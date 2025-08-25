Bão số 5 gió mạnh nhất từ 12-18 giờ hôm nay, sâu trong đất liền gió cấp 9

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 9 giờ sáng nay 25.8, tâm bão số 5 (bão kajiki) cách Nghệ An khoảng 140 km về phía đông đông nam, cách Hà Tĩnh khoảng 120 km về phía đông, cách bắc Quảng Trị khoảng 140 km về phía đông đông bắc.

Vùng gần tâm bão số 5, sức gió mạnh nhất ở cấp 13 - cấp 14, tương đương sức gió 134 - 166 km/giờ, giật cấp 16. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Bão số 5 đang hướng vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị ẢNH: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo từ giờ đến chiều, khi di chuyển vào vùng biển Hà Tĩnh - Thanh Hóa, bão số 5 duy trì cường độ cấp 14, giật cấp 15 - cấp 16. Khi áp sát bờ biển Hà Tĩnh - Nghệ An, cường độ bão số 5 có thể giảm xuống cuối cấp 13 - cấp 14.

Trên đất liền khu vực bắc Thanh Hóa có gió mạnh cấp 8 - cấp 9, giật cấp 10 - cấp 11; khu vực nam Thanh Hóa - bắc Hà Tĩnh có gió mạnh 10 - cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 12 - cấp 14, giật cấp 15 - cấp 16.

Bán kính gió mạnh trên cấp 12 quanh tâm bão số 5 khoảng 50 km. Khu vực nam Hà Tĩnh, Quảng Trị, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6 - cấp 8, giật cấp 9 - cấp 10.

Bão số 5 đi sâu, "quần thảo đất liền" trong nhiều giờ

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khi bão số 5 đi sâu vào đất liền từ nam Thanh Hóa - Hà Tĩnh, cách bờ biển khoảng 50 - 70 km vẫn có gió mạnh cấp 8 - cấp 9, giật cấp 11 - cấp 12; sâu hơn trong đất liền, khu vực giáp Lào có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 7 - cấp 8.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, gió mạnh trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Trị bắt đầu xuất hiện từ sáng 25.8 và thời gian gió mạnh nhất từ 12 giờ trưa đến khoảng 18 giờ chiều nay.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 5 di chuyển trên vùng biển miền Trung có nhiệt độ mặt nước tới 30 độ C; đồng thời được tiếp thêm năng lượng từ gió mùa tây nam từ vịnh Bengan và gió đông của lưỡi áp cao cận nhiệt đới nên khả năng bão duy trì cường độ mạnh là rất cao.

Dự báo của các mô hình thời tiết tính toán bởi Việt Nam và quốc tế đều nhận định bão số 5 sẽ tiếp tục duy trì cường độ mạnh khi tiến vào sát bờ.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo cường độ bão số 5 đổ bộ đất liền sẽ ở cấp 13 - cấp 14. Cơ quan khí tượng Bắc Kinh (Trung Quốc) dự báo cường độ bão số 5 đổ bộ ở cấp 13 - cấp 14. Cơ quan khí tượng Hồng Kông dự báo cường độ đổ bộ cấp 14.