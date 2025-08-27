Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bị ‘sao’ U.23 Việt Nam chọc thủng lưới, Nam Định vẫn ngược dòng ngoạn mục đánh bại PVF-CAND

Văn Trình
27/08/2025 20:01 GMT+7

Tối 27.8, dù bị dẫn trước sau pha xử lý đẹp mắt của cầu thủ U.23 Việt Nam - Thanh Nhàn nhưng CLB Nam Định vẫn thể hiện bản lĩnh, ngược dòng đánh bại CLB PVF-CAND 2-1 ở trận đấu thuộc vòng 3 V-League 2025-2026.

CLB Nam Định bước vào mùa giải 2025 - 2026 với tham vọng lớn tại giải quốc nội lẫn quốc tế. Họ mang về hàng loạt ngoại binh giá trị, giúp đội bóng thành Nam lọt tốp đội hình đắt giá nhất châu lục. Tuy nhiên, ở đầu mùa giải năm nay, CLB Nam Định lại có khởi đầu khá chật vật. Sau thất bại ở Siêu cúp quốc gia trước CLB Công an Hà Nội, CLB Nam Định phải rất vất vả mới giành 3 điểm trước Hải Phòng. Tệ hơn, ở vòng trước, CLB Nam Định còn để thua ngược SLNA. Chính vì thế, trận gặp CLB PVF-CAND trên sân Thiên Trường mang nhiều ý nghĩa với CLB Nam Định, là cơ hội lớn để toàn đội tạm giải tỏa áp lực nếu giành chiến thắng.

Bị ‘sao’ U.23 Việt Nam chọc thủng lưới, Nam Định vẫn ngược dòng ngoạn mục đánh bại PVF-CAND- Ảnh 1.

CLB Nam Định (áo trắng) khởi đầu mùa giải khá chật vật

ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Ngôi sao U.23 Việt Nam xử lý tinh tế, đưa CLB PVF-CAND bất ngờ dẫn trước

Mục tiêu giành 3 điểm được đội chủ nhà thể hiện rõ khi họ đẩy cao đội hình, chơi tấn công. Trong khoảng 30 phút đầu, CLB Nam Định kiểm soát bóng gần 70%, liên tục dồn ép khiến CLB PVF-CAND phải co cụm để phòng ngự. So với những trận đấu trước, hàng công CLB Nam Định vẫn triển khai đa dạng các miếng đánh từ trung lộ lẫn 2 biên. Bộ 3 ngoại binh Romulo, Caio Caesar, Brenner được trao cơ hội, là những cầu thủ thi đấu nổi bật. Ngoài ra, 2 cánh CLB Nam Định với Văn Vĩ và Văn Kiên thường xuyên dâng cao, tạo nên những đợt tấn công nguy hiểm. Ở phút 23, đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt suýt nữa tìm được bàn mở tỷ số khi Văn Kiên thực hiện đường chuyền ngẫu hứng, giúp Brenner tung cú sút căng trong vòng cấm. Đáng tiếc, thủ thành Phí Minh Long của PVF-CAND đổ người chính xác và cản phá cơ hội ngon ăn này.

Cuối hiệp 1, sức ép mà CLB Nam Định tạo ra không còn được duy trì. Văn Vĩ cùng các đồng đội có thêm 5 lần dứt điểm nhưng hầu hết bóng đều đi thiếu chính xác. Ở chiều ngược lại, CLB PVF-CAND nỗ lực vùng lên. Phút 45+2, đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh bất ngờ vươn lên dẫn 1-0 sau pha xử lý và dứt điểm đẹp mắt của cầu thủ vừa được gọi trở lại U.23 Việt Nam - Thanh Nhàn.

Bị ‘sao’ U.23 Việt Nam chọc thủng lưới, Nam Định vẫn ngược dòng ngoạn mục đánh bại PVF-CAND- Ảnh 2.
Bị ‘sao’ U.23 Việt Nam chọc thủng lưới, Nam Định vẫn ngược dòng ngoạn mục đánh bại PVF-CAND- Ảnh 3.

Thanh Nhàn (11) giúp CLB PVF-CAND bất ngờ dẫn trước Nam Định

ẢNH: CLB NAM ĐỊNH - CLB PVF-CAND

Bị dẫn bàn, CLB Nam Định đẩy cao đội hình tấn công ở hiệp 2. Không cần đợi quá lâu, phút 53, CLB Nam Định tìm được bàn gỡ hòa 1-1 sau pha phản lưới nhà của cầu thủ Eyenga Alain phía CLB PVF-CAND.

Có bàn gỡ hòa, tinh thần CLB Nam Định lên cao, tiếp tục tấn công khiến khung thành CLB PVF-CAND chao đảo. So với hiệp 1, các tình huống lên bóng của đội chủ nhà được triển khai ở tốc độ cao hơn. Phút 66, Caio Caesar tì đè và sửa bóng tinh tế trong vòng cấm, giúp CLB Nam Định dẫn ngược CLB PVF-CAND 2-1.

Bị ‘sao’ U.23 Việt Nam chọc thủng lưới, Nam Định vẫn ngược dòng ngoạn mục đánh bại PVF-CAND- Ảnh 4.

CLB Nam Định lội ngược dòng thành công ở hiệp 2

ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Khoảng 20 phút cuối, CLB PVF-CAND đẩy cao đội hình tấn công, giúp thế trận diễn ra cởi mở hơn. Dù vậy, các học trò của HLV Thạch Bảo Khanh bế tắc, phụ thuộc quá nhiều vào các tình huống bóng bổng. CLB PVF-CAND chỉ có 5 cú sút ở hiệp 2 nhưng chỉ 2 lần bóng đi trúng đích và bị thủ thành Nguyên Mạnh từ chối. Trong khi đó, CLB Nam Định thực hiện nhiều sự điều chỉnh trên hàng công, chủ động chơi chậm. Tỷ số 2-1 nghiêng về đội chủ nhà CLB Nam Định cũng vì thế được giữ đến trận.

Ngược dòng đánh bại CLB PVF-CAND 2-1, CLB Nam Định có 6 điểm sau 3 trận. Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt tạm vươn lên đứng thứ 3, kém đội đầu bảng là CLB Ninh Bình 3 điểm. Phía đối diện, CLB PVF-CAND thua trận thứ 2 liên tiếp, rơi xuống đứng thứ 8. 

U.16 nữ Việt Nam thua Thái Lan, quyết thắng trận tranh HCĐ

U.16 nữ Việt Nam thua Thái Lan, quyết thắng trận tranh HCĐ

Thua U.16 nữ Thái Lan 1-3 trong trận bán kết chiều 27.8, trên SVĐ chính Manahan (Indonesia), đội tuyển U.16 nữ Việt Nam sẽ tranh hạng ba giải U.16 nữ Đông Nam Á 2025 vào ngày 29.8 tới.

