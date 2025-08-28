Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Kim đã biết tin Doãn Ngọc Tân bị gãy xương sườn, chưa gọi người thay thế ở đội tuyển

28/08/2025 08:31 GMT+7

Doãn Ngọc Tân bị gãy 3 xương sườn, có ảnh hưởng đến vùng phổi. Nhiều khả năng đội trưởng của CLB Thanh Hóa phải nghỉ thi đấu từ 2-3 tháng.

Doãn Ngọc Tân phẫu thuật gấp, vắng mặt ở đội tuyển Việt Nam

Cầu thủ này phải thực hiện ca phẫu thuật ngay trong tối 27.8 và bước đầu thành công. Doãn Ngọc Tân chắc chắn vắng mặt trong đợt tập trung tháng 9.2025 của đội tuyển Việt Nam. 

Tình huống xảy ra chấn thương của Doãn Ngọc Tân xuất phát trong trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Thanh Hoá tại vòng 3 V-League 2025-2026. Phút 54, tiền vệ này va chạm rất mạnh với Nguyễn Hoàng Trung Nguyên và Joseph Onoja bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. 

Anh đổ gục xuống sân đau đớn và được thay ra ngoài sau đó ít phút bởi đồng đội trẻ Nguyễn Bá Tiến. Đây là lần thứ 2 chỉ trong năm 2025, Doãn Ngọc Tân dính chấn thương. Anh bị gãy xương mác khi tập luyện cùng CLB Thanh Hóa, khi đang chuẩn bị cho trận đấu với CLB Hà Nội thuộc vòng 17 V-League mùa trước. Chấn thương này khiến Doãn Ngọc Tân phải nghỉ hết mùa giải.

Tiền vệ xuất sắc này mới trở lại cách đây không lâu. Chấn thương đáng tiếc này khiến Ngọc Tân chỉ có thể tái xuất vào đầu tháng 12.2025. Về phía CLB Thanh Hóa, đội bóng này sẽ tạo điều kiện chữa trị chấn thương tốt nhất cho Doãn Ngọc Tân.

HLV Kim Sang-sik đã đón nhận tin không vui này ngay trong đêm qua và ông chưa lên phương án thay thế.

