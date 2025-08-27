Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Ảnh hưởng sau bão, sân Hà Tĩnh mất điện: Trận dẫn trước Thanh Hóa phải tạm ngưng 24 phút

Linh Nhi
Linh Nhi
27/08/2025 19:58 GMT+7

Trận đấu trên sân Hà Tĩnh phải tạm hoãn 24 phút vì bị chập lưới điện.

Trong khuôn khổ vòng 3 V-League, trận đấu trên sân Hà Tĩnh vào 18 giờ giữa CLB Hà Tĩnh và Thanh Hóa đến phút 66 bị tạm ngưng. Lý do mất điện được cho là chập lưới điện, có thể do ảnh hưởng của mưa bão.

BTC cho biết: “Tại phút 66 của trận đấu đã có sự cố liên quan đến hệ thống điện chiếu sáng của sân. Sự cố xảy ra do hệ thống điện lưới bị chập. Hệ thống điện của Truyền hình, bảng Led không bị ảnh hưởng. Sự cố điện có thể do ảnh hưởng sau cơn bão số 5 tại Hà Tĩnh vừa qua. BTC sân Hà Tĩnh đã nhanh chóng khắc phục sự cố điện. Trận đấu bắt đầu trở lại sau 24 phút tạm ngưng”.

Ít ngày trước, Hà Tĩnh phải chịu đựng tình hình thời tiết khắc nghiệt. Mưa bão rất to nhưng do BTC giải và BTC địa phương có sự phối hợp nhịp nhàng nên công tác tổ chức vẫn được tiến hành khá thuận lợi.

Ở trận đấu tối 27.8, Thanh Hóa đang bị dẫn trước 0-1. Sân Hà Tĩnh mất điện nên trọng tài phải cho tạm ngưng trận đấu ở phút 66. Sân có hệ thống phát điện nên sau đó, trận đấu đã tiếp tục.

Ảnh hưởng sau bão, sân Hà Tĩnh mất điện: Trận dẫn trước Thanh Hóa phải tạm ngưng 24 phút- Ảnh 1.

Sân Hà Tĩnh bị mất điện

Tin liên quan

U.16 nữ Việt Nam thua Thái Lan, quyết thắng trận tranh HCĐ

U.16 nữ Việt Nam thua Thái Lan, quyết thắng trận tranh HCĐ

Thua U.16 nữ Thái Lan 1-3 trong trận bán kết chiều 27.8, trên SVĐ chính Manahan (Indonesia), đội tuyển U.16 nữ Việt Nam sẽ tranh hạng ba giải U.16 nữ Đông Nam Á 2025 vào ngày 29.8 tới.

Bia Saigon Dragon Cup 2025: Hành trình lan tỏa tinh thần gắn kết trên mọi điểm chạm

U.23 Việt Nam áp đảo đội hình tiêu biểu U.23 Đông Nam Á, sạch bóng cầu thủ Thái Lan

Khám phá thêm chủ đề

Hà Tĩnh Tạm ngưng mất điện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận