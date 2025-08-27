Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lê Vitkor cùng Hà Tĩnh thắng Thanh Hóa, chen chân vào tốp 4: Trợ lý cũ thầy Kim lại ‘khóc’

Linh Nhi
Linh Nhi
27/08/2025 20:33 GMT+7

CLB Hà Tĩnh của Lê Viktor có trận thắng 1-0 lần thứ 2 liên tiếp, lần này trước CLB Thanh Hóa để chen chân vào tốp 4, trong khi CLB Thanh Hóa của HLV Choi Won-kwon vẫn đang gặp nhiều khó khăn định hình lối chơi.

Lê Vitkor cùng Hà Tĩnh thắng Thanh Hóa, chen chân vào tốp 4: Trợ lý cũ thầy Kim lại ‘khóc’- Ảnh 1.

Lê Viktor và CLB Hà Tĩnh có chiến thắng thứ 2 liên tiếp

ảnh: Minh Tú

Đội Lê Viktor: Cứ 1 bàn là đủ!

Trên sân Hà Tĩnh, trận đấu giữa CLB Hà Tĩnh và Thanh Hóa diễn ra khá nặng về chiến thuật khi cả 2 HLV Nguyễn Công Mạnh và Choi Won-kwon đều tiếp cận bằng lối chơi chắc chắn. Nơi hàng thủ 2 bên đều tìm cách phong tỏa các mũi nhọn Lê Viktor, Atshimene hay Rimario, Ngọc Mỹ...

Trước trận đấu này, CLB Hà Tĩnh đã có 3 điểm đầu tiên nhờ chiến thắng tối thiểu trên sân nhà trước CLB Đà Nẵng, trong khi CLB Thanh Hóa mới có 1 điểm làm vốn sau trận hòa 1-1 trước CLB Đà Nẵng. Do vậy, tâm lý của đội chủ nhà có phần tự tin hơn.

Sau rất nhiều sự giằng co, khi hiệp 1 ngỡ như khép lại với tỷ số hòa 0-0 thì bất ngờ chân sút Atshimene đã chứng minh niềm tin của HLV Công Mạnh dành cho mình là chính xác với pha chớp thời cơ mở tỷ số 1-0 ở phút 44.

CLB Thanh Hóa cần thêm thời gian

Lê Vitkor cùng Hà Tĩnh thắng Thanh Hóa, chen chân vào tốp 4: Trợ lý cũ thầy Kim lại ‘khóc’- Ảnh 2.

Sự tiếc nuối của Rimario khi không thể giúp được Thanh Hóa

ảnh: Minh Tú

Chiến thắng này đặt CLB Thanh Hóa vào thế khó khi phải dồn lên tấn công trước hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà, trong cảnh Rimario vẫn đang phải tìm lại cảm giác chơi bóng còn Ribamar chấn thương ở vòng trước không được đăng ký.

Trong hiệp 2, dàn đèn sân Hà Tĩnh bất ngờ bị phụt tắt do ảnh hưởng bởi cơn bão số 5, nhưng sau 24 phút gián đoạn trận đấu đã có thể tiếp tục, chứng kiến nỗ lực của đội khách tìm cách gây sức ép về phía khung thành thủ môn Thanh Tùng.

Việc không có bàn thắng nào được ghi trong phần còn lại của trận đấu đã giúp Lê Viktor và các đồng đội bảo toàn tỷ số 1-0, chiến thắng tối thiểu thứ 2 liên tiếp để tạm thời xếp hạng 4 với điểm. CLB Thanh Hóa với 1 điểm tạm xếp chót bảng do thua các đối thủ hiệu số bàn thắng.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn


CLB Hải Phòng chơi thăng hoa, đưa SLNA 'trở lại mặt đất': Thắng 2-0!

Dù đang có tinh thần tốt sau khi đánh bại CLB Nam Định ở vòng trước, SLNA đã không thể tiếp đà thăng hoa khi để thua CLB Hải Phòng 0-2 trên sân Lạch Tray vào tối 27.8.

Lê Viktor CLB Hà Tĩnh CLB Thanh Hóa Choi Won-kwon HLV Công Mạnh V-League Rimario Thanh Hóa
