M.U dù thua vẫn thể hiện được sự tiến bộ đáng kể

K HỞI ĐẦU NHƯ KHI KẾT THÚC

Mùa trước, M.U đứng ở vị trí thứ 15 chung cuộc khi giải Ngoại hạng Anh khép lại. Không phải nói thêm, rằng đấy chính là mùa bóng bết bát nhất của Quỷ đỏ trong kỷ nguyên Ngoại hạng. Bây giờ, sau bao nỗ lực cải thiện trong suốt mùa hè, M.U lại vẫn đứng thứ 15 sau vòng đấu khai mạc mùa bóng mới.

M.U (phải) có trận thua đáng tiếc trước Arsenal ở trận ra quân ẢNH: REUTERS

Tất nhiên, đấy chỉ là kết quả nhất thời. Ai xem M.U đá trận ra quân ở mùa bóng mới cũng phải thừa nhận: đội bóng của HLV Ruben Amorim đã tiến bộ hẳn, nói chung là "xem rất được". Giới quan sát thống nhất nhận định: M.U đá hay hơn ứng cử viên vô địch Arsenal. Chỉ có điều, hay nhưng... vẫn thua.

Và M.U vẫn thua theo câu chuyện cũ. Một mặt, thủ môn Altay Bayindir (M.U) đã có tai tiếng là luôn chật vật trước những quả phạt góc treo bóng vào trước khung thành. Mặt khác, Arsenal được xem là đội bóng số 1 ở giải Ngoại hạng về tài ghi bàn từ tình huống phạt góc. Khi Arsenal thắng M.U 2-0 ở mùa bóng trước thì cả 2 bàn đều được ghi từ tình huống phạt góc. Cứ như không thể khác được: M.U bây giờ lại thua 0-1 từ tình huống phạt góc, và đấy gần như là tình huống tấn công đáng kể duy nhất mà Arsenal tạo được trước khung thành M.U. Đấy có thể là lỗi cá nhân của thủ môn Bayindir. Nhưng, thật cay đắng, đấy là tình huống mà trọng tài khác, trong thời điểm khác, đã có thể phủ nhận bàn thắng của Arsenal nếu cho rằng họ phạm lỗi!

Tóm lại, M.U rất kém may mắn trong trận thua Arsenal. Dù sao đi nữa, người ta vẫn hay nói: may mắn chỉ đến với kẻ xứng đáng. M.U thuộc mẫu đội bóng mà khi thành công, báo giới sẽ tung hô ngất trời, cho rằng họ quá xuất sắc. Còn khi thất bại, M.U sẽ hứng lấy những sự chỉ trích nặng nề. Không gấp rút có ngay những chiến thắng cần thiết, thầy trò Amorim sẽ gặp rắc rối to sau 2 vòng đấu sắp tới.

Đ Ã CÓ QUÁ NHIỀU TIẾN BỘ

Bóng đá là môn đối kháng. Chính vì những cái hay của M.U mà Arsenal tỏ ra không hay như sự chờ đợi trong trận đấu vừa qua.

M.U pressing rất hiệu quả, tranh chấp quyết liệt ở mọi vị trí trên sân, khiến Arsenal không thể kiểm soát tình thế, lối chơi. Sau gần 1 năm, người ta mới thấy Arsenal chỉ chuyền chính xác 75%. Đội gần đây nhất làm cho Arsenal có tỷ lệ chuyền chính xác thấp như thế chính là Manchester City nổi tiếng. Trong suốt trận, Arsenal chỉ có 4 pha tấn công kéo dài hơn 10 đường chuyền - giảm đến 50% so với mức độ trung bình của họ ở mùa bóng trước.

Nhà vô địch EURO 2024 Martin Zubimendi được xem là niềm hy vọng lớn, có thể giúp Arsenal tranh ngôi vô địch mùa này. Nhưng anh tỏ ra rất chật vật, trong vai trò thủ lĩnh giữa sân.

Đấy là nói về phòng ngự. Tiến bộ của M.U ở lĩnh vực tấn công càng rõ ràng hơn. Đội chủ sân Old Trafford giữ bóng 61%. Từ sau thời Alex Ferguson, chỉ có 3 trận đấu khác mà M.U kiểm soát bóng cao hơn con số vừa nêu, khi gặp một đối thủ mạnh ở giải Ngoại hạng (trận gần nhất cách nay đã hơn 10 năm).

Cặp tân binh Bryan Mbeumo - Matheus Cunha chơi khá sắc bén. Chỉ số xG tức bàn thắng được chờ đợi của họ lên đến 0,82 - phải "xui" lắm người ta mới không có bàn thắng ở số liệu ấy. Trung phong Benjamin Sesko chỉ vào sân trong 26 phút cuối, nhưng anh chạm bóng 4 lần trong vùng cấm địa đối phương, dứt điểm chính xác 2 quả. Phía Arsenal, trung phong Viktor Gyokeres đá 60 phút nhưng chỉ chạm bóng trong vùng cấm địa đối phương 3 lần và không sút chính xác quả nào.

M.U đá được như vậy nhưng không thắng Arsenal (chủ yếu vì kém may mắn). Vậy, họ sẽ thắng khi 2 đối thủ tiếp theo chỉ là Fulham và Burnley? Bóng đá không đơn giản như vậy, nên nỗi lo vẫn đang đeo bám HLV Amorim. Chỉ đến khi nào M.U thật sự chiến thắng, thì những tiến bộ vừa nêu mới có ý nghĩa. Dù sao đi nữa, giới hâm mộ M.U mùa này quả đã có thể hy vọng, rằng họ không bị đội bóng yêu thích "tra tấn" nữa!