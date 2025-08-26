HLV Kim Sang-sik nói bất ngờ về tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung, muốn U.23 Việt Nam phải...

HLV Kim Sang-sik muốn đánh giá Trần Thành Trung kỹ hơn

U.23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào cuối tháng 8, để chuẩn bị cho 3 trận đấu trong khuôn khổ vòng loại U.23 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 3.9 đến 9.9. Cụ thể, tại bảng C, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đối đầu U.23 Bangladesh vào ngày 3.9, gặp U.23 Singapore vào ngày 6.9 và chạm trán U.23 Yemen vào ngày 9.9. Các trận đấu đều diễn ra ở khung 19 giờ trên sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Để chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á, HLV Kim Sang-sik đã gọi lại bộ khung từng vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, với những nhân tố như thủ môn Trung Kiên, Văn Bình, hậu vệ Hiểu Minh, Anh Quân, Văn Hà, Lý Đức, Nhật Minh, tiền vệ Xuân Trường, Xuân Bắc, Công Phương, Phi Hoàng, Văn Thuận, Lê Viktor, hay các tiền đạo Quốc Việt, Đình Bắc, Ngọc Mỹ.

Thành Trung (phải) trong màu áo Ninh Bình FC ẢNH: NINH BÌNH FC

Đáng chú ý, tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung cũng góp mặt. Cầu thủ sinh năm 2005 được đào tạo tại Bulgaria trong màu áo CSKA Sofia. Anh từng khoác áo U.19 và U.21 Bulgaria, trước khi quyết định về V-League khoác áo Ninh Bình FC. Thành Trung đã đá 2 trận ở V-League từ đầu giải, đều vào sân từ ghế dự bị.

Tại buổi lễ ký kết và công bố đơn vị đồng hành chính của U.23 Việt Nam tại bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026, Báo Thanh Niên đặt câu hỏi cho HLV Kim Sang-sik: "Ông đánh giá thế nào về năng lực của Trần Thành Trung và kế hoạch sử dụng cầu thủ Việt kiều này trong thời gian tới?".

"Tôi và đội ngũ phân tích đã tìm hiểu các Việt kiều đá ở nước ngoài, trong đó có Thành Trung. Ở đợt tập trung tới, tôi sẽ kiểm tra và theo dõi cậu ấy kỹ hơn. Tôi cảm ơn lãnh đạo LPBank và lãnh đạo Ninh Bình FC đã đưa Thành Trung từ nước ngoài về thi đấu. Chúng ta cần thêm các cầu thủ Việt kiều tài năng từ nước ngoài về cống hiến cho quê hương", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Trả lời câu hỏi của Báo Thanh Niên về việc nâng cấp lối chơi để tiến ra châu Á, chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ thêm về quá trình chuẩn bị: "Trong những ngày qua, tôi và ban huấn luyện đã tìm hiểu tình trạng từng cầu thủ về thể lực, sức khỏe trước khi công bố danh sách tập trung. Ở giải đấu qua, chúng tôi đã có giải đấu thành công. Dù khó khăn, nhưng cả đội đã vượt qua và có thành tích tốt.

Danh sách U.23 Việt Nam ẢNH: VFF

Thông qua thành công, các cầu thủ sẽ có sự tự tin, khát khao và chiến đấu hết mình để vượt qua vòng loại U.23 châu Á 2026. Để bước ra châu Á, U.23 Việt Nam phải chuẩn bị tốt hơn, cầu thủ phải đá nhiệt hơn để trước tiên thắng ở vòng loại đã. Tôi cảm ơn VFF và LPBank đã luôn đồng hành, động viên để tạo ra giải đấu thành công".

Nguồn động lực tinh thần

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho các mục tiêu quan trọng của U.23 Việt Nam trong năm 2025, bên cạnh nỗ lực giành quyền đăng cai bảng đấu, VFF và HLV Kim Sang-sik đã xây dựng kế hoạch dài hạn về lực lượng cho đội tuyển.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, nhiều cầu thủ U.22 đã được gọi lên tuyển nhằm tích lũy kinh nghiệm, nâng cao tư duy chiến thuật và làm quen với cường độ thi đấu quốc tế.

Ngoài ra, đội cũng được tạo điều kiện tham dự giải đấu chất lượng như U.22 quốc tế tại Trung Quốc hồi tháng 3, với những đối thủ chất lượng như U.22 Trung Quốc, U.22 Uzbekistan và U.22 Hàn Quốc. Nhờ đòn bẩy chuẩn bị, U.23 Việt Nam đã vô địch U.23 Đông Nam Á lần thứ ba liên tiếp.

LPBank đồng hành cùng U.23 Việt Nam ở bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026 ẢNH: VFF

U.23 Việt Nam cũng có sự ủng hộ lớn, khi LPBank trở thành đơn vị đồng hành chính của bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026. Sự đồng hành này không chỉ là nguồn hỗ trợ thiết thực đối với công tác tổ chức bảng đấu do Việt Nam đăng cai, mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần, giúp U.23 Việt Nam có thêm những điều kiện thuận lợi trên hành trình chinh phục mục tiêu ở đấu trường châu lục.

"Việc LPBank quyết định trở thành đơn vị đồng hành chính tại bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026 xuất phát từ niềm tin và ý chí của thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam. Thông qua sự hợp tác này, LPBank mong muốn cùng VFF lan tỏa tinh thần thể thao cao thượng, tạo động lực để U.23 Việt Nam tự tin chinh phục vé dự VCK U.23 châu Á 2026", ông Bùi Thái Hà, Phó chủ tịch HĐQT LPBank nhấn mạnh.