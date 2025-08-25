U.16 nữ Việt Nam tiến gần hơn đến chức vô địch Đông Nam Á: Nhờ thắng tiếp Myanmar

U.16 nữ Việt Nam giành 2 trận toàn thắng

Trận đấu giữa đội tuyển U.16 nữ Việt Nam và U.16 nữ Myanmar tối 25.8 diễn ra trên SVĐ chính Manahan. HLV trưởng Okiyama Masahiko tiếp tục sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 trong đó giữ nguyên 7/11 vị trí so với đội hình xuất quân ở trận đấu gặp U.16 nữ Campuchia. Bốn vị trí được điều chỉnh ở đội hình xuất phát là hậu vệ Hoàng Thị Giang (3), trung vệ Lê Thị Hồng Thái (17) và hai tiền vệ Đỗ Thị Hương (22), Phan Thị Thu Phương (7).

Với khởi đầu thuận lợi, các cầu thủ áo đỏ tiếp tục nhập cuộc với tinh thần đầy tự tin và hưng phấn, nhanh chóng áp đảo khiến hàng phòng ngự đối phương phải làm việc hết công suất để cản phá những cú sút của Minh Ánh (10), Yến Linh (4) và Ngọc Ánh (11). Hiệp 1 khép lại với tỉ số 0-0.

Đội tuyển U.16 nữ Việt Nam đang thể hiện tốt ẢNH: VFF

Đầu hiệp 2, Yến Nhi (15) được tung vào thay Đỗ Thị Hương (22) ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đội bóng áo đỏ tiếp tục chiếm ưu thế, tổ chức các đợt tấn công áp sát khung thành thủ môn Saung Phyu (1).

Bước ngoặt của trận đấu ở phút 55 khi bóng bật lại tuyến 2, Ngọc Ánh (11) tung cú sút đập tay hậu vệ Pin Myint Yan (6) dẫn đến tình huống penalty cho U.16 Việt Nam. Thật đáng tiếc khi Ngọc Ánh (11) sút không thành công, bỏ lỡ đáng tiếc bàn thắng đầu tiên. Phút 62, HLV Okiyama tiếp tục bổ sung lực lượng cho tuyến trên khi tung Hà Yến Nhi (5) và Diệp Xuân Trang (18) vào sân thay hai tiền vệ cánh Trương Yến Linh (4) và Phan Thị Thu Phương (7).

Phút 69, đội U.16 nữ Việt Nam tiếp tục có duyên với những tình huống penalty. Không bỏ lỡ cơ hội, Lê Thị Hồng Thái (17) đã tung cú sút chính xác, mở tỉ số 1-0 trong sự vỡ oà của đội bóng áo đỏ. Sau khi lập công, Lê Thị Hồng Thái (17) cũng được HLV Okiyama rút ra giữ sức, thay vào đó là Nguyễn Thị Ngọc Anh (6).

Sang phút 85, trước khí thế tấn công áp đảo của các cầu thủ U.16 nữ Việt Nam, hàng hậu vệ U.16 nữ Myanmar tiếp tục thi đấu vất vả và buộc phải phạm lỗi trong khu vực cấm. Lần thứ ba trong trận đấu U.16 nữ Việt Nam được hưởng phạt đền. Ngọc Ánh (11) tiếp tục được giao nhiệm vụ và cầu thủ này đã có bàn thắng đầu tiên tại giải, nâng tỷ số lên 2-0 cho U.16 nữ Việt Nam.

Thắng U.16 Myanmar với tỷ số 2-0, đội tuyển U16 nữ Việt Nam khép lại vòng bảng với 6 điểm sau 2 trận đấu, là đội nhất bảng B giành quyền vào thi đấu bán kết, diễn ra ngày 27.8. Đối thủ của U.16 nữ Việt Nam là U16 nữ Thái Lan, đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Đánh giá về kết quả thi đấu của các học trò, HLV Okiyama cho biết: "Kết quả hoàn toàn đúng như dự đoán của chúng tôi. Trước khi vào trận đấu chúng tôi đã dự đoán là trận đấu khó khăn. Ở hiệp 1, chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng chưa tận dụng được thành bàn thắng. Sang hiêp 2, Các cầu thủ lấy lại tinh thần và cố gắng chơi hết mình. Kết quả, chúng tôi đã giành chiến thắng 2-0".