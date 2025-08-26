HAGL bị phạt vì lý do bất ngờ, V-League lo lắng các sân mất điện đột ngột sau mưa bão

Công tác phòng chống mưa bão tại V-League

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cơn bão số 5 đã đổ bộ vào khu vực miền Trung từ ngày 25 đến 26.8.2025. Dự báo tình trạng mưa dông lớn sẽ tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng đến nhiều tỉnh thành, đặc biệt là các tỉnh miền Bắc. Để đảm bảo an toàn cho các trận đấu vòng 3, BTC V-League yêu cầu các CLB, BTC trận đấu và các bộ phận liên quan thực hiện một số biện pháp cần thiết. Các đơn vị cần theo dõi thường xuyên thông tin dự báo thời tiết và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương để ứng phó kịp thời.

V-League có thể bị ảnh hưởng bởi mưa bão ẢNH: KHÁNH HOAN

Các CLB và BTC trận đấu cần theo dõi tình hình thời tiết ẢNH: Tuấn Minh

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ cơ sở vật chất như bảng biển, quảng cáo tại sân vận động cũng cần được chủ động chuẩn bị. Phối hợp với đơn vị điện lực địa phương rà soát, kiểm tra kỹ hệ thống chiếu sáng; kịp thời khắc phục sự cố sau bão (nếu có); chuẩn bị sẵn nguồn điện dự phòng và bố trí nhân viên kỹ thuật điện trực, sẵn sàng xử lý sự cố tại các trận đấu.

Ngoài ra, việc phối hợp với giám sát trận đấu để điều chỉnh các hạng mục tài trợ phù hợp với tình hình thời tiết thực tế tại địa phương là rất quan trọng. Các CLB khách cũng cần nắm bắt thông tin dự báo thời tiết, đảm bảo an toàn trong việc di chuyển và tập luyện, đồng thời duy trì liên lạc chặt chẽ với BTC trận đấu để có thể xử lý nhanh chóng mọi tình huống phát sinh.

Điều chỉnh lịch thi đấu vòng 3 V-League trên sân Hàng Đẫy

Do yêu cầu từ CLB bóng đá Thể Công Viettel liên quan đến công tác chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, BTC Giải đã quyết định điều chỉnh thời gian thi đấu của trận đấu giữa CLB bóng đá Thể Công Viettel và CLB bóng đá Becamex TP.HCM. Trận đấu này sẽ được dời từ 19 giờ 15 phút ngày 29.8.2025 sang 19 giờ 15 phút ngày 30.8.2025 trên sân Hàng Đẫy.

Trận đấu giữa CLB Thể Công Viettel và Becamex TP.HCM sẽ hoãn lại 1 ngày





BTC giải yêu cầu các bên liên quan, bao gồm CLB Thể Công Viettel, CLB Becamex TP.HCM và các bộ phận liên quan, cập nhật thông tin và chuẩn bị kỹ lưỡng để tổ chức trận đấu theo đúng quy định và đạt kết quả tốt.

Thời hạn thay thế, bổ sung cầu thủ

Theo thông báo của giải ngày 21.8.2025, thời hạn thay thế, bổ sung cầu thủ trong giai đoạn đăng ký thứ nhất sẽ kết thúc vào lúc 15 giờ ngày 26.8.2025. BTC giải yêu cầu các CLB rà soát và hoàn thiện hồ sơ đăng ký thay thế, bổ sung cầu thủ (nếu có) trước thời gian quy định.

Quyết định kỷ luật

Ngày 25.8.2025, Ban Kỷ luật LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với vi phạm tại các trận đấu vòng 2 của giải. Cụ thể, CLB HAGL bị phạt 2 triệu đồng đồng do có 5 thẻ vàng trong trận đấu với CLB Hà Nội vào ngày 23.8.2025.

Ông Pena Viegas nhận án kỷ luật vì hành vi không đẹp với trọng tài

Bên cạnh đó, ông Pena Viegas Luis Filipe, cán bộ phân tích kỹ thuật của CLB Công an Hà Nội, bị phạt 5.000.000 đồng và đình chỉ công tác 2 trận đấu kế tiếp do có hành vi phản ứng với trọng tài trong trận đấu giữa CLB Becamex TP.HCM và CLB Công an Hà Nội vào ngày 24.8.2025.