Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu vòng loại Asian Cup 2027: Đội tuyển Việt Nam gặp Nepal khi nào, phát ở đâu?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
28/08/2025 16:55 GMT+7

Vào tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán đội Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam đấu Nepal trên sân Gò Đậu

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam tiếp đón Nepal trên sân nhà Gò Đậu (Bình Dương) lúc 19 giờ 30 ngày 9.10. Trận đấu phát trên FPT Play và VTV.

Đến ngày 14.10, 2 đội tái đấu trên đất Nepal. Hiện tại, giờ thi đấu cụ thể của trận lượt về chưa được xác định. Thành tích đối đầu hoàn toàn nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Trong 2 lần gặp nhau trước đây, "Những chiến binh sao vàng" lần lượt giành chiến thắng với các tỷ số 5-0, 2-0.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đứng nhì bảng F ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có 3 điểm sau 2 trận, kém đội đầu bảng Malaysia 3 điểm. Nếu muốn nuôi hy vọng giành vé dự vòng chung kết, đội tuyển Việt Nam phải giành trọn 6 điểm trước đội Nepal.

Lịch thi đấu vòng loại Asian Cup 2027: Đội tuyển Việt Nam gặp Nepal khi nào, phát ở đâu?- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam không được phép sảy chân

ẢNH: NGỌC LINH

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị gì?

Để chuẩn bị cho loạt trận gặp Nepal, đội tuyển Việt Nam hội quân vào tháng 9. Do HLV Kim Sang-sik bận dẫn dắt đội U.23 Việt Nam thi đấu vòng loại U.23 châu Á 2026, quyền HLV trưởng đội tuyển Việt Nam được giao cho HLV Đinh Hồng Vinh, trợ lý đắc lực của ông Kim. Trong đợt hội quân này, một số gương mặt mới được gọi lên thử nghiệm ở đội tuyển Việt Nam có Trần Hoàng Phúc (CLB Công an TP.HCM), Đinh Quang Kiệt (HAGL), Phạm Gia Hưng (CLB Ninh Bình)...

Ở đợt này, đội tuyển Việt Nam không giao hữu quốc tế mà chỉ đấu tập với CLB Nam Định và đội Công an Hà Nội. Đây cũng là những trận đấu rất chất lượng bởi 2 đội đều sở hữu dàn cầu thủ nội binh lẫn ngoại binh có trình đội chuyên môn cao, hứa hẹn giúp HLV Đinh Hồng Vinh thu thập được nhiều thông tin giá trị.

Lịch thi đấu vòng loại Asian Cup 2027: Đội tuyển Việt Nam gặp Nepal khi nào, phát ở đâu?- Ảnh 2.

Danh sách đội tuyển Việt Nam tập huấn tháng 9

ẢNH: VFF



U.23 Việt Nam còn mạnh hơn lúc vô địch Đông Nam Á

U.23 Việt Nam còn mạnh hơn lúc vô địch Đông Nam Á

HLV Kim Sang-sik giữ nguyên bộ khung vừa giành chức vô địch U.23 Đông Nam Á và bổ sung 2 nhân sự chất lượng cho U.23 VN trước thềm vòng loại U.23 châu Á 2026. Do đó, nhiệm vụ của các cầu thủ là giành ngôi đầu bảng C và đoạt vé vào vòng chung kết.

Cơ hội vàng cho những nhân tố mới đội tuyển Việt Nam: HLV Kim Sang-sik giám sát từ xa

U.16 nữ Việt Nam tiến gần hơn đến chức vô địch Đông Nam Á: Nhờ thắng tiếp Myanmar

