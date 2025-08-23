Ngoại hạng Anh: Đại chiến trên sân Etihad

T OTTENHAM KHÔNG NGÁN M AN. C ITY

Mùa trước, Tottenham thắng đến 4-0 ngay trên sân Etihad ở giải Ngoại hạng, sau khi đã thắng và loại Man.City khỏi Cúp Liên đoàn. Còn trong lần gần nhất vào đến chung kết Champions League, Tottenham cũng đã loại Man.City ở giai đoạn knock-out. Công bằng mà nói đôi bên ở hai đẳng cấp khác hẳn nhau, tất nhiên Man.City luôn được đánh giá cao hơn. Nhưng nếu khái niệm "kỵ jeu" quả có tồn tại trong bóng đá đỉnh cao, thì Tottenham chính là một đối tượng như vậy đối với Man.City. Trong 12 lần đối đầu trực tiếp gần đây nhất ở giải Ngoại hạng, Tottenham thắng nhiều gấp rưỡi số trận thắng của Man.City.

Bây giờ câu chuyện phải khác, bởi dẫn dắt Tottenham chỉ là ông Thomas Frank - HLV chưa có danh hiệu gì, vừa chuyển đến từ đội bóng nhỏ Brentford? Lạ thay, chính Frank cũng đã gây bất ngờ lớn khi phải cầm quân đối đầu với HLV Pep Guardiola lừng lẫy danh tiếng ngay trên sân Etihad (Brentford thắng Man.City hồi cuối năm 2022). Xưa nay chỉ mới có 2 HLV từng 2 lần thắng được Guardiola trên sân đối phương, đó là Jose Mourinho (với Real Madrid, M.U) và Antonio Conte (với Chelsea, Tottenham). Sẽ là câu chuyện ngoài sức tưởng tượng nếu nhân vật ít tên tuổi Thomas Frank trở thành người thứ 3 làm được như thế trong vòng đấu cuối tuần này.

Cả ba ứng cử viên vô địch nặng ký nhất là Man.City, Liverpool, Arsenal đều thắng trong vòng đấu khai mạc giải Ngoại hạng cuối tuần qua. Tuy thầm lặng hơn, không được chú ý cho lắm, nhưng Tottenham cũng rất thành công với chiến thắng đậm đà 3-0 trước Burnley. Kết nối với trận tranh Siêu cúp châu Âu trước đó (Tottenham chỉ thua nhà vô địch Champions League PSG trong loạt sút luân lưu 11 m), rõ ràng HLV Frank đã có bước khởi đầu xem được khi lần đầu tiên dẫn dắt một đội bóng có tên tuổi. Tottenham mà thắng được Man.City trong trận đấu sớm của loạt trận hôm nay (18 giờ 30 ngày 23.8), họ sẽ nhanh chóng trở thành "con ngựa ô" đáng gờm trong cuộc đua giành ngôi vô địch, riêng HLV Thomas Frank sẽ trở thành gương mặt mới sáng giá trong làng bóng đỉnh cao.

Nếu hóa giải được chân sút Haaland (trước), Tottenham sẽ có điểm tại sân Etihad ẢNH: AFP

Tân binh Tijjani Reijnders tỏa sáng ở hàng tiền vệ, còn trung phong Erling Haaland cũng ghi 2 bàn trong trận ra quân của Man.City. Đấy tiếp tục là hai vị trí nguy hiểm nhất mà đội bóng của HLV Thomas Frank cần tập trung toàn lực để vô hiệu hóa trong trận đấu khó khăn này. Phía Tottenham, niềm tin chiến thắng cũng không hề thấp, với Richarlison vừa ghi 2 bàn ở trận ra quân. Tân binh Mohammed Kudus kiến tạo cả hai bàn ấy. Cây làm bàn số 1 của Tottenham mùa trước là Brennan Johnson cũng đã ghi bàn vào lưới Burnley ở trận ra quân. Chưa bao giờ Tottenham thắng đậm hơn thế trong vòng đấu khai mạc giải Ngoại hạng Anh. Họ đang có được niềm tin quan trọng để bước vào trận đấu khó khăn nhưng hứa hẹn nhiều vinh quang này.

S UNDERLAND CŨNG CÓ CỬA VƯƠN LÊN

Vòng này chỉ có một trận đấu khác gồm hai đội bóng đã thắng ở trận ra quân là Arsenal gặp Leeds. Tuy thắng trên sân Old Trafford, nhưng Arsenal chơi thiếu thuyết phục. Chắc chắn đội bóng của HLV Mikel Arteta sẽ quyết tâm hơn trong trận đấu ra mắt khán giả nhà mùa này. Leeds chỉ là đội vừa thăng hạng. Trong 14 mùa bóng gần đây, Arsenal chưa bao giờ thua một đội vừa thăng hạng (thắng 37, hòa 5 trong 42 trận đấu).

Trận đấu muộn nhất vòng 2 rất đáng lưu ý khi Liverpool làm khách trên sân Newcastle. Đội chủ nhà chỉ hòa 0-0 với Aston Villa ở trận ra quân, trong khi Liverpool thắng "rất hồi hộp" trước Bournemouth. Đôi bên đều đã lộ ra những nhược điểm lớn cần khắc phục. Với Newcastle, tình trạng đi hay ở của tiền đạo Alexander Isak ngày càng trở nên khó chịu. Còn Liverpool sẽ phải vất vả khắc phục hàng loạt khoảng trống nơi hàng hậu vệ.

Đội mới thăng hạng Sunderland vừa xuất sắc thắng West Ham 3-0. Nếu lại thắng Burnley ở vòng này thì họ có thể vươn lên đầu bảng. Khả năng này cũng đang mời gọi Nottingham Forest (thắng Brentford 3-1 ở vòng trước, kỳ này gặp Crystal Palace).