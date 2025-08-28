Đằng sau toan tính của HLV Kim Sang-sik ở vị trí thủ môn

Khó đoán như thủ môn đội tuyển Việt Nam

Ở đợt tập trung đội tuyển Việt Nam tháng 9, HLV Kim Sang-sik đã chốt gọi 2 cái tên: Văn Chuẩn của CLB Hà Nội và Văn Việt của Thể Công Viettel. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam hội quân với 2 thủ môn chưa từng bắt chính cấp độ đội tuyển trước đó.

Văn Việt từng được HLV Philippe Troussier trao cơ hội vào năm 2023, nhưng anh không thể cạnh tranh với Nguyễn Filip. Đầu năm 2025, HLV Kim Sang-sik gọi Việt lên ở đợt tập trung tháng 3. Tưởng như cánh cửa bắt chính đã mở với cựu thủ môn SLNA khi Filip rút lui còn Đình Triệu chấn thương, thì sự trở lại phút chót của Đình Triệu đã khiến Văn Việt ngồi ngoài ở cả 2 trận gặp Campuchia (giao hữu) và Lào (vòng loại Asian Cup 2027).

Văn Việt (áo đen) trong màu áo Thể Công Viettel ẢNH: CLB THỂ CÔNG VIETTEL

Còn với Văn Chuẩn, suất lên tuyển là bất ngờ lớn, bởi thủ môn sinh năm 2001 dù đã vô địch U.23 Đông Nam Á và bắt chính ở CLB Hà Nội, nhưng vẫn chưa tạo ra bước đột phá chuyên môn. Minh chứng là trong hơn 1 năm cầm quân ở đội tuyển, đây mới là lần đầu HLV Kim Sang-sik gọi Văn Chuẩn.

Việc không gọi cả hai thủ môn Nguyễn Filip và Nguyễn Đình Triệu là quyết định bất ngờ của ông Kim cùng quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh.

Dù rằng, đợt tập trung tháng 9 cũng là đợt tập trung duy nhất trong năm mà đội tuyển Việt Nam chỉ hội quân để đá giao hữu, nhưng những trụ cột ở hàng hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo vẫn có tên đông đủ. Không thể nói ông Kim không đặt nặng đợt hội quân này, trong bối cảnh đội tuyển quốc gia đang cần rèn quân để nuôi hy vọng tại vòng loại Asian Cup 2027.

Cách ông Kim chọn 2 thủ môn hoàn toàn mới, có thể xem như viên gạch đầu tiên để xây dựng tương lai trong khung gỗ. Nguyễn Filip (33 tuổi) và Đình Triệu (34 tuổi) đều đã ở bên kia sườn dốc, bất chấp "tuổi nghề" thủ môn dài hơn các vị trí khác. Cả hai không còn nằm trong kế hoạch dài hạn, hướng tới vòng loại World Cup 2030 của đội tuyển Việt Nam. Khi vòng loại World Cup khởi tranh, Nguyễn Filip sẽ 36, còn Đình Triệu 37 tuổi.

Vị trí của Filip Nguyễn ở đội tuyển chưa từng được đảm bảo ẢNH: VFF

Đặt niềm tin vào thủ môn trẻ là yếu tố bắt buộc để "cách mạng" khung gỗ. Rất có thể, ở đợt tập trung duy nhất mà đội tuyển Việt Nam không phải nặng đầu vì thành tích, HLV Kim Sang-sik sẽ mở toang cánh cửa để những người gác đền trẻ làm quen với cảm giác bắt chính. Phải đi từ những bước đầu nhẹ nhàng, rồi mới chiếm lĩnh được vị trí số một.

Cạnh tranh khắc nghiệt

Chỉ trong hơn 1 năm nắm quyền ở đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đã luân phiên dùng 3 thủ môn: Văn Lâm, Đình Triệu và Nguyễn Filip.

Ông Kim sẵn sàng dùng Đình Triệu bắt chính 6 trận ở AFF Cup 2024, dù trước đó, thủ môn của Hải Phòng chưa từng ra sân ở giải lớn.

Đình Triệu sau đó đáp lại niềm tin với danh hiệu thủ môn hay nhất giải, nhưng đến trận gặp Malaysia hồi tháng 6, suất bắt chính lại trở về với Nguyễn Filip. Hay thủ môn Văn Lâm từng bắt chính 2/3 trận đầu của thầy Kim, rồi sau đó "mất hút", không còn được HLV Kim Sang-sik triệu tập.

Văn Chuẩn (trái) đã quen phối hợp với những đồng đội như Thành Chung, Duy Mạnh ở CLB ẢNH: CLB HÀ NỘI

HLV Kim Sang-sik tiết lộ, việc ông chọn ai bắt chính có tác động rất lớn từ tham vấn của trợ lý Lee Woon-jae. Ông Lee Woon-jae là cựu thủ môn huyền thoại của đội tuyển Hàn Quốc, sở hữu mắt nhìn người và bề dày kinh nghiệm đáng kể với 20 năm lăn lộn. HLV Lee trực tiếp huấn luyện, đánh giá và tư vấn cho ông Kim nên chọn ai.

HLV Kim Sang-sik cũng từng tiết lộ với Thanh Niên: "Việc lựa chọn ai đá chính không chỉ phụ thuộc vào màn thể hiện trên sân tập, mà còn tùy vào bối cảnh trận đấu, tính chất đối thủ".

Ông Kim có bộ tiêu chí riêng để chọn người đá chính. Vậy nên, những quyết định dùng người ở đội tuyển (như tin dùng Ngọc Tân, Ngọc Quang, Hai Long, Đình Triệu) hay U.23 (Xuân Bắc, Công Phương, Hiểu Minh) của ông Kim dù... khó hiểu, nhưng lại rất hiệu quả.

Nhìn trên góc độ này, khung gỗ đội tuyển Việt Nam sẽ còn biến động nhiều. Hưởng lợi hơn cả, chính là các thủ môn trẻ trung và đầy khát vọng như Văn Chuẩn, Văn Việt hay Trung Kiên.