Thể thao

Kỷ lục cầu thủ đăng ký tại giải bóng đá BKA Champions League 2025

Thúy Hằng
Thúy Hằng
17/08/2025 17:18 GMT+7

Với hơn 1.000 cầu thủ đăng ký, giải bóng đá BKA Champions League Cup Decofi 2025 trở thành giải đấu có số lượng cầu thủ đăng ký đông kỷ lục trong các năm qua.

Ngày 17.8, tại sân bóng đá Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) ở phường Diên Hồng, TP.HCM, lễ khai mạc giải bóng đá BKA Champions League Cup Decofi 2025 đã diễn ra hoành tráng, đầy khát khao chiến thắng.

Giải bóng đá BKA Champions League đã trở thành ngày hội bóng đá và là hoạt động thường niên của cộng đồng cựu sinh viên Phú Thọ Bách khoa.

Kỷ lục cầu thủ đăng ký tại giải bóng đá BKA Champions League 2025- Ảnh 1.

Ban tổ chức giải đấu giới thiệu chiếc cúp mơ ước năm nay

ẢNH: BTC

BKA Champions League năm 2023 có 10 đội bóng và gần 300 cầu thủ tham dự. Tại giải đấu năm 2024, có 17 đội bóng và gần 500 cầu thủ tham dự. Năm nay là năm thứ 3 giải được tổ chức và quy tụ số lượng vận động viên tham gia đông nhất với hơn 1.000 cầu thủ và 24 đội bóng chia thành 2 nhóm tuổi trên 40 tuổi và dưới 40 tuổi.

"Năm nay, BKA Champions League Cup Decofi 2025 có 24 đội bóng và hơn 1.000 cầu thủ đăng ký tham gia giải - con số lớn kỷ lục. Một con số thể hiện niềm đam mê mãnh liệt với thể thao đặc biệt là bộ môn bóng đá. Giải bóng đá BKA Champions League không chỉ là sân chơi để rèn luyện sức khỏe, nâng cao tinh thần thể thao, mà còn là dịp để thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các cựu sinh Phú Thọ Bách khoa và Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM chặt chẽ hơn", PGS-TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM, đại diện Ban tổ chức phát biểu tại lễ khai mạc.

Kỷ lục cầu thủ đăng ký tại giải bóng đá BKA Champions League 2025- Ảnh 2.

Lễ khai mạc hoành tráng diễn ra ngày 17.8

ẢNH: BTC

Kỷ lục cầu thủ đăng ký tại giải bóng đá BKA Champions League 2025- Ảnh 3.

ẢNH: BTC

Kỷ lục cầu thủ đăng ký tại giải bóng đá BKA Champions League 2025- Ảnh 4.

Giải bóng đá BKA Champions League Cup Decofi 2025 thu hút số cầu thủ đăng ký đông kỷ lục

ẢNH: BTC

Khi bóng đá không chỉ là giải đấu

PGS-TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ cho biết, BKA Champions League Cup Decofi 2025 thu hút đông đảo cựu sinh viên Bách khoa với số lượng kỷ lục nhờ đáp ứng được 3 yếu tố. Thứ nhất, đó là tinh thần hướng về "Ngôi nhà chung Bách khoa". Thứ hai, giải đấu là sự mong muốn kết nối, hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống của cộng đồng cựu sinh viên Phú Thọ Bách khoa. Và thứ ba, giải đấu là sân chơi chuyên nghiệp và tổ chức bài bản.

"Sự kết hợp giữa niềm đam mê thể thao, tinh thần cộng đồng và cách thức tổ chức chuyên nghiệp chính là lý do cốt lõi tạo nên sức hút mạnh mẽ cho giải đấu. Giải không chỉ là sân chơi, mà đã trở thành một nét văn hóa, một sự kiện được mong đợi hàng năm. Đây không chỉ là giải đấu bóng đá, mà còn là nơi thể hiện sự gắn kết của cộng đồng Bách khoa. Đặc biệt, với giải đấu, khi tạo được một cộng đồng cựu sinh viên là cầu nối vững chắc giữa Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) và các thế hệ cựu sinh viên, cùng chia sẻ định hướng trong công việc, giúp sinh viên lẫn khối doanh nghiệp nắm bắt nhanh nhu cầu thị trường và cùng có những cải tiến phù hợp với giáo trình đào tạo và xu hướng chung của thị trường", thầy Hạ nói.

Kỷ lục cầu thủ đăng ký tại giải bóng đá BKA Champions League 2025- Ảnh 5.

PGS-TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ (phải) cảm ơn ông Nguyễn Minh Tâm, cựu sinh viên Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM, Tổng giám đốc Công ty Decofi, nhà tài trợ chính của giải

ẢNH: BTC

Kỷ lục cầu thủ đăng ký tại giải bóng đá BKA Champions League 2025- Ảnh 6.

ẢNH: BTC

Kỷ lục cầu thủ đăng ký tại giải bóng đá BKA Champions League 2025- Ảnh 7.

Giải bóng đá là nơi thể hiện sự gắn kết của cộng đồng Bách khoa

ẢNH: BTC

Kỷ lục cầu thủ đăng ký tại giải bóng đá BKA Champions League 2025- Ảnh 8.

Giải bóng đá kết nối các thế hệ cựu sinh viên Bách khoa, lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp

ẢNH: BTC

Kỷ lục cầu thủ đăng ký tại giải bóng đá BKA Champions League 2025- Ảnh 9.

Mỗi trận đấu sắp tới sẽ là những phút giây cống hiến, fair-play và đầy cảm xúc

ẢNH: BTC

PGS-TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ cho hay, tại BKA Champions League Cup Decofi 2025, mỗi trận đấu sẽ là một cuộc so tài quyết liệt, nhưng cũng là những phút giây cống hiến, fair-play và đầy cảm xúc.

"Nhưng hơn tất cả, đây sẽ là dịp các thế hệ cựu sinh viên chúng ta có dịp gặp gỡ và thi đấu cùng nhau, lan tỏa tinh thần ý chí, thể trạng và sự khát khao của những thế hệ sinh viên Bách khoa đến với các thế hệ đàn em đang theo học tại trường và với cộng đồng xã hội", PGS-TS Hạ khẳng định.

