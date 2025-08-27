Tuyến giữa đầy ắp nhân tài của U.23 Việt Nam

N GUYÊN LIỆU HOÀN HẢO

Dù không để lại dấu ấn rõ ràng trong những bàn thắng hay phòng ngự, song khó phủ nhận hàng tiền vệ cân bằng là yếu tố quan trọng giúp U.23 VN bảo vệ thành công chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2025.

HLV Kim Sang-sik đã xây dựng bộ khung cân bằng ở tuyến giữa, với bộ đôi Xuân Bắc và Văn Trường trong vai trò tiền vệ trung tâm, cùng hai chân chạy Anh Quân, Phi Hoàng ở hành lang biên. Ông Kim cũng có những phương án táo bạo, khi sử dụng tiền vệ tấn công Công Phương (mới 19 tuổi) ở các trận bán kết và chung kết, để rồi chính "măng non" của Thể Công Viettel đã ghi bàn duy nhất giúp U.23 VN hạ U.23 Indonesia ở chung kết.

Công Phương (18) là phát hiện mới mẻ của U.23 VN ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nhân tố Xuân Bắc cũng là phát hiện mới mẻ của ông Kim, khi tài năng trẻ của PVF-CAND chơi chững chạc ở tuyến giữa, đồng thời ghi bàn giúp U.23 VN ngược dòng hạ U.23 Philippines.

Điểm chung của các tiền vệ U.23 VN dù có suất đá chính hay đóng vai dự bị là luôn chơi máu lửa, nhiệt huyết, tranh chấp và pressing quyết liệt khi không có bóng, đồng thời giữ nhịp chơi tương đối ổn khi triển khai tấn công. Hàng tiền vệ đóng vai trò quan trọng giúp U.23 VN kiểm soát cường độ chơi bóng, nhờ vậy học trò HLV Kim Sang-sik đã giữ được nhịp độ ổn định trong các trận bán kết và chung kết.

Dù bị U.23 Philippines dẫn trước ở bán kết, hay gặp áp lực nghẹt thở tại sân Gelora Bung Karno tại chung kết trước U.23 Indonesia, nhưng "buồng phổi" U.23 VN vẫn hô hấp ổn định. Chính sự vững chãi ở giữa sân giúp thầy trò ông Kim vượt khó để đăng quang.

Không ai thay đổi công thức chiến thắng, do đó ông Kim quyết định giữ lại bộ khung tiền vệ, kết hợp giữa kinh nghiệm của những cầu thủ từng khoác áo đội tuyển như Văn Trường, Thái Sơn, Văn Khang, với nhân tố đã thể hiện tốt ở V-League như Phi Hoàng, Lê Viktor, cùng làn gió mới của Văn Thuận, Xuân Bắc.

Đặc biệt, ông Kim còn triệu tập Trần Thành Trung cho vòng loại U.23 châu Á 2026. Tiền vệ sinh năm 2005 là hạt giống quý của bóng đá VN, khi từng ăn tập nhiều năm ở Bulgaria trong màu áo CSKA Sofia. Ở tuổi 20, anh đã chơi 62 trận tại giải vô địch quốc gia Bulgaria, từng khoác áo U.19 và U.21 nước này. Trở về VN khoác áo Ninh Bình, anh dù chưa chiếm được suất đá chính do rào cản thời tiết, thể lực, nhưng được đánh giá cao vễ kỹ chiến thuật.

Thành Trung là tiền vệ hiếm hoi được đào tạo theo mẫu "con thoi", vị trí này đòi hỏi cầu thủ phải có nền tảng thể lực tốt để cày ải cả mặt trận phòng ngự lẫn tấn công, có thể quán xuyến nhiều nhiệm vụ như đánh chặn, triển khai bóng, hay dâng cao để kiến tạo và ghi bàn. Với tư duy được mài giũa tại châu Âu, chỉ cần có thời gian thích nghi và cơ hội, Thành Trung đủ khả năng phát lộ năng lực. Đợt tập trung này là cơ hội để ông Kim đánh giá tổng quát năng lực và trình độ học trò, nhằm hoạch định cho Thành Trung kế hoạch phát triển ở U.23 VN.

H OÀN THIỆN LỐI CHƠI

Bên cạnh chuẩn bị đấu pháp cho các trận gặp U.23 Bangladesh (ngày 3.9), U.23 Singapore (6.9) và U.23 Yemen (9.9), U.23 VN cần mài giũa và hoàn thiện thêm lối chơi.

HLV Kim Sang-sik thừa nhận vẫn có những điểm chưa ổn ở U.23 VN. Trước tiên là khả năng dứt điểm, khi các tiền vệ, tiền đạo sút bóng thiếu sắc bén, thường xuyên phung phí cơ hội. U.23 VN cũng chưa phối hợp bóng sống tốt, khi chủ yếu bàn thắng ghi được ở giải Đông Nam Á xuất phát từ các tình huống cố định hoặc bóng bổng.

Học trò ông Kim vẫn chưa tạo được sự nhuần nhuyễn, liền mạch trong lối chơi. Để vô địch Đông Nam Á, U.23 VN có thể chỉ cần tận dụng tốt từng khoảnh khắc hay tình huống. Nhưng để nâng tầm lứa cầu thủ này lên mức có thể kế thừa đàn anh tại đội tuyển VN, rõ ràng lối chơi của U.23 VN cần đa dạng, biến hóa hơn, qua đó phát huy tốt phẩm chất kỹ chiến thuật của cầu thủ. Tức là không chỉ giành chiến thắng, mà còn cần quan tâm đến cách thắng.

Trong cuộc cách tân U.23 VN của thầy Kim, hàng tiền vệ sẽ đóng vai trò cốt lõi. Diện mạo mới của đội trẻ VN sẽ được bắt đầu từ nơi đây.