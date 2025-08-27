Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Tân binh Ninh Bình gây bất ngờ lớn, Thanh Hóa vẫn chìm dưới đáy

CLB Ninh Bình xây chắc ngôi đầu V-League

Trên sân Hòa Xuân vào tối 27.8, CLB Ninh Bình có màn lội ngược dòng ấn tượng để đánh bại đội chủ nhà Đà Nẵng với tỷ số 3-1. Kết quả này nối dài mạch thắng của đội bóng tân binh V-League. Sau 3 vòng đấu, Hoàng Đức và các đồng đội toàn thắng, ghi đến 10 bàn và để thủng lưới 2 lần.

Với 9 điểm tuyệt đối, CLB Ninh Bình hiện đứng đầu bảng xếp hạng V-League 2025-2026. Vòng 3 dù vẫn còn thi đấu vào ngày 28.8, nhưng đến lúc này CLB Ninh Bình đã chắc chắn đứng vững ở vị trí đỉnh bảng. Phía ngược lại, CLB Đà Nẵng giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 12, hiện có 1 điểm và hiệu số -3.

CLB Ninh Bình giành 9 điểm tuyệt đối sau 3 vòng đấu ẢNH: CMH

Ở hai trận đấu cùng giờ, các đội bóng được đánh giá cao hơn đều giành được 3 điểm. Theo đó, CLB Hải Phòng giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước SLNA trên sân Lạch Tray. Còn tại "chảo lửa" Thiên Trường, đương kim vô địch Nam Định lội ngược dòng kịch tính và giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước tân binh PVF-CAND.

SLNA (hiện có 3 điểm, hiệu số -2), rơi từ hạng 6 xuống đứng hạng 9. PVF-CAND (hiện có 3 điểm, hiệu số -2) đứng im ở vị trí thứ 8.

Gustavo lập cú đúp vào lưới CLB Đà Nẵng, góp công lớn vào chiến thắng của đội Ninh Bình ẢNH: ĐÔNG NGHI

CLB Hải Phòng hiện có 6 điểm và hiệu số +3 và tạm vươn lên đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng V-League. Đội bóng thành Nam hiện có 6 điểm và hiệu số +1, đã cải thiện đáng kể về mặt thứ hạng sau khởi đầu tương đối chật vật ở đầu mùa giải. Từ vị trí thứ 7 sau vòng 2, đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt lúc này tạm chen chân vào tốp 3 đội mạnh nhất ở V-League.

Trên sân Hà Tĩnh, CLB Thanh Hóa nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước CLB Hà Tĩnh. Đội bóng xứ Thanh ngay đầu mùa đã rơi vào cảnh khó khăn, khi chỉ có 1 điểm sau 3 trận (1 hòa, 2 thua). CLB Thanh Hóa vẫn giậm chân tại chỗ ở cuối bảng. CLB Hà Tĩnh tăng 5 bậc, từ hạng 9 lên đứng hạng 4 với 6 điểm, hiệu số 0.