Chủ tịch FAM nộp đơn từ chức, thượng tầng bóng đá Malaysia chao đảo sau trận thắng Việt Nam

Sóng ngầm ở nội bộ bóng đá Malaysia đã nổi lên

Sự việc Chủ tịch FAM đương nhiệm, ông Joehari Ayub bị "đá ghế" vì nội bộ bóng đá Malaysia "đấu đá lẫn nhau dữ dội" đã được New Straits Times và các báo ở nước này như The Star xác nhận trong tuần qua.

Nay sự việc tiếp tục đi đến một diễn biến mới cực sốc, khi có tin ông Joehari Ayub đã chính thức nộp đơn từ chức. Qua đó, có thể Phó chủ tịch FAM, và là đối thủ cạnh tranh, ông Yusoff Mahadi sẽ là người thay thế. Nhưng ông Yusoff Mahadi gần đây không đưa ra lời giải thích rõ ràng, chỉ nói với các phóng viên: "Hãy đợi đến tuần sau", theo New Straits Times.

Vấn đề cầu thủ nhập tịch Malaysia có nguồn gốc không rõ ràng gây tranh cãi, có thể đã khiến thượng tầng FAM chao đảo Ảnh: Ngọc Linh

Ông Joehari Ayub xuất hiện tại Wisma FAM (trụ sở của cơ quan bóng đá Malaysia) lần cuối là vào ngày 11.8, khi ông chủ trì cuộc họp đặc biệt đầu tiên của ủy ban điều hành nhiệm kỳ 2025 - 2029.

Kể từ đó, ông đã vắng mặt một cách đáng ngờ (không xuất hiện trong bất cứ các bức ảnh nào chụp tại các cuộc họp và sự kiện của FAM), làm dấy lên suy đoán rằng ông có thể sẽ từ chức, New Straits Times cho biết ngày 26.8.

"Được biết, ông Joehari Ayub đã nộp đơn từ chức vào ngày 22.8 với lý do sức khỏe. Cho đến nay, FAM vẫn giữ im lặng", New Straits Times nhấn mạnh thêm.

Ông Joehari Ayub chỉ mới được bầu làm Chủ tịch FAM hồi tháng 2 năm nay cho nhiệm kỳ từ năm 2025 - 2029. Sau cuộc bầu cử không có đối thủ cạnh tranh, ông Joehari Ayub cũng trở thành người đầu tiên đến từ Sabah làm lãnh đạo cao nhất của bóng đá Malaysia, kế nhiệm ông Hamidin Mohd Amin.

Khoảng thời gian đầu trong nhiệm kỳ của ông Joehari Ayub, nổi bật với chiến dịch nhập tịch cầu thủ ngoại ồ ạt, trong đó có nhiều cầu thủ gây tranh cãi vì nguồn gốc của họ không rõ ràng. Điều này đã tạo ra luồng dư luận tranh luận dữ dội trong bóng đá nước này, và cả nhiều nơi ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, nhờ chiến dịch nhập tịch này đã giúp đội tuyển Malaysia mạnh lên trông thấy và đã có trận thắng vang dội trước đội tuyển Việt Nam với tỷ số 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10.6 vừa qua.

FAM cần lên tiếng

Cũng từ trận thắng đội tuyển Việt Nam trên, cho đến nay bóng đá Malaysia liên tục trải qua nhiều sóng ngầm ở nội bộ. Trong đó nổi cộm việc có nên công bố nguồn gốc cầu thủ nhập tịch hay không.

"Sự bất ổn này đã gây ra một làn sóng phản ứng trên mạng xã hội", New Straits Times cho biết và thêm rằng: "Một người ủng hộ ông Joehari Ayub đã phẫn nộ. Họ cho rằng, không có gió sẽ không có bão. Ông ấy vừa mới nhậm chức cách đây không lâu. Chúng tôi muốn FAM giải thích những gì đã xảy ra. Bóng đá Malaysia thuộc về người dân, và FAM không thể im lặng".

Một người khác đề xuất lập ra ban lãnh đạo mới: "Hãy bổ nhiệm Khairy Jamaluddin (cựu Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia) làm chủ tịch mới của FAM. Ông ấy còn trẻ, đam mê bóng đá, và hiện không nắm giữ chức vụ chính trị nào. Có lẽ ông ấy có thể vực dậy bóng đá Malaysia bằng những ý tưởng và tầm nhìn mới".

Trong khi đó, một số CĐV Malaysia khác kêu gọi sự can thiệp của hoàng gia: "Hy vọng, TMJ (ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim) sẽ tiếp quản vị trí chủ tịch FAM". Ngoài ra là đề xuất ông S.Sivasundram (Phó chủ tịch FAM) nên là quyền chủ tịch, vì ông này có rất nhiều kinh nghiệm và đã gắn bó với FAM lâu nhất.