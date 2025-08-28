Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League hôm nay: CLB CA TP.HCM lấy lại sự tự tin, HAGL khó thắng?

Nghi Thạo
Nghi Thạo
28/08/2025 00:00 GMT+7

Sau thất bại trước Thể Công Viettel, CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) trở lại sân nhà Thống Nhất để tiếp đón HAGL ở vòng 3 V-League 2025-2026. Đây được xem là cơ hội tốt để thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức lấy lại sự tự tin, khi có nhiều lợi thế trước đối thủ.

CLB CA TP.HCM có điểm tựa Thống Nhất

Thất bại 0-3 trước Thể Công Viettel ở vòng 2 đã bộc lộ những hạn chế trong lối chơi của CLB CA TP.HCM. Tuy nhiên, trở về Thống Nhất - nơi đại diện của TP.HCM từng hạ gục CLB Hà Nội 2-1 ở trận khai màn mùa giải, người hâm mộ có quyền kỳ vọng đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức sẽ thể hiện một màn trình diễn khởi sắc hơn.

Từ điểm tựa sân nhà, tinh thần lên cao có thể giúp CLB CA TP.HCM phát huy tối đa khả năng. Trận thắng CLB Hà Nội ở vòng 1 cho thấy khả năng pressing và những pha phản công nhanh của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức rất nguy hiểm. Trong đó, màn kết hợp giữa các nội binh trẻ trung và những ngoại binh giàu sức mạnh rất được trông chờ.

Lịch thi đấu V-League hôm nay: CLB CA TP.HCM lấy lại sự tự tin, HAGL khó thắng?- Ảnh 1.

Tiến Linh (22) tập luyện cùng đồng đội

Lịch thi đấu V-League hôm nay: CLB CA TP.HCM lấy lại sự tự tin, HAGL khó thắng?- Ảnh 2.

Đội CA TP.HCM do HLV Lê Huỳnh Đức dẫn dắt đứng trước cơ hội lấy lại sự tự tin, khi đối đầu HAGL ở vòng 3

ẢNH: CLB CA TP.HCM

Trong chưa đầy 10 ngày qua, CLB CA TP.HCM đã bổ sung thêm 2 ngoại binh mới: tiền vệ Peter Makrillos và tiền đạo Raphael Schorr Utzig. Đây được coi là những mảnh ghép cần thiết để tăng sức mạnh của hàng tiền vệ và mặt trận tấn công công, giúp HLV Lê Huỳnh Đức có thêm phương án chiến thuật linh hoạt.

Trước cuộc chạm trán ở vòng 3 V-League diễn ra vào 19 giờ 15 tối nay 28.8, CLB CA TP.HCM được đánh giá cao hơn HAGL về nhiều mặt. Vào lúc này, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức rất cần một chiến thắng. 3 điểm trọn vẹn trên sân nhà sẽ giúp đội CA TP.HCM củng cố niềm tin nơi người hâm mộ, đồng thời lấy lại sự tự tin để tiếp tục đương đầu với những thử thách khó nhằn hơn trong thời gian tới.

Highlight Hải Phòng 2-0 SLNA: Ngoại binh tỏa sáng, đội bóng đất cảng bay cao

Ở phía ngược lại, HAGL đang đối diện khó khăn. Thất bại 0-3 ngay trên sân nhà Pleiku trước CLB Becamex TP.HCM ở trận ra quân là lời cảnh báo đầu tiên cho đội bóng phố núi. Đến vòng 2, HAGL gây bất ngờ khi cầm hòa được CLB Hà Nội tại Hàng Đẫy, nhưng nhìn chung lối chơi của thầy trò HLV Lê Quang Trãi vẫn thiếu sự đột biến. Đội hình trẻ trung theo kiểu "cây nhà lá vườn" của HAGL cho thấy khát khao thi đấu, song tập thể này dường như vẫn thiếu một thủ lĩnh thực thụ để dẫn dắt lối chơi.

Trước CLB CA TP.HCM có lực lượng đồng đều và lợi thế sân nhà, nhiệm vụ kiếm điểm là thử thách lớn với HAGL.

Trận đấu còn lại của vòng 3 V-League: CLB Công an Hà Nội gặp CLB Hà Nội (19 giờ 15, sân Hàng Đẫy).

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

