Ninh Bình FC trở thành thế lực ‘đáng sợ’, càng chơi phong độ càng cao

CLB CA TP.HCM LÀM MỚI TIẾP HAGL

Trở về sân nhà Thống Nhất, đội Công an TP.HCM (CA TP.HCM) dự kiến sẽ trình làng ngoại binh mới nhất là tiền vệ Peter Makrillos (30 tuổi) từng tập ở lò trẻ La Masia (Tây Ban Nha) và 6 năm ở đội trẻ Stoke (Anh). Tiền vệ trung tâm cao 1,85 m từng thi đấu ở K-League 2 và CLB Macarthur (Úc) sở hữu sải chân dài được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng tranh chấp cho tuyến giữa CLB CA TP.HCM. Anh sẽ thế chỗ chân sút Mbo Noel để cạnh tranh 2/3 suất ngoại binh với Endrick và Utzig (trung vệ Matheus chắc chắn đá chính). Với bộ đôi Peter Makrillos và Endrick ở giữa sân, CLB CA TP.HCM sẽ luân chuyển bóng tốt hơn cho Tiến Linh và Tẩy Văn Toàn ở phía trên, trong khi 2 biên với Huy Toàn, Quang Hùng sẽ luôn sẵn sàng để dâng cao hỗ trợ.

Ninh Bình FC (trái) tiếp tục bay cao với 3 trận toàn thắng ở V-League 2025 - 2026 Ảnh: Đông Nghi

Những chuẩn bị của CLB CA TP.HCM hứa hẹn sẽ đem đến trận tranh tài hấp dẫn với HAGL. CLB CA TP.HCM quyết lấy trọn 3 điểm nhằm bảo đảm một vị trí khả quan trước khi bước vào kỳ FIFA Days để ổn định và điều chỉnh lực lượng. Nhưng mục tiêu này sẽ không dễ dàng khi tinh thần HAGL đang lên cao sau khi cầm hòa CLB Hà Nội 0-0 tại Hàng Đẫy vòng trước. Đội hình chính toàn những cầu thủ sinh sau năm 2000 của HLV Lê Quang Trãi đã gạt bỏ được áp lực sau trận ra quân thua 0-3 trước Becamex TP.HCM để buộc CLB Hà Nội phải chấp nhận chia điểm. Sẽ rất thú vị khi chứng kiến 2 đội bóng đang "vừa chạy vừa xếp hàng" hoàn thiện có tinh thần thi đấu rất cao, với cùng quyết tâm có điểm để tiếp thêm sự tự tin cho bản thân. Hy vọng rằng CĐV thành phố sẽ tiếp tục đến sân Thống Nhất để tạo ra bầu không khí tuyệt vời như trận mở màn. Trận đấu còn lại của vòng 3 V-League 2025 - 2026 trong hôm nay sẽ là trận derby thủ đô giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Hà Nội.

N INH B ÌNH FC TIẾP TỤC BAY CAO

Khi nhìn vào 1 điểm của CLB Đà Nẵng so với 6 điểm tuyệt đối của Ninh Bình FC sau 2 vòng đầu tiên, rất ít người dám nghĩ đội bóng sông Hàn đánh phủ đầu mạnh mẽ và có bàn mở tỷ số của Boris ở phút 12. Nhưng sau đó, sức mạnh tấn công của Ninh Bình FC một lần nữa thể hiện, Gustavo Henrique có liền 2 bàn với sức rướn và khả năng không chiến tuyệt hảo ở các phút 29 và 33. Bàn thắng ở phút 65 của Geovane ấn định chiến thắng 3-1 thuyết phục của Ninh Bình FC, giúp tân binh "thiếu gia" tiếp tục dẫn đầu V-League 2025 - 2026 trong tư cách đội duy nhất duy trì thành tích toàn thắng. Hoàng Đức và Đức Chiến vẫn đang chơi quá tốt ở giữa sân bên cạnh dàn tuyển thủ Ngọc Quang, Bảo Toàn, Thanh Thịnh, Ngọc Bảo, Văn Lâm… Đặc biệt, tiền đạo Gustavo Henrique đang nổi lên như ứng viên nặng ký trong cuộc đua Vua phá lưới mùa giải này, khi đang có 4 bàn thắng rất đa dạng.

Có lẽ Ninh Bình FC sẽ là đội "không vui" nhất khi V-League sẽ tạm ngưng sau vòng 3 bởi họ đang có phong độ rất tốt. Nhưng với những đội bóng như Thanh Hóa, PVF-CAND hay SLNA thì đó sẽ là những quãng nghỉ vàng. Cựu trợ lý của HLV Kim Sang-sik, ông Choi Won-kwon đang cảm nhận vị đắng khắc nghiệt của V-League rất khác so với khi "săn đầu người" cho đội tuyển VN. CLB Thanh Hóa của ông đã nhận trận thua thứ 2 liên tiếp, lần này là tỷ số 0-1 trên sân Hà Tĩnh và tạm xếp chót bảng với chỉ 1 điểm cùng hiệu số bàn thắng -5. Kỳ nghỉ tới sẽ quý như vàng để ông định hình con người và lối chơi. Ngược lại, CLB Hà Tĩnh của HLV Công Mạnh đang vào nhịp với 2 trận thắng tối thiểu liên tiếp, giúp CĐV nhà tạm vơi nỗi nhớ người đàn anh Nguyễn Thành Công. CLB PVF-CAND lại thua ngược, trước CLB Nam Định với tỷ số 1-2 do bàn phản lưới nhà của Eyenga. Thú vị khi CLB Hải Phòng vươn lên xếp nhì bảng sau khi thắng SLNA 2-0, trong dấu ấn chiến thuật rất sắc nét của HLV Chu Đình Nghiêm.