U.23 Việt Nam còn mạnh hơn lúc vô địch Đông Nam Á

L ẦN ĐẦU CHO T RẦN T HÀNH T RUNG

Tân binh U.23 VN, tiền vệ Việt kiều gốc Bulgaria Trần Thành Trung (Ninh Bình FC) chỉ mất 40 phút để lọt vào "mắt xanh" của HLV Kim Sang-sik. Ở V-League 2025 - 2026, cầu thủ sinh năm 2005 thi đấu 19 phút trong trận gặp Hà Tĩnh, 21 phút trong trận gặp Thanh Hóa nhưng đã thể hiện được năng lực của mình. Đặc biệt, ở cuộc đối đầu CLB Hà Tĩnh, khi Ninh Bình gặp bế tắc, sự có mặt của Thành Trung đã giúp đội nhà cải thiện thế trận để thắng chung cuộc 3-1. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác trung bình của Thành Trung là 93,5%, phần nào thể hiện phong cách chơi hiện đại, đơn giản và hiệu quả. HLV đội Ninh Bình, ông Gerard Albadalejo cũng đánh giá rất cao tư duy chơi bóng và tiềm năng phát triển của cậu học trò.

Trần Thành Trung (Chung Nguyen Do), sinh năm 2005 tại Bulgaria trong gia đình người Việt, hiện mang hai quốc tịch Việt Nam và Bulgaria. Anh trưởng thành từ lò đào tạo CSKA Sofia, thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2013 và từng khoác áo đội một Slavia Sofia tại giải VĐQG Bulgaria trước khi trở về đầu quân cho CLB Ninh Bình tại V-League. Cầu thủ cao 1,75 m, thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm này đã ra sân 31 trận, ghi 2 bàn thắng và có 1 kiến tạo trong mùa giải 2024 - 2025. Với phong cách chơi thiên về kiểm soát và phòng ngự, Thành Trung còn lọt vào nhóm 5 cầu thủ trẻ có số lần đánh chặn nhiều nhất tại các giải VĐQG châu Âu (ngoại trừ 5 giải hàng đầu). Anh cũng là gương mặt quen thuộc ở các cấp đội tuyển trẻ Bulgaria, từ U.17 đến U.21, và từng được các tuyển trạch viên Barcelona đánh giá cao trong nhóm tiền vệ triển vọng của châu Âu

ẢNH: CLB NINH BÌNH

Không dễ để Thành Trung chiếm suất đá chính ở đội U.23 VN khi tập thể đã vào "guồng", được thể hiện qua chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2025. Bên cạnh đó, anh vẫn chưa thích nghi hoàn toàn với thời tiết VN, vốn khắc nghiệt đối với cầu thủ đến từ châu Âu. Đây sẽ là những thử thách mà cầu thủ này buộc phải vượt qua, nếu muốn cống hiến lâu dài cho bóng đá VN. Tuy nhiên, Thành Trung cũng có những thuận lợi để đẩy nhanh tốc độ hòa nhập khi đội U.23 VN có một cầu thủ Việt kiều khác là Lê Viktor và một đồng đội khác của anh ở CLB Ninh Bình là Nguyễn Quốc Việt.

Đội U.23 VN cũng chào đón sự trở lại của Nguyễn Thanh Nhàn. Tiền đạo quê Tây Ninh là mắt xích quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Kim Sang-sik nhưng phải chia tay giải U.23 Đông Nam Á 2025 do chấn thương. Khi trở lại, anh sẽ mang đến nhiều phương án tấn công hơn cho đội U.23 VN.

P HẢI VÀO VÒNG CHUNG KẾT U.23 c HÂU Á

Những cái tên còn lại của đội U.23 VN cũng đã rất quen thuộc với người hâm mộ. So với đội hình giành chức vô địch trên đất Indonesia, chỉ có tiền vệ Nguyễn Thành Đạt vắng mặt. Cộng thêm 2 nhân tố chất lượng là Thành Trung và Thanh Nhàn, đội U.23 VN rõ ràng sẽ cải thiện sức mạnh so với giải U.23 Đông Nam Á. Một điều đáng mừng nữa là các cầu thủ thuộc nhóm đá chính đều được trao cơ hội, đang thể hiện phong độ ổn định tại V-League. Một số cầu thủ còn chơi hay, tự tin như Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Ngọc Mỹ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Đình Bắc…

Các cầu thủ đã chơi hay ở giải U.23 Đông Nam Á như Văn Khang, Anh Quân, Xuân Bắc (từ trái sang) sẽ tiếp tục là nhân tố quan trọng ở vòng loại U.23 châu Á ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở vòng loại U.23 châu Á, "Những chiến binh sao vàng" trẻ tuổi được chơi trên sân nhà và chỉ phải gặp các đội bóng được đánh giá thấp hơn là đội U.23 Bangladesh (ngày 3.9), Singapore (6.9) và Yemen (9.9). Vì thế, thầy trò HLV Kim Sang-sik có nhiệm vụ giành ngôi đầu bảng C để vào vòng chung kết U.23 châu Á 2026, đồng thời có sự tự tin, hứng khởi để hướng đến mục tiêu chinh phục tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào cuối năm nay.