Sốc: HLV Amorim sắp bị sa thải, M.U muốn bán Bruno Fernandes

HLV Amorim không thể vực dậy M.U

Trên mạng xã hội X, nhiều CĐV M.U cho rằng, HLV Amorim "đã có một năm để chứng tỏ bản thân mà chẳng làm được gì. Không tiến bộ, không cải thiện, không có kế hoạch rõ ràng. Hoàn toàn không có lý do gì để giữ anh ta lại".

M.U đã chi hơn 200 triệu bảng (khoảng 7.129 tỉ đồng) mua 3 ngôi sao gồm tiền đạo Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko, nhưng đến nay họ không có một sự kết hợp nào để tạo nên dù chỉ 1 bàn thắng.

Ngay đầu mùa mới 2 trận, HLV Amorim đã đối mặt nguy cơ bị sa thải trước sức ép từ giới CĐV M.U Ảnh: Reuters

M.U ra quân với trận thua Arsenal tỷ số 0-1, hòa Fulham 1-1, trong đó bàn đầu tiên ghi được là từ cầu thủ Rodrigo Muniz (Fulham) phản lưới nhà. Mbeumo là cầu thủ góp công với quả đá phạt góc đưa bóng đến trung vệ Leny Yoro đánh đầu trúng lưng Muniz đi vào lưới.

Trong khi đó, đội trưởng của M.U là Bruno Fernandes sút hỏng quả phạt đền then chốt ở cuối hiệp 1, nhưng lại đưa lý do là vì bị trọng tài vô tình va trúng trước khi sút làm phân tâm.

"Những lý do này đều không thuyết phục. Cả HLV Amorim và Bruno Fernandes đều là tác nhân gây cản trở sự tiến bộ của M.U. Chính việc Bruno Fernandes vẫn thi đấu suốt 90 phút mà không bị thay ra là lý do Amorim sẽ bị sa thải", một CĐV M.U viết.

Theo đó, nhiều CĐV M.U cũng cực kỳ khó hiểu với cách sử dụng nhân sự thi đấu của HLV Amorim khi để tiền vệ xuất sắc như Kobbie Mainoo chỉ là sự lựa chọn thứ 4, trong khi lại luôn nói rất cần người để thi đấu với sơ đồ 4-3-3.

Nhà cầm quân này sử dụng Bruno Fernandes và Casemiro thi đấu ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ, sau đó tung Manuel Ugarte thay Casemiro. Trong khi Mainoo không được đá động tới. Hệ quả, hàng tiền vệ M.U thi đấu rất chệch choạc.

"Nhiêu đó thôi là đủ để sa thải Amorim ngay lập tức. Anh ta đã có quá đủ thời gian, nhưng chẳng làm được gì", nhiều CĐV M.U tiếp tục than phiền.

Bruno Fernandes sút hỏng 11 m cũng có nguy cơ bị M.U bán Ảnh: Reuters

Tính đến nay, HLV Amorim trong 29 trận dẫn dắt M.U thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh chỉ giành được vỏn vẹn có 28 điểm, ít hơn cả số trận đấu. Cụ thể là chỉ có 7 trận thắng, thua đến 15 trận và hòa 7 trận. Mùa trước M.U xếp thứ 15, mùa này sau 2 trận họ đang xếp thứ 16 với chỉ 1 điểm.

Trong khi đó, theo The Sun, CLB M.U đang cân nhắc khả năng bán tiền vệ Bruno Fernandes cho CLB Al Ittihad ở Ả Rập Xê Út trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 2.9 (giờ Việt Nam).

Bruno Fernandes đã từ chối 2 đề nghị gia nhập các CLB tại đây gồm Al Hilal và Al Nassr của Ronaldo. Nhưng hiện nay, sau màn khởi đầu quá bất ổn ở M.U và đang bị chỉ trích kịch liệt, Bruno Fernandes có thể thay đổi ý định khi Al Ittihad vừa đưa đề nghị.

"Vào thời điểm này, Bruno Fernandes thừa nhận rằng anh sẵn sàng rời sân Old Trafford nếu CLB mong muốn. M.U đã chi ra số tiền cực lớn để mua sắm cầu thủ. Nay họ cần thu lại chi phí để cân đối tài chính, Bruno Fernandes hoàn toàn là cái tên nằm trong danh sách chuyển nhượng trong vòng 1 tuần tới và sẽ gây sốc cho nội bộ M.U, nếu như họ quyết định bán ngôi sao 30 tuổi này cho Al Ittihad", The Sun cho biết.