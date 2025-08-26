Indonesia đòi kiện AFC trận giao hữu bị hủy, nhập tịch liền 2 ngôi sao mới

Đội Kuwait rút lui đột ngột, Indonesia không kịp trở tay

PSSI đã công bố chính thức về việc đội tuyển Indonesia sẽ thi đấu 2 trận giao hữu quốc tế trong lịch FIFA Days tháng 9, gồm gặp đội Kuwait ngày 5.9 và Li Băng ngày 8.9 đều tại Surabaya. Kế hoạch này được cho đã được chốt và PSSI cũng đã tiến hành bán vé cho CĐV.

Đội tuyển Indonesia là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á đang tranh vé dự World Cup 2026, khi vào vòng loại thứ tư khu vực châu Á Ảnh: Reuters

Mặc dù vậy, mới đây đội Kuwait đột ngột thông báo, họ rút lui khỏi trận đấu và cũng không cho biết lý do. Tin tức này khiến PSSI bị sốc và trở tay không kịp, vì việc tìm kiếm một đội tuyển khác thay thế ngay thời điểm này là không khả thi.

"Tôi không biết lý do chính xác khiến đội Kuwait rút lui khỏi trận đấu là gì", Chủ tịch PSSI Erick Thohir nhấn mạnh, đồng thời cho rằng, ông đã gửi thư phản đối tới Liên đoàn Bóng đá Kuwait, cũng như gửi báo cáo lên AFC (cơ quan bóng đá châu Á).

"Ban đầu, chúng tôi có thể hiểu theo nghĩa tiêu cực, rằng đây là hành vi phá hoại, nhất là khi việc tham gia một trận giao hữu đã rất khó khăn. Chúng tôi đã xúc tiến mọi thứ và được xác nhận cụ thể. Nhưng rồi, có vẻ như đội Kuwait cũng đã rút lui khỏi các giải đấu khác.

Có thể họ gặp một vài vấn đề về nội bộ. Tôi không muốn đổ lỗi, nhưng chúng tôi đã gửi một bức thư phản ứng mạnh mẽ tới (Liên đoàn Bóng đá) Kuwait", ông Erick Thohir bày tỏ thêm, nhân sự kiện ra mắt Giám đốc kỹ thuật mới của PSSI, ông Alexander Zweis ngày 25.8 tại Jakarta.

Ông Alexander Zweis sẽ thay vai trò của ông Indra Sjafri, người có thể trở thành HLV đội U.22 Indonesia dự SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12.

Theo CNN Indonesia, việc hủy trận đấu của Kuwait sẽ khiến đội tuyển xứ vạn đảo gặp không ít trở ngại trong việc chuẩn bị cho vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á (thi đấu trong tháng 10).

Kuwait cùng với đội Li Băng, là 2 đối thủ đến từ Trung Đông được PSSI nhìn nhận có nhiều tương đồng về lối chơi với 2 đối thủ mà đội tuyển Indonesia sẽ gặp trong tháng 10 (Ả Rập Xê Út và Iraq) để tranh vé dự World Cup 2026.

Vì vậy, PSSI chắc chắn sẽ phải nhanh chóng tìm kiếm đối thủ thay thế, nếu không, họ chỉ còn 1 trận tập huấn gặp đội Li Băng vào ngày 8.9.

Cùng thời điểm, ông Erick Thohir cũng xác nhận, PSSI đã đẩy mạnh việc hoàn tất các thủ tục nhập tịch cho 2 cầu thủ ngôi sao mới có gốc gác từ Hà Lan là Miliano Jonathans và Mauro Zijlstra ngay trong tuần này.

Đây là 2 cầu thủ tài năng và chỉ mới 20, 21 tuổi, được PSSI theo đuổi và tìm mọi cách thuyết phục để nhập tịch Indonesia, bỏ qua cơ hội thi đấu cho các đội trẻ và đội tuyển Hà Lan.

"PSSI cần nhập tịch các cầu thủ này hoàn tất trước tháng 9, sau đó là các thủ tục chuyển đổi liên đoàn. Họ sẽ là những sự bổ sung để đội tuyển Indonesia có thêm sự lựa chọn cho các trận then chốt ở vòng loại World Cup 2026 trong tháng 10, khi ngôi sao hàng đầu là tiền đạo Ole Romeny vắng mặt vì chấn thương. Nếu kịp hoàn tất mọi thủ tục, Miliano Jonathans và Mauro Zijlstra có thể được HLV Kluivert thử lửa trong các trận giao hữu vào tháng 9 tới đây", CNN Indonesia cho biết.