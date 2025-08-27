Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Công Phượng và Quang Hải bất phân thắng bại, lời hẹn đặc biệt ở Cúp quốc gia...

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
27/08/2025 14:33 GMT+7

Công Phượng, Xuân Trường đã chưa thể phân thắng bại với Quang Hải, Văn Đức khi Trường Tươi Đồng Nai hòa CLB CAHN 2-2, kèm lời hẹn gặp nhau ở Cúp quốc gia 2025 - 2026.

Công Phượng và Quang Hải bất phân thắng bại, lời hẹn đặc biệt ở Cúp quốc gia...- Ảnh 1.

Công Phượng bên Quang Hải ngày gặp lại

ảnh: clb trường tươi đồng nai

Công Phượng đối đầu Quang Hải

Công Phượng, Xuân Trường đã có dịp gặp lại Quang Hải ở trận giao hữu giữa CLB Trường Tươi Đồng Nai và CAHN, với lời hẹn sớm tái ngộ ở đấu trường Cúp quốc gia.

CLB Trường Tươi Đồng Nai tiếp tục loạt trận giao hữu ở miền Bắc, khi Công Phượng và Xuân Trường có dịp đối đầu với Quang Hải ở cuộc chạm trán với CLB Công an Hà Nội (CAHN) ngày 26.8.

Kết quả, đội bóng "Chiến binh xanh" đã hòa 2-2 với nhà đương kim vô địch Cúp quốc gia. Người ghi bàn cho CLB Trường Tươi Đồng Nai là cựu tuyển thủ U.23 Việt Nam Lê Thanh Bình và Quốc Lộc, trong khi Leo Artur và Hữu Nam lập công cho CLB CAHN.

Công Phượng và Quang Hải bất phân thắng bại, lời hẹn đặc biệt ở Cúp quốc gia...- Ảnh 2.

Công Phượng trong trận giao hữu với CLB CAHN

ảnh: clb trường tươi đồng nai

Đó là trận đấu dàn sao của CLB Trường Tươi Đồng Nai như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Sơn, Thanh Bình, Sỹ Giáp… có dịp đối đầu với những cái tên nổi danh hàng đầu Quang Hải, Đình Bắc, Văn Đức, Leo Artur…

Rõ ràng, đây là một trải nghiệm chất lượng cho đội bóng được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho suất lên hạng của giải hạng nhất mùa bóng 2025 - 2026 này. Trước đó, họ vừa thua đội bóng được ông Park làm cố vấn là Bắc Ninh FC.

Đặc biệt, việc chạm trán với những ngôi sao đội tuyển Việt Nam đang khoác áo đội bóng giàu tiềm lực và tham vọng bậc nhất V-League sẽ tạo ra động lực lớn lao cho các cầu thủ miền Đông Nam bộ, thôi thúc họ càng quyết tâm hơn thăng hạng ở mùa này.

Công Phượng và Quang Hải bất phân thắng bại, lời hẹn đặc biệt ở Cúp quốc gia...- Ảnh 3.

Cựu tuyển thủ U.23 Việt Nam Thanh Bình ghi bàn cho "Chiến binh xanh"

ảnh: clb trường tươi đồng nai

Lời hẹn ở Cúp quốc gia

Đối với những cầu thủ có trình độ như Công Phượng, V-League sẽ là mục tiêu bắt buộc ở mùa giải này, để họ có thể sớm hít thở bầu không khí đỉnh cao mỗi tuần, chạm trán những cầu đẳng cấp hàng đầu Việt Nam trong sân chơi họ thực sự thuộc về.

Do đang thi đấu ở 2 hạng khác nhau, nên cơ hội duy nhất để Công Phượng, Xuân Trường và Quang Hải, Văn Đức chạm trán nhau trong một trận thi đấu chính thức chính là Cúp quốc gia, khá thú vị khi theo phân nhánh thì đó sẽ chỉ có thể là trận chung kết.

Muốn thế, Công Phượng và các đồng đội sẽ cần làm được một điều đặc biệt là đánh bại đội bóng do người thầy cũ Nguyễn Anh Đức dẫn dắt, trong trận đấu thuộc vòng sơ loại Cúp quốc gia 2025 - 2026, khi Trường Tươi Đồng Nai tiếp đón Becamex TP.HCM trên nhà lúc 19 giờ 15 ngày 14.9.

