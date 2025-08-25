Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lộ diện thủ môn số 1 của U.23 Việt Nam: 'Người nhện' 1,91 m từ HAGL

Thu Bồn
Thu Bồn
25/08/2025 17:59 GMT+7

Với phong độ xuất sắc ở V-League cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn, Trần Trung Kiên được xem là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí chốt chặn của U.23 Việt Nam tại vòng loại U.23 châu Á 2026.

Trong bối cảnh vòng loại U.23 châu Á 2026 đã đến gần, HLV Kim Sang-sik đang chọn lọc những gương mặt tài năng để giúp U.23 Việt Nam đạt được mục tiêu giành vé dự vòng chung kết. Danh sách vẫn còn là ẩn số, nhưng những ứng cử viên đã bắt đầu lộ diện. Vào lúc này, thủ môn cao 1,91 m của HAGL đang dần khẳng định vị thế số một trong lứa tuổi U.23, cả về phong độ lẫn kinh nghiệm thi đấu.

Chốt chặn đáng tin cậy của cả HAGL và U.23 Việt Nam

V-League 2025 - 2026 mới trải qua 2 vòng đấu, Trần Trung Kiên đã khiến nhiều người phải nhắc đến tên của mình khi thể hiện sự ổn định đáng nể. Gần nhất là ở trận đấu thuộc vòng 2 hôm 23.8, nơi HAGL phải chạm trán hàng công giàu sức mạnh bậc nhất giải đấu của CLB Hà Nội. Trong suốt 90 phút, Trung Kiên nhiều lần cứu thua xuất sắc, phản xạ nhanh trước những pha dứt điểm hiểm hóc và làm chủ tốt các tình huống bóng bổng. Chính màn trình diễn chắc chắn đó đã giúp HAGL giữ sạch lưới (hòa 0-0), tránh được kịch bản toàn thua cả 2 trận và rơi xuống đứng cuối bảng xếp hạng. Một điểm của đội bóng phố núi mang về từ sân Hàng Đẫy cũng đồng thời là lời khẳng định cho chuyên môn và phong độ của Trung Kiên ở thời điểm này.

Lộ diện thủ môn số 1 của U.23 Việt Nam: 'Người nhện' 1,91 m từ HAGL- Ảnh 1.

Trần Trung Kiên thể hiện sự ổn định cao ở đấu trường V-League

ẢNH: MINH TÚ

Không chỉ dừng lại ở V-League, Trần Trung Kiên còn có hành trang quý giá từ những giải đấu quốc tế. Anh từng góp mặt trong thành phần đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024. Cách đây không lâu, người gác đền sinh năm 2003 đã cùng U.23 Việt Nam lên ngôi tại giải U.23 Đông Nam Á 2025. Bản lĩnh trong những trận cầu lớn giúp Trung Kiên ngày càng hoàn thiện, trở thành chốt chặn đáng tin cậy.

Sở hữu chiều cao 1,91m, Trung Kiên có lợi thế vượt trội trong việc khống chế bóng bổng và làm chủ vòng cấm. Bên cạnh đó, anh còn được đánh giá cao nhờ khả năng phán đoán tình huống, phản xạ nhanh và ra vào hợp lý.

Lộ diện thủ môn số 1 của U.23 Việt Nam: 'Người nhện' 1,91 m từ HAGL- Ảnh 2.

Một pha bay người cứu bóng của Trung Kiên ở trận HAGL cầm hòa đội Hà Nội 0-0

ẢNH: MINH TÚ

Với tất cả những gì đã thể hiện, Trần Trung Kiên đã chắc suất trong danh sách tập trung U.23 Việt Nam để hướng tới vòng loại U.23 châu Á 2026. Thậm chí, vị trí số 1 trong khung thành U.23 Việt Nam khó thoát khỏi tay của thủ môn đang khoác áo HAGL. Một thủ môn đang chơi ổn định, có kinh nghiệm quốc tế dày dặn và sở hữu thể hình lý tưởng chính là nơi mà ban huấn luyện có thể đặt niềm tin.

CLB Công an Hà Nội quay lại tốp đầu, V-League sớm ganh đua quyết liệt

CLB Công an Hà Nội quay lại tốp đầu, V-League sớm ganh đua quyết liệt

Vòng 2 V-League khép lại với chiến thắng của CLB Công an Hà Nội trước CLB Becamex TP.HCM vào tối qua 24.8. 3 điểm trọn vẹn trên sân Bình Dương giúp đội bóng ngành công an trở lại với tốp 2.

HLV Kim Sang-sik liên tiếp nhận tin vui

