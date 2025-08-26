Sao trẻ HAGL thay Nguyễn Filip, bắt chính ở đội tuyển Việt Nam đấu Nepal: Tại sao không?

Người hùng của HAGL tiến bộ không ngừng

Giữ bóng 71%, tung ra 21 pha dứt điểm, trong đó có hàng loạt cú đá nguy hiểm, CLB Hà Nội vẫn không thể ghi nổi bàn thắng nào vào lưới HAGL ở vòng 2 V-League và chấp nhận chia điểm ngay tại sân Hàng Đẫy. Có lẽ, người hâm mộ đội bóng thủ đô đã ước rằng người đứng trong khung gỗ của đội khách không phải là Trung Kiên. Suốt 90 phút, người gác đền bên phía HAGL thể hiện quá xuất sắc với khả năng chọn vị trí, ra vào hợp lý và phản xạ cực kỳ nhạy bén.

Truyền thông gọi màn trình diễn mà Trung Kiên mang lại là "xuất thần". Tuy nhiên, nếu theo dõi quá trình phát triển của thủ thành sinh năm 2003, chúng ta sẽ thấy rằng anh đang thể hiện đúng phong độ vốn có. Kể từ mùa giải 2024-2025, Trung Kiên đã là thủ môn số 1 của HAGL, góp công lớn giúp đội bóng phố núi trụ hạng thành công. Nhờ đó, anh được HLV Kim Sang-sik tin tưởng, triệu tập lên đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2024. Khoảng thời gian được luyện tập cùng các đàn anh như Nguyễn Filip, Nguyễn Đình Triệu và đặc biệt là HLV thủ môn Lee Won-jae giúp Trung Kiên tiến bộ không ngừng.

Đến giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 vừa diễn ra tại Indonesia, Trung Kiên tiếp tục là chỗ dựa vững chắc của đội tuyển U.23 Việt Nam. Trong trận chung kết với đội chủ nhà, anh hóa giải thành công mọi tình huống hãm thành của đối phương dù phải chơi dưới áp lực lớn. Sự ổn định, chắc chắn của Trung Kiên giúp đội tuyển U.23 Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương khu vực.

Trung Kiên đủ sức trở thành thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam trong tương lai ẢNH: MINH TÚ

Tương lai của đội tuyển Việt Nam

So với Nguyễn Filip - thủ môn Việt kiều đang bắt chính tại đội tuyển Việt Nam, Trung Kiên gần như không hề thua kém về chiều cao. Anh chỉ kém đàn anh đúng 1 cm (1,91 m so với 1,92 m). Vì thế, người gác đền trẻ cũng kiểm soát tốt các tình huống bóng bổng. Ở cả CLB lẫn U.23 Việt Nam, Trung Kiên đều thể hiện khả năng làm chủ vòng cấm tốt, thường xuyên băng ra cắt bóng dứt khoát, mang lại sự yên tâm cho các hậu vệ.

Một lợi thế khác của Trung Kiên so với Nguyễn Filip là khả năng giao tiếp, chỉ huy hàng phòng ngự. Trong khi thủ môn Việt kiều chưa "sõi" tiếng Việt, thủ môn HAGL vốn sinh ra, lớn lên ở Việt Nam nên dễ dàng kết nối với các đồng đội phía trên. Dù còn trẻ, Trung Kiên cũng rất chủ động hò hét, ra tín hiệu chỉ đạo để các trung vệ giữ vị trí hợp lý. Ở giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, khả năng giao tiếp tốt giúp anh trở thành "thủ lĩnh thầm lặng" ở tuyến dưới, giảm thiểu đáng kể những pha mất tập trung, mất vị trí trong phòng ngự.

Một yếu tố khác khiến Trung Kiên được đánh giá cao là sự bình tĩnh. Ở tuổi 22, anh hiếm khi để lộ sự căng cứng tâm lý, ngay cả trong các trận cầu căng thẳng như chung kết U.23 Đông Nam Á. Chính sự điềm tĩnh này giúp Trung Kiên đưa ra những quyết định chính xác trong tích tắc, điều vô cùng quan trọng với một thủ môn trẻ. Ngoài ra, anh còn dần cải thiện được khả năng chơi chân, một yếu tố then chốt để có thể giúp đội áp dụng lối đá kiểm soát, triển khai tấn công từ phần sân nhà.

Rõ ràng, với những gì đang thể hiện, Trung Kiên đang trở thành ứng cử viên sáng giá để thay thế vị trí bắt chính của Nguyễn Filip ở đội tuyển Việt Nam. Trong số những thủ thành trẻ, anh là gương mặt nổi bật nhất. Và trước mắt, nhiệm vụ của thủ thành đang khoác áo HAGL là giúp đội tuyển U.23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U.23 châu Á 2026.

Biết đâu trong đợt tập trung tháng 10, chuẩn bị cho trận gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, Trung Kiên sẽ được lên đội tuyển (như hồi AFF Cup 2024) và có thể l chứ, bắt chính thay Nguyễn Filip (thủ môn không có tên trong đợt hội quân vào ngày 29.8 tới).



