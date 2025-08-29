Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Trần Thành Trung đã ‘bắt sóng’ Lê Viktor, khoảnh khắc được chờ đợi của U.23 Việt Nam

Hạnh An
Hạnh An
29/08/2025 20:33 GMT+7

Trong ngày hội quân cùng đội tuyển U.23 Việt Nam tại Phú Thọ, 2 cầu thủ Việt kiều là Lê Viktor và Trần Thành Trung đã làm quen nhau, trò chuyện thân mật.

Đây là hình ảnh mà người hâm mộ rất trông chờ. Hai cầu thủ Việt kiều Trần Thành TrungLê Viktor sớm làm quen với nhau trên đội U.23 Việt Nam. Điều này cũng không phải bất ngờ. 

Bởi việc cùng lên U.23 Việt Nam với tư cách cầu thủ Việt kiều, cùng trưởng thành từ những môi trường bóng đá tại châu Âu, cả Lê Viktor và Trần Thành Trung sớm "bắt sóng" và có những trao đổi về kinh nghiệm, chuyên môn tại cấp độ đội tuyển. Kinh nghiệm tập trung 3 đợt cùng U.23 Việt Nam trước đó của Lê Viktor sẽ là điều mà Trần Thành Trung cần học hỏi, với tư cách cầu thủ Việt kiều chân ướt chân ráo lên đội tuyển trẻ quốc gia.

Trần Thành Trung đã ‘bắt sóng’ Lê Viktor, khoảnh khắc được chờ đợi của U.23 Việt Nam- Ảnh 1.

Lê Viktor (trái) sẽ có nhiều trải nghiệm để chia sẻ cho Trần Thành Trung

ẢNH: HẠNH AN

Trần Thành Trung đi phim Mưa đỏ trước khi hội quân

Nói về Trần Thành Trung, hôm nay là tròn mốc 1 tháng kể từ khi anh chia tay Bulgaria để trở về Việt Nam thi đấu. Tiền vệ Việt kiều sinh năm 2005 đã được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên U.23 Việt Nam tham dự vòng loại U.23 châu Á 2026. Trước khi đồng hành cùng đội tuyển, Trần Thành Trung đã xin FIFA chuyển liên đoàn quốc gia thi đấu, qua đó toàn tâm toàn ý cống hiến cho "Những chiến binh sao vàng".

Sáng 29.8, trước khi lên hội quân với U.23 Việt Nam, Trần Thành Trung đã được mẹ nuôi đưa tới rạp để theo dõi bộ phim "Mưa đỏ". Qua những thước phim phản ánh một giai đoạn lịch sử của dân tộc, cầu thủ 20 tuổi càng thêm trân quý và tự hào về dòng máu Việt Nam chảy trong huyết quản của mình.

"Tôi rất vui khi được gọi lên đội tuyển U.23 Việt Nam. Dù mới chỉ 1 tháng trở về thi đấu, tôi đã được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội. Đó là may mắn và cũng là trách nhiệm mà bản thân tôi cảm nhận được. Chắc chắn, tôi sẽ nỗ lực tìm kiếm cơ hội và cố gắng hết sức vì màu cờ sắc áo Việt Nam", Thành Trung tâm sự.

"Đây là lần đầu tiên tôi được làm việc với HLV Kim Sang Sik. Hai thầy trò chưa có dịp trò chuyện nhiều trong ngày đầu hội quân. Nhưng trong hơn 10 ngày tới, thông qua quá trình sinh hoạt và tập luyện, tôi mong mình có thể trao đổi và hiểu hơn về HLV Kim Sang-sik.

Bố mẹ thực sự tự hào khi biết tôi lên U.23 Việt Nam, Bản thân tôi cũng cảm thấy hãnh diện vì điều đó. Đây là khởi đầu mới trong sự nghiệp của Trần Thành Trung. Và tôi sẽ cố gắng bằng tất cả những gì có thể vì đội tuyển U.23 Việt Nam, cũng như khiến người hâm mộ nước nhà tự hào vì bản thân mình", Trần Thành Trung quyết tâm.

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Trần Thành Trung Lê Viktor Kim Sang-sik
