Đội tuyển Việt Nam chờ đợi gì ở tân binh ‘khổng lồ’ của HAGL?

Một bước lên thẳng đội tuyển Việt Nam

Đinh Quang Kiệt năm nay mới 18 tuổi, anh được gọi thẳng vào đội tuyển quốc gia mà không cần thông qua bước trung gian là tập trung đội tuyển U.23 Việt Nam. Chính vì thế, việc Đinh Quang Kiệt được triệu tập cho đội tuyển Việt Nam vẫn là bất ngờ rất lớn.

Trung vệ Quang Kiệt sở hữu thể hình ít thấy với giới cầu thủ Việt Nam Ảnh: HAGL FC

Tuy nhiên có thể thấy rằng HLV Kim Sang-sik có lý do để điền tên trung vệ đang khoác áo CLB HAGL vào danh sách tập trung đội tuyển. Đầu tiên, thể hình cực tốt của Quang Kiệt là yếu tố không thể bỏ qua. Sắp tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ đấu giao hữu với CLB Nam Định, đội bóng sở hữu tiền đạo cao nhất thế giới Kyle Hudlin (2,06 m). Khi đó, đội tuyển Việt Nam cần 1 trung vệ có chiều cao gần bằng Kyle Hudlin để hạn chế sự nguy hiểm của cầu thủ này trong các pha không chiến và tranh chấp tay đôi.

Đinh Quang Kiệt là trung vệ nội đáp ứng tốt nhất tiêu chí về mặt thể hình, trung số các nội binh đang chơi tại V-League, mà chúng ta có thể gọi lên đội tuyển quốc gia.

Ngoài ra, trong bối cảnh các đội bóng ở Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Philippines ngày càng sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch đến từ châu Âu và châu Mỹ, có thể hình cao lớn, đội tuyển Việt Nam cũng phải có phương án cải thiện thể hình của các cầu thủ, để rút ngắn khoảng cách về thể hình và thể lực so với các đối thủ.

Ở các trận đấu gặp Indonesia tại Asian Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á (diễn ra cuối năm 2023 và đầu năm 2024) và ở trận gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 (hồi ngày 10.6), đội tuyển Việt Nam thua vì các pha bóng bổng và vì không thể theo kịp tốc độ cũng như sức va chạm so với đối phương. Điều đó càng đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc chúng ta phải có 1 hàng thủ sở hữu thể hình tốt hơn. Do đó, HLV Kim Sang-sik muốn thử nghiệm dạng cầu thủ cao lớn như Đinh Quang Kiệt trong thời gian trước mắt.

Giải pháp cho… hàng tấn công

Nếu Đinh Quang Kiệt thể hiện tốt trong các trận đấu giao hữu với các CLB CAHN và Nam Định trong tháng 9, anh có thể được cân nhắc gọi vào đội tuyển Việt Nam ở phần còn lại của chiến dịch vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, nơi đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Nepal và Lào trong tháng 10 và tháng 11, tái ngộ Malaysia vào tháng 3 năm sau. Chưa hết, Đinh Quang Kiệt có thể được bổ sung cho đội tuyển U.23 Việt Nam tại SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm phương án cả trong phòng ngự lẫn tấn công Ảnh: Ngọc Linh

Có chi tiết rất đáng chú ý, khi sở hữu cầu thủ cao lớn như Quang Kiệt trong đội hình, các đội tuyển quốc gia và đội U.23 Việt Nam không chỉ có thể chống bóng bổng tốt trong phòng ngự, mà còn có thêm phương án… tấn công. Đặt trường hợp khi các đội tuyển Việt Nam bế tắc trước đối thủ chơi phòng ngự dày đặc, nhất là ở khoảng thời gian cuối mỗi trận đấu, chúng ta có thể đẩy thẳng Đinh Quang Kiệt lên hàng tiền đạo, đứng trong khu vực cấm địa của đối phương, xử lý các đường bóng bổng được các tiền vệ đội nhà cung cấp.

Không nên xem nhẹ lối chơi này, bởi khi mà đối thủ đứng đặt kín trong khu vực cấm địa, mọi pha phối hợp nhóm nhỏ trên mặt sân chỉ là vô ích. Khi đó, phải sử dụng đến các pha bóng tầm cao. Đây là lối chơi mà đội Úc từng dùng trước Argentina tại World Cup 2022 (trung vệ Harry Souttar, cao 1,98 m) và suýt thành công. Hoặc Hà Lan cũng từng dùng trước Argentina ở World Cup 2022 (chân sút Wout Weghorst, cao 1,97 m), khiến người Argentina suýt khóc hận.

Đinh Quang Kiệt có chiều cao gần tương đương với những cầu thủ nói trên, nên đội tuyển Việt Nam về lý thuyết có thể sử dụng cầu thủ của HAGL theo cách tương tự, khi gặp bế tắc. Vấn đề còn lại là Quang Kiệt phải sớm thể hiện sự hữu ích của mình trong những ngày tới, khi anh đã có cơ hội được khoác áo đội tuyển Việt Nam.