Son Heung-min lập siêu phẩm sút phạt ngày Messi vắng mặt, MLS có nhà vua mới

Giang Lao
Giang Lao
24/08/2025 10:01 GMT+7

Sáng 24.8 (giờ Việt Nam), Son Heung-min đã mở tài khoản bàn thắng tại MLS với pha sút phạt siêu phẩm mở tỷ số cho Los Angeles FC trận gặp FC Dallas. Trong khi Messi tiếp tục vắng mặt khi Inter Miami bị DC United thủ hòa 1-1.

Son Heung-min sắp chiếm ngôi vương của Messi tại MLS

Cơn sốt Son Heung-min được đẩy lên cao trào, khi ngôi sao người Hàn Quốc có trận thứ 2 đá chính cho Los Angeles FC và trận thứ 3 kể từ khi gia nhập giải MLS ở Mỹ. Sau khi góp phần quan trọng trong trận hòa Chicago Fire FC tỷ số 2-2 ngày ra mắt 10.8 từ ghế dự bị, Son Heung-min đã góp 1 kiến tạo cho Los Angeles FC ở trận thắng New England Revolution tỷ số 2-0 ngày 17.8.

Son Heung-min lập siêu phẩm sút phạt ngày Messi vắng mặt, MLS có nhà vua mới- Ảnh 1.

Son Heung-min đã mở tài khoản bàn thắng tại MLS chỉ sau 3 trận và còn có 1 kiến tạo thành bàn

Ảnh: Reuters

Trong trận gặp FC Dallas, Son Heung-min tiếp tục thể hiện sự hòa nhập cực nhanh ở môi trường mới, và chứng minh đẳng cấp ngoại hạng của mình bằng pha lập công ghi bàn đầu tiên từ quả sút phạt tuyệt phẩm mở tỷ số 1-0 cho Los Angeles FC ngay phút thứ 6. Mặc dù vậy, đến phút 13, FC Dallas kịp gỡ hòa tỷ số 1-1 do công cầu thủ Logan Farrington ghi.

Sự nỗ lực của Son Heung-min sau đó không thể giúp Los Angeles FC giành chiến thắng, trong đó anh cũng bị từ chối 1 bàn thắng khác do lỗi việt vị. Ngoài ra, khi nhận thấy sự nguy hiểm đến từ Son Heung-min rất thường trực, các cầu thủ FC Dallas đã tổ chức phòng ngự rất chặt chẽ, luôn có từ 2 đến 3 người theo sát ngôi sao người Hàn Quốc.

Với trận hòa tỷ số 1-1, Los Angeles FC sẽ còn rất cần đến sự tỏa sáng của Son Heung-min ở các trận tiếp theo để cải thiện vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng miền Tây giải MLS và suất dự MLS Cup.

Giữa lúc Son Heung-min bắt đầu tạo điểm nhấn kể từ khi đến MLS. Danh thủ Messi lại rơi vào thời điểm gặp nhiều vấn đề với chấn thương dai dẳng ở cơ khép, khiến anh khó chịu và đến nay chưa thực sự cảm thấy thoải mái.

Messi đã vắng mặt trận thứ 2 liên tiếp của Inter Miami kể từ khi thi đấu 45 phút ở hiệp 2 trận thắng LA Galaxy tỷ số 3-1 ngày 17.8. Anh ghi 1 bàn tuyệt đẹp và góp 1 kiến tạo cho cho Suarez lập công ấn định chiến thắng. 

Danh thủ người Argentina vắng mặt ở trận Inter Miami thắng Tigres UANL tỷ số 2-1 ngày 21.8 tại tứ kết giải Leagues Cup. Anh tiếp tục không tham gia chuyến thi đấu sân khách tại MLS khi Inter Miami gặp DC United ngày 24.8.

Son Heung-min lập siêu phẩm sút phạt ngày Messi vắng mặt, MLS có nhà vua mới- Ảnh 2.

Suarez thay thế Messi ghi bàn cho Inter Miami tại giải Leagues Cup

Ảnh: Reuters

Vắng Messi, HLV Mascherano cũng gây sốc khi xoay tua gần như toàn bộ đội hình thi đấu của Inter Miami, để cả những ngôi sao hàng đầu như Suarez, Busquets, De Paul đều ngồi dự bị (chỉ vào sân trong hiệp 2). Trong khi Jordi Alba cũng vắng mặt.

Với đội hình chỉ có các cầu thủ dự bị và trẻ thi đấu, Inter Miami sớm bị DC United dẫn trước tỷ số 1-0 ngay hiệp 1 do công Jackson Hopkins ghi phút 13. Phải sang hiệp 2, khi HLV Mascherano tung những cầu thủ hàng đầu của mình vào sân, Inter Miami mới tìm được bàn gỡ hòa 1-1. De Paul tiếp tục ghi dấu ấn khi góp pha kiến tạo cho Baltasar Rodriguez ghi bàn ở phút 64, giành lại 1 điểm quý giá cho Inter Miami.

Trận hòa này khiến Inter Miami vẫn chưa cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng MLS khu vực miền Đông, khi xếp thứ 5 với 46 điểm sau 25 trận. Họ vẫn còn kém đội đầu bảng là Philadelphia Union đến 8 điểm, nhưng đấu ít hơn 3 trận.

Mục tiêu của Inter Miami và việc họ quyết định giữ Messi được nghỉ ngơi để đạt 100% thể lực và phong độ, là để chuẩn bị cho trận đấu cực kỳ quan trọng tại bán kết giải Leagues Cup sắp tới khi gặp lại kình địch Orlando City lúc 7 giờ 30 ngày 28.8.

Ở mùa giải 2025, Inter Miami đã thua Orlando City đến 2 trận liên tiếp tại MLS với tỷ số 0-3 và 1-4, vì vậy lần này đội bóng của ông David Beckham quyết tâm "phục thù". Qua đó, cũng để hướng đến ngôi vô địch đầu tiên trong mùa giải và suất dự CONCACAF Champions Cup mùa 2026.

