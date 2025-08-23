Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ronaldo ghi bàn, Al Nassr vẫn thua đau chung kết: Chưa thể giải 'lời nguyền' trắng tay

Văn Trình
Văn Trình
23/08/2025 21:36 GMT+7

Tối 23.8, Ronaldo ghi bàn ở trận chung kết Siêu Cúp Ả Rập Xê Út nhưng Al Nassr đã phải nhận thất bại 5-3 ở loạt luân lưu (hòa 2-2 trong thời gian chính thức), qua đó vẫn chưa có danh hiệu chính thức nào.

Kể từ khi gia nhập Al Nassr vào tháng 1.2023, Ronaldo vẫn chưa có bất kỳ danh hiệu lớn nào dù vẫn duy trì phong độ ấn tượng. Tính đến nay, danh hiệu duy nhất Ronaldo giành được cùng Al Nassr là Arab Club Champions Cup - giải đấu giao hữu ở Ả Rập Xê Út. Al Nassr đã liên tục trắng tay ở ba mùa giải gần nhất. Tệ hơn, ở mùa đã qua, Ronaldo cùng các đồng đội mất vé dự AFC Champions League và phải chơi ở AFC Champions League Two, đấu trường hạng hai châu Á. Chính vì thế, truyền thông Ả Rập Xê Út nhận định, trận chung kết Siêu cúp gặp Al Ahli sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để Ronaldo cùng các đồng đội phá vỡ “lời nguyền”.

Ronaldo ghi bàn, Al Nassr vẫn thua đau chung kết: Chưa thể giải 'lời nguyền' trắng tay- Ảnh 1.

Ronaldo (áo vàng, giữa) đang khát khao danh hiệu cùng Al Nassr

ẢNH: REUTERS

Quyết tâm lên ngôi của Al Nassr thể hiện rõ qua cách nhập cuộc ở trận chung kết với Al Ahli. Trước sự cổ vũ của gần 40.000 CĐV trên SVĐ quốc gia Hồng Kông, đội bóng của Ronaldo có hiệp 1 áp đảo, sút đến 8 lần - gấp đôi đối thủ. Al Nassr không ngần ngại đẩy cao nhịp độ tấn công, khiến khung thành Al Ahli liên tục chao đảo.

Tuy nhiên, phải đến phút 41, Al Nassr mới tìm được bàn mở tỷ số sau cú đá phạt đền chính xác của Ronaldo. Đáng chú ý, pha lập công này cũng chính thức đưa Ronaldo đi vào lịch sử khi ghi trên 100 bàn thắng cho 4 CLB khác nhau: Real Madrid, M.U, Juventus và Al Nassr. Đáng tiếc, lợi thế dẫn bàn của Al Nassr đã không giữ được lâu khi đến phút 45+6, Franck Kessie sút bóng chính xác, đưa trận đấu về vạch xuất phát. 

Ronaldo ghi bàn, Al Nassr vẫn thua đau chung kết: Chưa thể giải 'lời nguyền' trắng tay- Ảnh 2.

Ronaldo giúp Al Nassr dẫn trước nhưng lợi thế không giữ được lâu

ẢNH: REUTERS

Diễn biến ở hiệp 2 có phần khó khăn hơn cho Ronaldo cùng các đồng đội khi Al Ahli vùng lên mạnh mẽ. Những ngôi sao từng chinh chiến ở châu Âu như Ivan Toney, Riyad Mahrez hay Franck Kessié thể hiện phẩm chất của mình, giúp Al Ahli có nhiều cơ hội ghi bàn. Rất may cho Al Nassr là các chân sút của Al Ahli phung phí, liên tục bỏ lỡ các tình huống ngon ăn.

Đứng vững trước sức ép của đối thủ, phút 82, Al Nassr tìm được bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-1 nhờ pha lập công của Marcelo Brozović. Ronaldo cũng góp công lớn trong bàn thắng này khi thực hiện pha áp sát cướp bóng từ chân hậu vệ Al Ahli, mở ra cơ hội cho Marcelo Brozović. Dù vậy, lợi thế này của Al Nassr không giữ được lâu khi đến phút 89, Al Ahli có bàn gỡ hòa 2-2 do công của Ibañez, buộc trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu. Tại đây, Al Ahli thể hiện bản lĩnh và đánh bại Al Nassr của Ronaldo với tỷ số 5-3.

Ronaldo ghi bàn, Al Nassr vẫn thua đau chung kết: Chưa thể giải 'lời nguyền' trắng tay- Ảnh 3.

Al Ahli tiếp tục khiến Al Nassr và Ronaldo trắng tay

ẢNH: REUTERS

Thắng Al Nassr trên loạt đấu súng, Al Ahli giành danh hiệu Siêu cúp Ả Rập Xê Út 2025. Trong khi đó, Al Nassr cùng Ronaldo chưa thể phá vỡ "lời nguyền", tiếp tục trắng tay. 

Xem thêm bình luận