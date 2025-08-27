Ảnh hưởng sau bão, sân Hà Tĩnh mất điện: Trận dẫn trước Thanh Hóa phải tạm ngưng 24 phút

Trong khuôn khổ vòng 3 V-League, trận đấu trên sân Hà Tĩnh vào 18 giờ giữa CLB Hà Tĩnh và Thanh Hóa đến phút 66 bị tạm ngưng. Lý do mất điện được cho là chập lưới điện, có thể do ảnh hưởng của mưa bão.

BTC cho biết: “Tại phút 66 của trận đấu đã có sự cố liên quan đến hệ thống điện chiếu sáng của sân. Sự cố xảy ra do hệ thống điện lưới bị chập. Hệ thống điện của Truyền hình, bảng Led không bị ảnh hưởng. Sự cố điện có thể do ảnh hưởng sau cơn bão số 5 tại Hà Tĩnh vừa qua. BTC sân Hà Tĩnh đã nhanh chóng khắc phục sự cố điện. Trận đấu bắt đầu trở lại sau 24 phút tạm ngưng”.



Ít ngày trước, Hà Tĩnh phải chịu đựng tình hình thời tiết khắc nghiệt. Mưa bão rất to nhưng do BTC giải và BTC địa phương có sự phối hợp nhịp nhàng nên công tác tổ chức vẫn được tiến hành khá thuận lợi.

Ở trận đấu tối 27.8, Thanh Hóa đang bị dẫn trước 0-1. Sân Hà Tĩnh mất điện nên trọng tài phải cho tạm ngưng trận đấu ở phút 66. Sân có hệ thống phát điện nên sau đó, trận đấu đã tiếp tục.