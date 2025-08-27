Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nóng: Chủ tịch FAM từ chức, bóng đá Malaysia bầu cử bất thường trước khi FIFA ra tay

Giang Lao
Giang Lao
27/08/2025 08:59 GMT+7

Theo New Straits Times, Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã nhận đơn từ chức của Chủ tịch Joehari Ayub trong một diễn biến gây sốc, và sẽ họp khẩn trong ngày 27.8 để thảo luận về cuộc khủng hoảng đang xảy ra.

FAM cần tổ chức bầu cử bất thường trong 3 tháng, nếu không FIFA sẽ ra tay

"Một nguồn tin của FAM xác nhận, cơ quan bóng đá này đã nhận được đơn từ chức của ông Joehari Ayub. Được biết, việc ông Joehari đột ngột nộp đơn từ chức chỉ sau 6 tháng từ khi được bổ nhiệm làm chủ tịch, khiến bóng đá Malaysia bàng hoàng và chao đảo", New Straits Times cho biết ngày 26.8.

Nóng: Chủ tịch FAM từ chức, bóng đá Malaysia bầu cử bất thường trước khi FIFA ra tay- Ảnh 1.

Kể từ khi thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 ngày 10.6 nhờ dàn cầu thủ nhập tịch mới toanh, bóng đá Malaysia dần rơi vào khủng hoảng, Chủ tịch FAM phải từ chức

Ảnh: Ngọc Linh

Diễn biến này, bắt buộc Ban Chấp hành FAM phải tổ chức cuộc họp khẩn vào ngày 27.8 để thảo luận về việc từ chức gây sốc của chủ tịch Joehari Ayub.

"Ban thư ký đã nhận được đơn từ chức (của ông Joehari Ayub), và một cuộc họp của Ủy ban thường vụ FAM sẽ được tổ chức vào ngày thứ tư (27.8) để thảo luận về vấn đề này. Mọi quyết định chỉ có thể được công bố sau cuộc họp", nguồn tin từ FAM cho biết và được New Straits Times đăng tải.

Ông Joehari Ayub là Chủ tịch FAM đầu tiên đến từ Sabah và là vị chủ tịch thứ 8 trong lịch sử, đã được bầu vào tháng 2 năm nay, không có đối thủ, đảm nhiệm chức vụ đến năm 2029, thay thế ông Hamidin Mohd Amin.

Mặc dù vậy, chỉ khoảng sau 6 tháng nắm quyền và tạo nên cơn sốt nhập tịch ồ ạt các cầu thủ ngoại tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Malaysia, ông Joehari Ayub được cho đã bị các đối thủ của mình "lật ghế", khiến phải nộp đơn từ chức.

Ông Joehari Ayub xuất hiện tại Wisma FAM (trụ sở của cơ quan bóng đá Malaysia) lần cuối là vào ngày 11.8, khi ông chủ trì cuộc họp đặc biệt đầu tiên của ủy ban điều hành nhiệm kỳ 2025 - 2029. 

Kể từ đó, ông đã vắng mặt một cách đáng ngờ (không xuất hiện trong bất cứ các bức ảnh nào chụp tại các cuộc họp và sự kiện của FAM), làm dấy lên suy đoán rằng ông có thể sẽ từ chức, New Straits Times cho biết và thêm rằng, trên thực tế ông này đã nộp đơn từ chức vào ngày 22.8 với lý do sức khỏe.

Theo điều lệ của FAM, cơ quan bóng đá này phải triệu tập một đại hội bất thường trong vòng 3 tháng để bầu ra chủ tịch mới, nếu không họ có thể bị FIFA xử phạt. Tất cả các thành viên phải được thông báo về địa điểm, thời gian và chương trình nghị sự ít nhất 1 tháng trước sự kiện. Được biết, Phó chủ tịch FAM, Yusof Mahadi, đang trong tư thế sẵn sàng tiếp quản vị trí chủ tịch tạm quyền cho đến khi có chủ tịch mới được bổ nhiệm.

Năm 2016, FAM từng trải qua tình thế gần như tương tự khi chủ tịch Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah nộp đơn từ chức và bị Ủy ban thường vụ FAM bác đơn, nhưng cuối cùng đã phải chấp thuận, New Straits Times cho biết. 

Vì vậy, với tình thế hiện nay, ông Joehari Ayub được cho sẽ chắc chắn rời ghế chủ tịch, đẩy bóng đá Malaysia lâm vào cuộc khủng hoảng.

