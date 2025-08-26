Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HAGL bị phạt vì lý do bất ngờ, V-League lo lắng các sân mất điện đột ngột sau mưa bão

Hoàng Thiên
Hoàng Thiên
26/08/2025 12:46 GMT+7

V-League sẽ tiếp tục diễn ra vòng 3 từ ngày 27 đến 30.8.2025. BTC giải vừa đưa ra các hướng dẫn quan trọng về công tác phòng chống mưa bão, điều chỉnh lịch thi đấu và các quy định kỷ luật.

Công tác phòng chống mưa bão tại V-League

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cơn bão số 5 đã đổ bộ vào khu vực miền Trung từ ngày 25 đến 26.8.2025. Dự báo tình trạng mưa dông lớn sẽ tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng đến nhiều tỉnh thành, đặc biệt là các tỉnh miền Bắc. Để đảm bảo an toàn cho các trận đấu vòng 3, BTC V-League yêu cầu các CLB, BTC trận đấu và các bộ phận liên quan thực hiện một số biện pháp cần thiết. Các đơn vị cần theo dõi thường xuyên thông tin dự báo thời tiết và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương để ứng phó kịp thời.

HAGL bị phạt vì lý do bất ngờ, V-League lo lắng các sân mất điện đột ngột sau mưa bão - Ảnh 1.

V-League có thể bị ảnh hưởng bởi mưa bão

ẢNH: KHÁNH HOAN

HAGL bị phạt vì lý do bất ngờ, V-League lo lắng các sân mất điện đột ngột sau mưa bão - Ảnh 2.

Các CLB và BTC trận đấu cần theo dõi tình hình thời tiết

ẢNH: Tuấn Minh

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ cơ sở vật chất như bảng biển, quảng cáo tại sân vận động cũng cần được chủ động chuẩn bị. Phối hợp với đơn vị điện lực địa phương rà soát, kiểm tra kỹ hệ thống chiếu sáng; kịp thời khắc phục sự cố sau bão (nếu có); chuẩn bị sẵn nguồn điện dự phòng và bố trí nhân viên kỹ thuật điện trực, sẵn sàng xử lý sự cố tại các trận đấu.

Ngoài ra, việc phối hợp với giám sát trận đấu để điều chỉnh các hạng mục tài trợ phù hợp với tình hình thời tiết thực tế tại địa phương là rất quan trọng. Các CLB khách cũng cần nắm bắt thông tin dự báo thời tiết, đảm bảo an toàn trong việc di chuyển và tập luyện, đồng thời duy trì liên lạc chặt chẽ với BTC trận đấu để có thể xử lý nhanh chóng mọi tình huống phát sinh.

Điều chỉnh lịch thi đấu vòng 3 V-League trên sân Hàng Đẫy

Do yêu cầu từ CLB bóng đá Thể Công Viettel liên quan đến công tác chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, BTC Giải đã quyết định điều chỉnh thời gian thi đấu của trận đấu giữa CLB bóng đá Thể Công Viettel và CLB bóng đá Becamex TP.HCM. Trận đấu này sẽ được dời từ 19 giờ 15 phút ngày 29.8.2025 sang 19 giờ 15 phút ngày 30.8.2025 trên sân Hàng Đẫy.

HAGL bị phạt vì lý do bất ngờ, V-League lo lắng các sân mất điện đột ngột sau mưa bão - Ảnh 3.

Trận đấu giữa CLB Thể Công Viettel và Becamex TP.HCM sẽ hoãn lại 1 ngày


BTC giải yêu cầu các bên liên quan, bao gồm CLB Thể Công Viettel, CLB Becamex TP.HCM và các bộ phận liên quan, cập nhật thông tin và chuẩn bị kỹ lưỡng để tổ chức trận đấu theo đúng quy định và đạt kết quả tốt.

Thời hạn thay thế, bổ sung cầu thủ

Theo thông báo của giải ngày 21.8.2025, thời hạn thay thế, bổ sung cầu thủ trong giai đoạn đăng ký thứ nhất sẽ kết thúc vào lúc 15 giờ ngày 26.8.2025. BTC giải yêu cầu các CLB rà soát và hoàn thiện hồ sơ đăng ký thay thế, bổ sung cầu thủ (nếu có) trước thời gian quy định.

Quyết định kỷ luật

Ngày 25.8.2025, Ban Kỷ luật LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với vi phạm tại các trận đấu vòng 2 của giải. Cụ thể, CLB HAGL bị phạt 2 triệu đồng đồng do có 5 thẻ vàng trong trận đấu với CLB Hà Nội vào ngày 23.8.2025.

HAGL bị phạt vì lý do bất ngờ, V-League lo lắng các sân mất điện đột ngột sau mưa bão - Ảnh 4.

Ông Pena Viegas nhận án kỷ luật vì hành vi không đẹp với trọng tài

Bên cạnh đó, ông Pena Viegas Luis Filipe, cán bộ phân tích kỹ thuật của CLB Công an Hà Nội, bị phạt 5.000.000 đồng và đình chỉ công tác 2 trận đấu kế tiếp do có hành vi phản ứng với trọng tài trong trận đấu giữa CLB Becamex TP.HCM và CLB Công an Hà Nội vào ngày 24.8.2025.

Tin liên quan

FIFA có quyết định rất quan trọng về tương lai Trần Thành Trung, HLV Kim Sang-sik vui lây

FIFA có quyết định rất quan trọng về tương lai Trần Thành Trung, HLV Kim Sang-sik vui lây

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung đã được FIFA xác nhận chuyển đổi liên đoàn bóng đá quốc gia đại diện, từ Bulgaria sang Việt Nam, theo nguyện vọng cá nhân.

Sao trẻ HAGL thay Nguyễn Filip, bắt chính ở đội tuyển Việt Nam đấu Nepal: Tại sao không?

U.23 Việt Nam còn mạnh hơn lúc vô địch Đông Nam Á

Khám phá thêm chủ đề

V-League hà nội Bão số 5 Hà Nội ngập lụt Thể Công Viettel
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận