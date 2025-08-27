CLB Hải Phòng chơi thăng hoa, đưa SLNA 'trở lại mặt đất': Thắng 2-0!

Ngoại binh CLB Hải Phòng chơi ấn tượng

Sau thất bại 1-2 trước nhà đương kim vô địch Nam Định ở vòng 1, CLB Hải Phòng trở lại mạnh mẽ. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã thắng đội PVF-CAND 3-1 ở vòng 2 và tiếp tục chơi ấn tượng trước SLNA ở vòng 3 V-League 2025-2026.

Trên sân nhà Lạch Tray, CLB Hải Phòng chơi tốt hơn, kiểm soát bóng 57%, tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn so với đối thủ. Những ngoại binh như Friday, Antonio chơi ăn ý, liên tục gây ra sóng gió cho khung thành SLNA.

Phút 23, sau đường chọc khe thông minh của đồng đội, Friday phá bẫy việt vị rồi cài người khôn ngoan, để dứt điểm tung lưới thủ môn Cao Văn Bình, mở tỉ số cho CLB Hải Phòng. 4 phút sau, đến lượt Antonio khiến khung thành SLNA chao đảo khi tung cú đá hiểm hóc, đưa bóng đi trúng cột dọc. Đến phút 33, 2 ngoại binh này tiếp tục để lại dấu ấn, có thêm 2 lần dứt điểm chạm cột dọc. Nếu may mắn hơn, CLB Hải Phòng đã có thể dẫn trước 3, 4 bàn trong 45 phút đầu tiên.

Bên kia chiến tuyến, SLNA vẫn duy trì lối đá phòng ngự phản công quen thuộc. Họ tạo được 2 cơ hội tốt, được kết thúc bởi Olaha và Hồ Văn Cường. Tuy nhiên, những pha dứt điểm này không đủ sắc bén để đánh bại thủ môn Đình Triệu. Những đường lên bóng còn lại của SLNA cũng khá đơn điệu và dễ bị hóa giải.

Friday tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp ẢNH: CLB HẢI PHÒNG

SLNA bất lực

Sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi, bất chấp HLV Phan Như Thuật thực hiện nhiều sự thay đổi người nhằm cải thiện khâu tấn công của SLNA. Sức ép mà đội bóng xứ Nghệ tạo ra là nhiều hơn nhưng họ vẫn không thể tạo ra các cơ hội ngon ăn để khiến Đình Triệu phải vất vả. Thậm chí, SLNA phải tiếp tục nhận thêm bàn thua.

Phút 63, Friday một lần nữa để lại dấu ấn để giúp CLB Hải Phòng vươn lên dẫn trước 2-0. Anh nhận bóng, xoay người rồi thực hiện cú cứa lòng hiểm hóc vào góc cao, không cho Cao Văn Bình bất cứ cơ hội cản phá nào. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.

Với kết quả này, CLB Hải Phòng tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 với 6 điểm, còn SLNA đứng thứ 9 với 3 điểm.



