗ lực thi đấu đến phút cuối

Hình ảnh Messi đến sân cùng toàn đội Inter Miami, anh đi cùng 2 người bạn thân De Paul và Suarez, nhưng lại không mặc trang phục thi đấu, đã gây sốc cho CĐV đội bóng này. 

De Paul, Suarez thay Messi đưa Inter Miami vào bán kết Leagues Cup đầy kịch tính - Ảnh 1.

Messi đến sân cùng toàn đội Inter Miami

Ảnh: Reuters

Theo nhiều nguồn tin, Messi đã cố gắng và hy vọng mình sẽ có cảm giác tốt, để có thể góp mặt thi đấu vào giờ chót. Mặc dù vậy, điều này đã không đến. Danh thủ người Argentina cũng đã chọn cách đi cùng toàn đội đến sân, nhằm khích lệ tinh thần các đồng đội của mình.

Vắng Messi, HLV Mascherano sử dụng hàng công Inter Miami gồm Allende và Telasco Segovia đá cặp với De Paul, trong khi Suarez chơi cao nhất. Phía sau, Busquets và Yannick Bright chơi vị trí tiền vệ phòng ngự, cùng Ian Fray và Jordi Alba ở 2 biên.

Đội hình này giúp Inter Miami thi đấu rất cân bằng, và nắm nhiều thế chủ động trước đối thủ đến từ Mexico là Tigres UANL, phụ thuộc khá nhiều vào cầu thủ xuất sắc Angel Correa thi đấu từ đầu. 

Sau nhiều cơ hội bỏ lỡ, Inter Miami tìm được bàn mở tỷ số 1-0 ở phút 23 từ chấm 11 m do Suarez thực hiện, sau tình huống cầu thủ Tigres UANL để bóng chạm tay trong vòng cấm khi Alba chuẩn bị thực hiện quả tạt.

Trận đấu sau đó nóng lên với nhiều tình huống tranh cãi, HLV Mascherano của Inter Miami phải nhận thẻ đỏ và bị truất quyền chỉ đạo, phải lên khán đài chỉ đạo các trợ lý qua điện thoại.

De Paul, Suarez thay Messi đưa Inter Miami vào bán kết Leagues Cup đầy kịch tính - Ảnh 2.

Inter Miami vẫn còn De Paul và Suarez thay Messi tỏa sáng

Ảnh: Reuters

Trong hiệp 2, Tigres UANL thi đấu nỗ lực hơn và họ tìm được bàn gỡ hòa 1-1 do công Angel Correa ghi phút 67. Mặc dù vậy, hy vọng của đội bóng Mexico có thể đưa trận đấu sang hiệp phụ đã bất thành, khi một lần nữa ở cuối trận, các hậu vệ của họ lại mắc lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm một cách không đáng có.

Từ quả tạt của đồng đội ở ngoài biên phải, De Paul gây áp lực trong vòng cấm khiến một hậu vệ Tigres UANL dùng tay cản bóng. Trọng tài sau khi xem VAR đã xác nhận đó là quả phạt đền cho Inter Miami. Từ chấm 11 m, tiền đạo kỳ cựu Suarez một lần nữa thực hiện chính xác, ghi bàn thứ 2 trong trận, giúp đội nhà thắng tỷ số 2-1 giành quyền vào bán kết Leagues Cup.

Tại bán kết, Inter Miami sẽ gặp lại kình địch Orlando City SC trong trận thư hùng diễn ra ngày 26 hoặc 27.8 tới. Messi dự kiến sẽ kịp trở lại thi đấu, nhưng HLV Mascherano bị cấm chỉ đạo do đã nhận thẻ đỏ.

