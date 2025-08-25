Thắng Đồng Nai thuyết phục, Thanh Hóa đăng quang giải vô địch U.9 toàn quốc

U.9 Thanh Hóa vượt trội

Trong trận chung kết này, U.9 Việt Hùng Thanh Hóa được đánh giá cao hơn đối thủ U.9 Văn Tâm Đồng Nai nhờ lực lượng đồng đều và phong độ ấn tượng. Trước đó, đội bóng xứ Thanh đã có thành tích toàn thắng trong suốt 6 trận đấu, chưa một lần phải nếm mùi thất bại.

Bên kia chiến tuyến, U.9 Văn Tâm Đồng Nai, được ví là chú ngựa ô của giải, cũng không kém phần ấn tượng khi duy trì thành tích bất bại, chỉ hòa 1 trận và giành chiến thắng 5 trận.

Đội trưởng Hà Sơn Bình ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho U.9 Việt Hùng Thanh Hóa ẢNH: VFF

Vào trận, U.9 Việt Hùng Thanh Hóa vẫn giữ lối chơi quen thuộc khi tập trung phát động tấn công qua đội trưởng Hà Sơn Bình, với những cú sút xa nguy hiểm liên tiếp, gây sức ép lên khung thành U.9 Văn Tâm Đồng Nai. Và chính từ một tình huống như vậy, số 6 của U.9 Việt Hùng Thanh Hóa đã ghi bàn mở tỷ số 1-0 trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, khi U.9 Văn Tâm Đồng Nai còn chưa kịp tìm kiếm bàn gỡ, U.9 Việt Hùng Thanh Hóa đã có thêm bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 sau pha dứt điểm chính xác của Bảo Anh. Sau bàn thua thứ hai, U.9 Văn Tâm Đồng Nai bừng tỉnh tràn lên tấn công mạnh mẽ, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ công của Tấn Lộc. Tuy nhiên, dù đã nỗ lực hết sức, đội bóng của HLV Bùi Thị Cẩm Nương không thể tìm thêm bàn thắng, đành chấp nhận thất bại 1-2.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ U.9 Việt Hùng Thanh Hoá ẢNH: VFF

Với chiến thắng này, U.9 Việt Hùng Thanh Hóa lần đầu tiên lên ngôi vô địch giải bóng đá U.9 toàn quốc Toyota Cup 2025, trong khi U.9 Văn Tâm Đồng Nai nhận danh hiệu á quân. Hai đội U.9 CLB Hà Nội và U.9 SLNA đồng nhận giải ba.

Ngoài ra, BTC giải cũng trao các giải thưởng cá nhân và tập thể khác. U.9 Văn Tâm Đồng Nai giành giải thưởng phong cách do Toyota trao tặng, còn U.9 CLB Hà Nội nhận giải phong cách từ Động Lực.

BTC trao thưởng cho 3 danh hiệu cá nhân xuất sắc tại giải ẢNH: VFF

BTC trao thưởng cho 10 cầu thủ tiêu biểu được bầu chọn ẢNH: VFF

Các danh hiệu cá nhân bao gồm: Thủ môn xuất sắc nhất" thuộc về Lê Văn Dũng (U.9 Việt Hùng Thanh Hóa); Cầu thủ xuất sắc nhất giải là Hà Sơn Bình (U.9 Việt Hùng Thanh Hóa); Vua phá lưới là Cao Đăng Khôi (U.9 Thuận An Bình Dương với 12 bàn).