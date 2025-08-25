Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
MLS thống trị Leagues Cup, Messi sắp có thêm cúp vô địch

Giang Lao
Giang Lao
25/08/2025 10:18 GMT+7

Năm thứ 2 liên tiếp, các CLB MLS (Mỹ) loại toàn bộ các đội của Mexico để vào bán kết giải Leagues Cup, Inter Miami của Messi được đánh giá là ứng cử viên số 1 đoạt ngôi vô địch.

Messi sắp trở lại và có thêm chức vô địch?

HLV Mascherano đã xác nhận, ông đưa ra quyết định mạo hiểm với Messi và các ngôi sao của Inter Miami vì một lý do chính đáng, đó là tập trung toàn lực để vô địch Leagues Cup.

MLS thống trị Leagues Cup, Messi sắp có thêm cúp vô địch - Ảnh 1.

Messi được cho nghỉ ngơi để bình phục chấn thương cơ khép, trở lại chinh phục ngôi vô địch Leagues Cup

Ảnh: Reuters

Messi vắng mặt trận thứ 2 liên tiếp của Inter Miami kể từ khi thi đấu 45 phút ở hiệp 2 trận thắng LA Galaxy tỷ số 3-1 ngày 17.8. Trận này anh ghi 1 bàn tuyệt đẹp và góp 1 kiến tạo cho cho Suarez lập công ấn định chiến thắng. 

Danh thủ 38 người Argentina vắng mặt ở trận Inter Miami thắng Tigres UANL tỷ số 2-1 ngày 21.8 tại tứ kết giải Leagues Cup. Anh tiếp tục không tham gia chuyến thi đấu sân khách tại MLS khi Inter Miami gặp DC United (hòa 1-1) ngày 24.8.

"Chúng tôi đã nói chuyện với Messi, dựa trên tình trạng của cậu ấy, và chúng tôi không muốn mạo hiểm, không muốn quay lại quá trình hồi phục một lần nữa và có thể sẽ kéo dài hơn. Do đó, chúng tôi chọn giải pháp an toàn bằng cách không cho Messi thi đấu", HLV Mascherano bày tỏ sau trận Inter Miami hòa DC United ở sân khách.

Trước đó, Messi gặp vấn đề với chấn thương dai dẳng ở cơ khép, khiến anh khó chịu và không cảm thấy thoải mái. Bên cạnh đó, Inter Miami cũng có thêm ca chấn thương của Jordi Alba. Nhiều cầu thủ chủ chốt khác như Suarez, Busquets, De Paul cũng thi đấu liên tục.

"Chúng tôi đã thi đấu đến 41 trận và tôi muốn trao cơ hội cho các cầu thủ khác. Chúng tôi cần toàn bộ đội hình; đó là một quyết định rõ ràng đối với chúng tôi, và tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn vào cuối trận (khi tung những cầu thủ chủ chốt vào sân)", HLV Mascherano nhấn mạnh và thêm rằng: "Điều này tạo sự cân bằng và giúp các trụ cột tránh bớt các rủi ro".

MLS thống trị Leagues Cup, Messi sắp có thêm cúp vô địch - Ảnh 2.

Messi đã ghi đến 25 bàn và có 11 pha kiến tạo trong 32 trận cho Inter Miami trên mọi đấu trường ở mùa này

Ảnh: Reuters

Trọng tâm của HLV Mascherano và Inter Miami lúc này, đó là vẫn giữ một vị thế trong cuộc đua vô địch Supporters' Shield, khi họ đang kém đội dẫn đầu bảng xếp hạng tổng MLS 2025 là Philadelphia Union 8 điểm, nhưng đấu ít hơn 3 trận. Đối thủ cạnh tranh có khả năng vượt lên là San Diego FC thì lại bất ngờ bị Portland Timbers thủ hòa 0-0 ngày 24.8. Do đó, Inter Miami vẫn nắm quyền tự quyết trong tay.

Trong khi đó, sau trận hòa DC United, Inter Miami đã bảo toàn được lực lượng chủ chốt để chuẩn bị cho trận bán kết Leagues Cup với Orlando City lúc 7 giờ 30 ngày 28.8. Trận bán kết còn lại là giữa LA Galaxy gặp Seattle Sounders FC diễn ra cùng ngày, nhưng vào lúc 9 giờ 45 (đều giờ Việt Nam). Trận chung kết Leagues Cup diễn ra ngày 31.8.

Mối lo lắng nhất hiện nay của Inter Miami là sự trở lại của Messi có kịp lúc hay không. Danh thủ này hiện đã ghi đến 25 bàn và có 11 pha kiến tạo trong 32 trận cho Inter Miami trên mọi đấu trường ở mùa này. 

Tin tức tốt lành cho những CĐV Inter Miami là Messi gần như chắc chắn sẽ trở lại thi đấu ở trận gặp đại kình địch Orlando City. Anh đã tập luyện riêng, nhưng vẫn được cho nghỉ ngơi thêm gần 1 tuần nữa để mọi cảm giác khó chịu ở cơ khép biến mất.

"Nếu không có gì bất thường, dự kiến Messi sẽ tham gia tập luyện đầy đủ cùng toàn đội vào đầu tuần này, và sẽ có mặt ở trận đấu sống còn với Orlando City, đối thủ đã thắng Inter Miami cả 2 trận tại MLS mùa này với tỷ số 3-0 và 4-1. Đã đến lúc Messi phục thù và hướng đến ngôi vô địch thứ 3 trong lịch sử cho Inter Miami và thứ 47 trong sự nghiệp của mình", nhà báo Jose Armando của kênh Deporte Total USA cho biết.

