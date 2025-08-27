Canh bạc cuối của HLV Nhật Bản Masatada Ishii, Thái Lan loại 2 công thần tại King's Cup

King's Cup là cơ hội cuối cho HLV Masatada Ishii trụ lại đội tuyển Thái Lan

Dự án "theo chân bóng đá Nhật Bản", bổ nhiệm các vị trí HLV người Nhật Bản ở đội tuyển Thái Lan, bao gồm đội tuyển nam và nữ, cùng đội U.23 nam nước này (cũng chuẩn bị cho SEA Games 33 trên sân nhà), của Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam), Chủ tịch FAT (Liên đoàn Bóng đá Thái Lan), đến nay coi như đã không thành công.

Đội Thái Lan phải vô địch King's Cup, nếu không HLV Masatada Ishii đối mặt nguy cơ bị sa thải Ảnh: Ngọc Linh

FAT đã lần lượt sa thải các HLV người Nhật Bản, gồm Takayuki Nishigaya của đội U.23 nam, và Futoshi Ikeda của đội tuyển nữ, vì các kết quả sa sút liên tục. Hiện chỉ còn HLV Masatada Ishii ở đội tuyển Thái Lan trụ lại. Tại Thai League 1 (giải VĐQG Thái Lan) mùa 2025 - 2026, cũng không còn bất cứ HLV người Nhật Bản nào dẫn dắt ở các CLB.

Theo Siamsport, chiếc ghế ở đội tuyển của HLV Masatada Ishii hiện cũng đang lung lay dữ dội, nhất là từ sau khi "Voi chiến" nhận cú sốc để thua đội Turkmenistan với tỷ số 1-3 tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10.6, đứng trước khả năng mất vé vào vòng chung kết.

Giải King's Cup lần thứ 51 sắp diễn ra vào đầu tháng 9 tới là cơ hội còn lại để nhà cầm quân 58 tuổi này giành lại niềm tin, và trụ lại đội tuyển Thái Lan.

HLV Masatada Ishii vừa có quyết định gây sốc khi loại 2 công thần, gồm tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda và hậu vệ Theerathon Bunmathan, bất chấp màn trình diễn ấn tượng của họ tại CLB gần đây, Siamsport cho biết. Teerasil Dangda, 37 tuổi, đang thi đấu cho CLB Bangkok United, mở tài khoản bàn thắng ngay trận đầu tiên mùa giải mới. Trong khi, Theerathon Bunmathan, 35 tuổi, vẫn là trụ cột không thể thiếu của Buriram United.

Thay vào đó, HLV Masatada Ishii gọi lại tiền vệ chủ chốt Chanathip Songkrasin, cầu thủ vừa gây sốt với cú đúp bàn thắng ngoạn mục giúp CLB BG Pathum United thắng CLB CAHN (Việt Nam) tỷ số 2-1 tại vòng bảng giải ASEAN Club Championship ngày 20.8.

Bên cạnh đó, "Voi chiến" cũng gọi các ngôi sao từ nước ngoài trở về gồm hậu vệ Nicholas Mikkelson đang thi đấu ở giải Bundesliga 2 (Đức) và Supachok Sarachat cùng Prames Ajwilai từ giải J-League 2 của Nhật Bản.

Ngoài ra, còn có một sự bất ngờ lớn khi HLV Masatada Ishii triệu tập hậu vệ Natthaphong Sairiya, đã 33 tuổi, của Chonburi FC, người sẽ có lần đầu tiên lên đội tuyển Thái Lan. Tương tự là sự trở lại của Thitiphan Puangchan, tiền vệ của đội True Bangkok United, sau hơn 2 năm vắng bóng.

Tại King's Cup, đội tuyển Thái Lan ra quân với trận gặp đội Fiji (xếp hạng 150 thế giới) ngày 4.9. Nếu thắng, họ sẽ vào chung kết gặp đội tuyển Iraq (hạng 58 thế giới) hoặc đội Hồng Kông (hạng 147 thế giới) ngày 7.9 để tranh ngôi vô địch. Các trận đấu tại King's Cup năm nay đều được tổ chức tại tỉnh Kanchanaburi (Thái Lan).