Đội tuyển Việt Nam: Chuẩn bị ngược dòng thắng Malaysia từ bây giờ!

Nhiệm vụ cấp bách của đội tuyển Việt Nam

Ngày 29.8, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ (Hà Nội), với đợt tập trung lần ba trong năm 2025. Đây là đợt tập trung duy nhất trong năm nay, học trò HLV Kim Sang-sik chỉ đá giao hữu, mà không dự vòng loại Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, những trận giao hữu ngoài FIFA Days lúc này có thể xem như khoảng lặng cần thiết của đội tuyển Việt Nam. Thất bại 0-4 trước Malaysia không chỉ khiến vé dự Asian Cup 2027 xa rời tầm tay, mà còn đặt ra dấu hỏi: khi các đối thủ như Indonesia, Malaysia... liên tục tuyển mộ các cầu thủ gốc gác châu Âu, Nam Mỹ, đội tuyển Việt Nam phải làm gì để duy trì vị thế?

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) hội quân ngày 29.8 ẢNH: NGỌC LINH

Khoảng lặng tháng 9 này, là cơ hội để guồng máy bóng đá Việt Nam tìm kiếm câu trả lời. Ngay cả khi không thua đậm Malaysia, đội tuyển Việt Nam cũng cần cuộc tái thiết. Chức vô địch AFF Cup 2024 có dấu ấn quá lớn của chân sút nhập tịch Xuân Son, cùng lứa cầu thủ đã cùng nhau gần chạm ngưỡng 30. Khi đối thủ tìm được nguồn kiều bào châu Âu, hoặc trẻ hóa đội hình, đội tuyển Việt Nam không thể dừng lại ở lứa cầu thủ đang già đi từng ngày.

Bởi vậy, mỗi đợt tập trung cho đến trước ngày tái đấu Malaysia đều là nấc thang quan trọng để đội tuyển Việt Nam nhen nhóm cuộc lội ngược dòng. Bước đầu tiên, là tìm ra nhân tố mới để thanh lọc lực lượng. Khi các Việt kiều như trung vệ Adou Minh, hậu vệ cánh Kevin Phạm Ba, hay ngoại binh Hendrio... chưa thể có quốc tịch, HLV Kim Sang-sik cùng quyền HLV Đinh Hồng Vinh vẫn cố gắng tạo ra làn gió mới bằng những nhân tố lạ.

Ở hàng thủ, có bộ đôi Trần Hoàng Phúc (CLB Công an TP.HCM) và Đinh Quang Kiệt (HAGL). Trong khi Hoàng Phúc có lối đá xông xáo và máu lửa, Quang Kiệt sở hữu chiều cao 1,96 m mà cầu thủ Việt Nam xưa nay hiếm.

Tuyến tiền vệ gọi tên Lý Công Hoàng Anh, cựu cầu thủ U.23 Việt Nam từng vô địch SEA Games 31 (2022). Hoàng Anh là trụ cột trong đội hình vô địch V-League 2023 - 2024 và 2024 - 2025 của Nam Định (ra sân 49/52 trận tối đa ở V-League). Tiền vệ sinh năm 1999 sở hữu nhãn quan và thể lực tốt, có thể đá bao sân, tranh chấp cực "nhiệt".

Ngoài ra, còn những cầu thủ mới mẻ như thủ môn Quan Văn Chuẩn (Hà Nội), hay tiền đạo Phạm Gia Hưng (Ninh Bình).

Đội tuyển Việt Nam cần thanh lọc lực lượng ẢNH: NGỌC LINH

Các tân binh khó giành suất đá chính thức ngay thời điểm này, nhưng đủ sức tạo ra sự cạnh tranh, thôi thúc lứa trụ cột phải căng sức bảo vệ vị trí.

Bức tranh mới

Bước thứ hai, là cải tiến lối chơi. Ở trận gặp Malaysia, đội tuyển Việt Nam chỉ có thể đá bóng dài, khi tuyến giữa mất quyền kiểm soát. Tuy nhiên, khi Xuân Son vắng mặt, các đường chuyền dài hướng đến những cầu thủ... thấp bé nhẹ cân như Nguyễn Hai Long, Châu Ngọc Quang đã bị vô hiệu hóa.

Còn trong các pha tranh chấp, Đỗ Duy Mạnh cùng đồng đội hầu như trước những cầu thủ cao to đang chơi tại châu Âu như Joao Figueiredo (Galatasaray) hay Facundo Garces (Alaves).

Cải thiện thể lực, khả năng tranh chấp cũng như kiểm soát lối chơi tốt hơn là những gì đội tuyển Việt Nam cần cải thiện. Vừa vặn cho quyền HLV Đinh Hồng Vinh cùng học trò, khi đội sẽ giao hữu với CLB Nam Định và CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN).

Mỗi trận đấu là một bài học ẢNH: NGỌC LINH

CLB Nam Định sở hữu 11 ngoại binh, trong đó có những cầu thủ rất cao và "rắn" như Kyle Hudlin (2,06 m), Caio Cesar (1,86 m), Romulo da Silva (1,85 m) hay Marlos Brenner (1,82 m). Lối đá chuộng bóng bổng của Nam Định cũng giúp hàng thủ đội tuyển Việt Nam rèn tốt hơn các pha không chiến, cài người và tì đè.

CLB CAHN có số lượng ngoại binh ít hơn, nhưng có hàng tiền vệ rất mạnh và gắn kết. Lối chơi tấn công giàu tính kiểm soát, ban bật nhuyễn của đội bóng do HLV Alexandre Polking dẫn dắt đòi hỏi đội tuyển Việt Nam phải pressing và bọc lót hiệu quả để ngăn chặn.

Mỗi trận đấu, mỗi buổi tập đều là bài học để đội tuyển Việt Nam tiến bộ. Nếu chắt chiu cơ hội, Hoàng Đức cùng đồng đội có thể tốt dần lên, rồi từng bước "nhóm lửa" cho hy vọng lật ngược thế cờ tại vòng loại Asian Cup 2027.




