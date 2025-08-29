Đội tuyển Việt Nam hội quân, Cao Pendant Quang Vinh và Châu Ngọc Quang rất phong cách!

Chiều 29.8, đội tuyển VN hội quân tại Hà Nội, bước vào đợt tập trung của kỳ FIFA Days tháng 9. Do HLV Kim Sang-sik bận việc ở đội U.23 VN chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á, đội tuyển VN sẽ do trợ lý Đinh Hồng Vinh dẫn dắt và có hai trận đấu giao hữu với 2 CLB trong nước. Thành phần BHL có gương mặt rất mới là cựu HLV đội Hà Tĩnh Nguyễn Thành Công.

HLV Thành Công

Tân binh của ban huấn luyện đội tuyển: HLV Thành Công

Hoàng Đức khá ngầu

Lý Công Hoàng Anh

Tuấn Hải, tiền đạo của Hà Nội

Cao Pendant Quang Vinh lần thứ hai lên đội tuyển

Trung vệ Thành Chung

Cựu cầu thủ HAGL Châu Ngọc Quang

Q UANG H ẢI, T IẾN L INH LĨNH TRỌNG TRÁCH

Trong bản danh sách tập trung đội tuyển VN đợt 3 năm 2025, chỉ còn Doãn Ngọc Tân trên 30 tuổi. Lứa cầu thủ sinh năm 1995, năm nay tròn 30 tuổi dần không còn chỗ đứng. Hiện tại cũng chỉ có 3 cầu thủ sinh năm 1996 được triệu tập là Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh và Châu Ngọc Quang. Lúc này, lứa 1997, 1998, những người đang ở độ tuổi đẹp nhất trong sự nghiệp, sẽ trở thành "trục xương sống" của đội tuyển VN. Thành Chung sẽ sắm vai thủ lĩnh hàng phòng ngự. Ở tuyến giữa, Hoàng Đức, Quang Hải tiếp tục là 2 nhân tố quan trọng để dẫn dắt lối chơi cho toàn đội. Trong khi đó, Tiến Linh vẫn là tiền đạo nội số một của bóng đá VN.

Những cầu thủ này đều đã có nhiều năm kinh nghiệm khoác áo đội tuyển quốc gia, thi đấu ở những giải đấu lớn như AFF Cup, vòng loại World Cup hay Asian Cup. Họ bước vào độ chín sự nghiệp, vừa giữ được nền tảng thể lực sung mãn, vừa có kinh nghiệm trận mạc để dẫn dắt đàn em. Sự ổn định của lứa cầu thủ này cũng giúp HLV Kim Sang-sik yên tâm xây dựng bộ khung và trẻ hóa đội hình.

Theo Transfermarkt, độ tuổi trung bình của đội tuyển VN trong năm 2024 là 27,3 tuổi. Ở đợt tập trung mới nhất, con số này chỉ còn 26,1 tuổi. Độ tuổi chiếm đa số là 24 - 28. Những thống kê này cho thấy HLV Kim Sang-sik rất tích cực trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Chiến lược gia người Hàn Quốc luôn đề cao sự kết nối chặt chẽ giữa đội tuyển quốc gia và U.23 VN. Ông nhiều lần nhấn mạnh những ai thể hiện tốt ở U.23 thì cánh cửa lên tuyển quốc gia luôn rộng mở. Điều đó không chỉ tạo động lực cho các cầu thủ trẻ tại giải U.23 Đông Nam Á hay vòng loại U.23 châu Á, mà còn xây dựng nền tảng phát triển lâu dài cho bóng đá VN.

Thời điểm này, hàng loạt cầu thủ lứa U.23 đủ sức khoác áo đội tuyển VN là Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Phi Hoàng, Phạm Lý Đức… Ở những đợt tập trung tiếp theo, đây sẽ là những nhân tố đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra tính kế thừa ở đội tuyển VN, đồng thời mang đến sự cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy toàn đội tiến bộ.

T HÁCH THỨC CHO ÔNG K IM ở đội tuyển

Điểm khác biệt mà HLV Kim Sang-sik mang lại là tư duy tái thiết dài hạn. Trước đây, HLV Park Hang-seo thường xuyên tin dùng các nhân tố quen thuộc, bất chấp việc họ không còn được duy trì phong độ tốt. Đó là một phần nguyên nhân khiến ông Park không thành công trong những năm cuối tại vị. Giờ đây, HLV Kim Sang-sik sẵn sàng đánh đổi yếu tố an toàn để trao cơ hội cho lớp trẻ.

Cách làm này có thể khiến đội tuyển gặp khó khăn trong ngắn hạn, nhất là khi đối mặt những trận đấu căng thẳng tại vòng loại Asian Cup 2027. Nhưng về lâu dài, đây là con đường giúp đội tuyển VN có một lực lượng ổn định trong nhiều năm nữa. Một thế hệ cầu thủ mới được rèn giũa và tích lũy kinh nghiệm quốc tế từ sớm sẽ là tài sản vô giá, tránh được những khoảng trống thế hệ như đã từng xảy ra trong quá khứ.

Đương nhiên, "kỷ nguyên" mới của đội tuyển VN không chỉ toàn màu hồng. Một tập thể trẻ trung đồng nghĩa với sự thiếu hụt nhất định về bản lĩnh thi đấu và khả năng duy trì sự ổn định trong các trận cầu lớn. HLV Kim Sang-sik sẽ phải tìm cách dung hòa giữa kinh nghiệm của các đàn anh và sức trẻ của lứa kế cận, để đội tuyển không bị mất cân bằng.

Ngoài ra, áp lực thành tích luôn hiện hữu. Người hâm mộ VN sau những thành công liên tiếp từ năm 2018 đến nay vẫn kỳ vọng đội tuyển duy trì được vị thế ở khu vực và vươn tầm châu lục. Đó vừa là động lực, vừa là thử thách lớn cho nhà cầm quân người Hàn Quốc trong hành trình trẻ hóa đội hình.