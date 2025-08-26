Sếp Olympic Thái Lan: 'Hội đồng SEA Games không yêu cầu Campuchia giảm số lượng VĐV'

Yêu cầu Campuchia giảm số lượng VĐV dự SEA Games 33 là không chính xác

Theo đó, ông Chaiyaphak Siriwat, Chủ tịch Hội đồng SEA Games và là Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan, đã xác nhận lại trên Siamsport: "Về việc các VĐV Campuchia sẽ tham dự SEA Games 33, có thông tin cho rằng, chúng tôi đã yêu cầu họ giảm số lượng VĐV xuống còn 200 người là không chính xác. Hội đồng SEA Games không yêu cầu giảm số lượng VĐV. Campuchia có thể cử bao nhiêu VĐV tùy thích. Campuchia đã đăng ký khoảng 400-500 VĐV".

Campuchia đã tổ chức kỳ SEA Games 32 trên sân nhà rất thành công Ảnh: Chụp màn hình Phnom Penh Post

Trước đó, báo chí Thái Lan như Kaosod (bản tiếng Anh) hay Siamsport và Thairath đồng loạt thông tin, tại cuộc họp với Ban tổ chức SEA Games 33 và trưởng đoàn các nước Đông Nam Á ngày 20.8, đoàn thể thao Campuchia xác nhận tham dự SEA Games 33 với 600 VĐV và khoảng hơn 100 quan chức. Con số này giảm so với tổng số hơn 1.600 người trước đó.

Nhưng ngay sau đó, cũng trên các trang thông tin này cho rằng, ông Chaiyaphak Siriwat yêu cầu Campuchia giảm số lượng VĐV dự SEA Games 33 xuống còn không quá 200 người, vì lo ngại nước chủ nhà Thái Lan không đảm bảo được an ninh đầy đủ. Cùng lúc, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia, Vath Chamroeun đã bác bỏ các thông tin này khi trả lời phỏng vấn báo chí địa phương cùng ngày (22.8).

Ông Vath Chamroeun nói và được trích dẫn trên Phnom Penh Post, rằng: "Chúng tôi không biết. Họ chỉ đăng tải thông tin. Chúng tôi chưa xác nhận chính xác số lượng VĐV tham dự. Chúng tôi vẫn đang chờ quyết định của chính phủ Campuchia. Đây là thông tin không chính thức. Chúng tôi chưa công bố số lượng VĐV tham dự".

Mặc dù vậy, sự việc này đã được làm sáng tỏ mới đây, sau khi ông Chaiyaphak Siriwat xác nhận lại, không có bất cứ yêu cầu nào về việc Campuchia giảm số lượng VĐV dự SEA Games 33.

Theo Khmer Times, Ủy ban Olympic Campuchia dự kiến sẽ có cuộc thảo luận nội bộ trước khi xác nhận quy mô của thể thao Campuchia dự SEA Games 33 với bao nhiêu VĐV. Hạn chót các đoàn thể thao nộp danh sách đăng ký VĐV dự SEA Games 33 vào ngày 15.9 tới, khi đó có thể sẽ biết rõ hơn về con số thực tế VĐV Campuchia sẽ cử đi, theo Siamsport.

VĐV điền kinh Campuchia (phải) thi đấu tại SEA Games 32 trên sân nhà Ảnh: G.Lao

Trong khi đó, liên quan vấn đề kiểm tra giới tính VĐV, ông Chaiyaphak Siriwat làm rõ: "Về vấn đề xác minh giới tính đối với các VĐV bóng chuyền nữ, một số nước đã yêu cầu một số VĐV cần phải được kiểm tra. Nhưng cuối cùng, điều này phụ thuộc vào việc họ có tham gia SEA Games 33 hay không. Hơn nữa, việc xác minh hộ chiếu chặt chẽ hơn được yêu cầu đối với các VĐV nước ngoài, đảm bảo thông tin trùng khớp với thông tin thực tế".

Thái Lan tăng tiền thưởng, quyết thâu tóm HCV tại SEA Games 33

Ủy ban Olympic Thái Lan đã công bố việc tăng tiền thưởng HCV cho các VĐV nước này giành được tại SEA Games 33, từ mức 300.000 baht (khoảng 243 triệu đồng) lên 500.000 baht (khoảng 405 triệu đồng).

SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9 đến 20.12, với 50 môn thể thao tranh tài tại 3 tỉnh chính gồm Bangkok, Chonburi và Songkhla.

Thái Lan đặt mục tiêu giành đến 40% tổng số HCV tại đại hội. Cụ thể là khoảng 234 HCV ở các nội dung các môn thể thao thi đấu, trong tổng cộng 574 HCV được tranh tài.

Theo đó, thể thao Thái Lan muốn tận dụng ưu thế sân nhà để giành lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng huy chương tại SEA Games 33, sau 2 kỳ gần đây năm 2021 và 2023 đều xếp sau đoàn thể thao Việt Nam.

Về vấn đề bản quyền truyền hình và phát sóng trực tiếp SEA Games 33, ông Chaiyaphak Siriwat tiết lộ, đến nay đã có 6 nước nộp đơn đăng ký, trong đó Việt Nam có một số kênh truyền hình tham gia. SEA Games 33 dự kiến sẽ phát sóng khoảng 21 môn thể thao, những môn có sức hấp dẫn quốc tế.