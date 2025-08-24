Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao

Campuchia chưa chốt số lượng VĐV dự SEA Games 33 tại Thái Lan, cả Đông Nam Á chờ đợi

Giang Lao
Giang Lao
24/08/2025 08:41 GMT+7

Theo Phnom Penh Post, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia, Vath Chamroeun, vừa xác nhận, nước này vẫn chưa công bố chính thức số lượng VĐV dự SEA Games 33 ở Thái Lan. Mọi thứ vẫn đang chờ quyết định của Chính phủ Campuchia.

Campuchia bác bỏ thông tin giảm VĐV dự SEA Games 33 ở Thái Lan

Theo thông tin mới nhất, sau khi có tin ông Chaiyaphak Siriwat, Chủ tịch Hội đồng SEA Games yêu cầu Campuchia giảm số lượng VĐV dự SEA Games 33 xuống còn không quá 200 người, vì lo ngại nước chủ nhà Thái Lan không đảm bảo được an ninh đầy đủ. Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia, Vath Chamroeun ngay sau đó đã bác bỏ thông tin này khi trả lời phỏng vấn báo chí địa phương cùng ngày (22.8).

Campuchia chưa chốt số lượng VĐV dự SEA Games 33 tại Thái Lan, cả Đông Nam Á chờ đợi- Ảnh 1.

Ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia, bác bỏ thông tin thể thao nước này chỉ cử 57 VĐV dự SEA Games 33

Ảnh: Chụp màn hình Phnom Penh Post

"Chúng tôi không biết. Họ chỉ đăng tải thông tin. Chúng tôi chưa xác nhận chính xác số lượng VĐV tham dự. Chúng tôi vẫn đang chờ quyết định của chính phủ Campuchia. Đây là thông tin không chính thức. Chúng tôi chưa công bố số lượng VĐV tham dự", ông Vath Chamroeun nói và được trích dẫn trên Phnom Penh Post.

Trước đó, báo chí Thái Lan như Kaosod (bản tiếng Anh) hay SiamsportThairath đồng loạt thông tin, tại cuộc họp với Ban tổ chức SEA Games 33 và trưởng đoàn các nước Đông Nam Á ngày 20.8, thể thao Campuchia xác nhận tham dự SEA Games 33 với 600 VĐV và khoảng hơn 100 quan chức. Con số này giảm so với tổng số hơn 1.600 người trước đó.

Trước đó nữa, cũng trên báo chí Thái Lan đăng tải thông tin thể thao Campuchia dự SEA Games 33 chỉ với 57 VĐV. 

Do đó, ông Vath Chamroeun một lần nữa bày tỏ sự không hài lòng về việc báo chí Thái Lan luôn đăng tải các thông tin không chính xác. Ông Chamroeun kêu gọi người dân Campuchia và những người hâm mộ thể thao nên chờ vào những tài liệu bằng văn bản hoặc thông báo chính thức.

Campuchia chưa chốt số lượng VĐV dự SEA Games 33 tại Thái Lan, cả Đông Nam Á chờ đợi- Ảnh 2.

Campuchia tổ chức kỳ SEA Games 32 trên sân nhà rất thành công

Ảnh: Chụp màn hình Phnom Penh Post

Trong khi đó, báo chí Thái Lan gần đây thông tin, ông Chaiyaphak Siriwat, Chủ tịch Hội đồng SEA Games, cũng đã gửi thư cho Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Campuchia. Yêu cầu được đưa ra là, nước này cần giảm số lượng VĐV xuống còn không quá 200 người để nước chủ nhà có thể đảm bảo an ninh toàn diện.

Mặc dù vậy, như ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia vừa xác nhận, hiện vẫn chưa có bất kỳ thông báo nào như vậy từ Hội đồng SEA Games. 

Theo Khmer Times, Ủy ban Olympic Campuchia dự kiến sẽ có cuộc thảo luận nội bộ trước khi xác nhận quy mô của thể thao Campuchia dự SEA Games 33 với bao nhiêu VĐV.

Hạn chót các đoàn thể thao nộp danh sách đăng ký VĐV dự SEA Games 33 vào ngày 15.9 tới, khi đó có thể sẽ biết rõ hơn về con số thực tế VĐV Campuchia sẽ cử đi, theo Siamsport.

