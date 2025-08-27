Thủ môn Văn Lâm phản xạ siêu nhanh, Ninh Bình lại thắng ngược cực hay: Đà Nẵng quá ‘đen’

Tối 27.8, CLB Đà Nẵng tiếp đón CLB Ninh Bình ở trận đấu thuộc vòng 3 V-League 2025-2026. Với lợi thế sân nhà, đội bóng sông Hàn nhập cuộc hưng phấn và bất ngờ có bàn thắng từ khá sớm.

Phút 12, các cầu thủ CLB Đà Nẵng chỉ cần 2 đường chuyền để chọc thủng lưới thủ môn Đặng Văn Lâm. Sau cú phá bóng của đồng đội, Phan Văn Long chọc khe tinh tế để David Boris mở tốc băng xuống và xử lý kỹ thuật rồi tung cú sút vào góc gần, đưa đội bóng sông Hàn vươn lên dẫn trước 1-0.

CLB Ninh Bình ngược dòng ngay trong hiệp 1

Phút 28, trận đấu được đưa về vạch xuất phát. Hai ngoại binh của CLB Ninh Bình đã phối hợp để mang về bàn thắng quân bình tỷ số. Daniel bật cao chuyền bóng về phía cột 2 cho Gustavo Henrique băng vào dứt điểm gỡ hòa 1-1. Phút 33, từ cú đá phạt góc bên cánh phải của Hoàng Đức, Gustavo băng lên đánh đầu để ghi bàn thắng thứ 2, giúp CLB Ninh Bình ngược dòng dẫn 2-1 ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Gustavo (68) lập cú đúp trong hiệp 1 cho CLB Ninh Bình ẢNH: ĐÔNG NGHI

Cuối hiệp 1, CLB Đà Nẵng tràn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Đội bóng sông Hàn đã tạo ra 2 cơ hội rõ rệt. Dù vậy, Đặng Văn Lâm có 2 lần phản xạ xuất sắc để cứu thua cho đội Ninh Bình. Cụ thể, phút 36, Đình Duy đánh đầu nhưng thủ môn mang 2 dòng máu Việt - Nga dùng những đầu ngón tay để đẩy bóng ra ngoài. Phút 45+5, Lâm “Tây” một lần nữa đổ người cản phá cú đánh đầu phản lưới nhà của đồng đội. Bên cạnh đó, CLB Đà Nẵng cho thấy rằng khả năng tận dụng cơ hội vẫn là điểm hạn chế lớn nhất của họ.

Sang hiệp 2, đội chủ sân Hòa Xuân vẫn tạo ra thế trận tốt trước CLB Ninh Bình. Dù vậy, khâu cuối cùng của các CLB Đà Nẵng vẫn chưa được cải thiện. Trong khi đó, đội Ninh Bình chủ động chơi thấp, chờ cơ hội phản công và điều này đã phát huy hiệu quả.

Hoàng Đức có 1 kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, góp công giúp CLB Ninh Bình ngược dòng thắng đội Đà Nẵng ẢNH: ĐÔNG NGHI

Phút 65, chớp thời cơ từ đường chuyền sai của đối phương, các cầu thủ Ninh Bình triển khai tấn công nhanh rồi Geovane dứt điểm từ rìa vòng cấm để nâng tỷ số lên 3-1. Phút 72, Geovane tiếp tục làm khổ hàng phòng ngự đội Đà Nẵng với những cú đảo chân rồi dứt điểm kỹ thuật, nhưng thủ môn Bùi Tiến Dũng đã đổ người cứu thua.

Chung cuộc, tân binh Ninh Bình thắng 3-1 trước CLB Đà Nẵng. Như vậy, sau 3 vòng đấu, Hoàng Đức và các đồng đội có thành tích toàn thắng.







