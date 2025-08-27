U.16 nữ Việt Nam thua Thái Lan, quyết thắng trận tranh HCĐ

Đội hình xuất phát đội tuyển nữ U.16 Việt Nam ảnh: VFF

U.16 nữ Việt Nam dừng bước trước Thái Lan

Bước vào trận bán kết giải U.16 nữ Đông Nam Á 2026 với đối thủ U.16 Thái Lan, HLV trưởng đội tuyển U.16 nữ Việt Nam Okiyama Masahiko tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, với 8/11 vị trí ở đội hình xuất quân trong trận đấu gặp U16 nữ Myanmar được giữ nguyên.

Ba cầu thủ được sắp xếp điều chỉnh trong đội hình ra sân gồm có hậu vệ Nguyễn Dương Phương Nghi (số 2) và 2 tiền vệ Diệp Xuân Trang (18), Đỗ Thị Hà Vi (19).

Đánh giá về đối thủ U16 nữ Thái Lan trước trận đấu, HLV Okiyama Masahiko cho biết: "Thái Lan là đội mạnh với lối chơi bóng đá có tổ chức, cá nhân tốt. Chúng tôi phân tích kỹ đối thủ để có sự chuẩn bị tốt nhất giúp các cầu thủ có thể tự tin thi đấu".

Đúng như nhận định của BHL đội U.1 nữ Việt Nam, đội Thái Lan nhanh chóng gây sức ép lên khung thành thủ môn Cẩm My và có bàn thắng ngay phút thứ 6, sau cú đá bồi từ tình huống cản phá của thủ môn Cẩm My.

Nguyễn Thị Minh Ánh (10) kiểm soát bóng ảnh: VFF

Sau bàn thủng lưới sớm, các cầu thủ áo đỏ xốc lại đội hình tổ chức phản công. Phút 16, trong tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Pimlapat (1), Aunchidtha (17) bất ngờ đưa bóng vào lưới, đem về bàn thắng cho đội tuyển U.16 nữ Việt Nam.

Phút 24, HLV trưởng Thidarat tung Monthida (16) vào sân và lập tức có tình huống phối hợp trước khi ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho U.16 nữ Thái Lan ở phút 43.

Những phút cuối hiệp 1, các cầu thủ đội tuyển U.16 nữ Việt Nam thi đấu thiếu tập trung, để Charlotte (14) có cơ hội dứt điểm thành công, nới rộng khoảng cách tỷ số 3-1.

Quyết đoạt HCĐ

Đầu hiệp 2, U.16 nữ Việt Nam có sự điều chỉnh cánh trái khi lần lượt Trương Thị Thảo Nguyên (8), Hà Yến Nhi (5), Ngô Hải Yến vào thay Lê Thị Hồng Thái (17), Phan Thị Thu Phương (7) và Nguyễn Thị Linh Chi (9).

Đội tuyển U.16 nữ Việt Nam học được nhiều điều sau giải U.16 nữ Đông Nam Á ảnh: VFF

Với lực lượng được bổ sung và củng cố, U.16 nữ Việt Nam cố gắng tổ chức tấn công dâng cao đội hình hòng phân tán đối phương. Đội bóng áo đỏ cũng đã có một vài tình huống phối hợp tấn công nhưng khả năng dứt điểm chưa thực sự tốt để có thể làm khó thủ môn Pimlapat (1).

Phút 80, Trịnh Yến Nhi (15) được tung vào sân thay Diệp Xuân Trang (18) củng cố hàng phòng ngự khi thế trận tiếp tục nghiêng về các cầu thủ U16 nữ Thái Lan. Mặc dù vậy, U.16 nữ Việt Nam đã không thể lật ngược được tình thế, chấp nhận để thua với tỷ số chung cuộc 1-3.

Với kết quả này, đội tuyển U.16 nữ Việt Nam sẽ tranh hạng ba giải U.16 nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra vào lúc 15 giờ 30 ngày 29.8 tới. Đối thủ của thầy trò HLV Okiyama Masahiko sẽ được xác định sau trận bán kết giữa chủ nhà U.16 nữ Indonesia và U.16 nữ Úc.