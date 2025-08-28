Vì sao bóng đá Malaysia khủng hoảng kể từ trận thắng đội tuyển Việt Nam?

Trong vòng hơn 2 tháng kể từ trận đội tuyển Malaysia thắng VN với tỷ số gây sốc 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027, nhờ công chủ yếu từ các cầu thủ nhập tịch Brazil và Argentina, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đa số các cầu thủ nhập tịch này đều có nguồn gốc tổ tiên liên quan trực tiếp với Malaysia gồm bố mẹ hoặc ông bà. Nhưng những cầu thủ này, trên thực tế lại đang bị nghi ngờ không có nguồn gốc rõ ràng và bị chính dư luận ở Malaysia ngờ vực.

Vấn đề cầu thủ nhập tịch Malaysia có nguồn gốc không rõ ràng khiến chủ tịch FAM phải từ chức Ảnh: Ngọc Linh

Từ đó, một cuộc tranh cãi dữ dội diễn ra, không chỉ với báo chí khu vực như từ Indonesia, mà người hâm mộ ở Malaysia cũng nghi ngờ FAM đã có sự mờ ám trong việc nhập tịch. Họ đòi hỏi tổ chức này minh bạch hồ sơ các cầu thủ nhập tịch để rộng đường dư luận, tránh sự xoi mói và làm tổn hại đến niềm tin ở đội tuyển và bóng đá Malaysia.

Chủ tịch FAM, ông Joehari Ayub (mới được bầu từ tháng 2 năm nay) không dưới 2 lần bày tỏ và khẳng định, tổ chức này không làm gì sai trong vấn đề nhập tịch cầu thủ. Và nếu cần, họ sẽ công bố mà không ngại ngần hay e sợ bất cứ điều gì. Mặc dù vậy, FAM vẫn không công bố, một phần vì AFC và FIFA (cơ quan bóng đá châu Á và thế giới) khẳng định, các tổ chức này không nhận được bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến các cầu thủ nhập tịch Malaysia kể từ sau trận đấu với đội VN.

Nhưng rồi, trong tháng 8, thượng tầng FAM bỗng chao đảo dữ dội với thông tin Chủ tịch Joehari Ayub đã đột ngột nộp đơn từ chức từ ngày 22.8 với lý do sức khỏe. Tuy nhiên, theo báo chí Malaysia suy luận, đây có thể là hậu quả của một cuộc tranh chấp quyền lực ngấm ngầm ở thượng tầng cơ quan bóng đá nước này suốt thời gian qua. Trong đó, sự bất đồng về quan điểm chiến lược nhập tịch cầu thủ ồ ạt cũng là một phần nguyên nhân chính, vì đã gây suy yếu nền bóng đá nước này.

Ai sẽ làm tân Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia?

Theo báo Malaysia, New Straits Times, Ban Chấp hành FAM đã họp khẩn vào ngày 27.8 và chấp nhận đơn từ chức của ông Joehari Ayub. Qua đó, mở đường cho một cuộc bầu cử bất thường được tổ chức vào năm sau (theo FAM thông báo) để bầu ra chủ tịch mới cho phần còn lại của nhiệm kỳ (2025 - 2026). Trong thời gian này, ông Yusof Mahadi, Phó chủ tịch FAM, sẽ làm chủ tịch tạm quyền cho đến khi có chủ tịch mới được bổ nhiệm.

Cuộc khủng hoảng ở thượng tầng của FAM đang diễn ra, được cho sẽ có ảnh hưởng cực kỳ lớn lên kế hoạch của đội tuyển Malaysia, trong đó bao gồm mục tiêu giành vé dự Asian Cup 2027, chiến dịch nhập tịch cầu thủ ngoại có thể phải dừng hoặc cần xem xét lại. Ngoài ra, chiến lược tầm nhìn hướng đến World Cup 2030 cũng có thể gặp trở ngại. Chủ yếu là liên quan đến vấn đề nhập tịch cầu thủ quá mạo hiểm hiện nay, do sự mập mờ về nguồn gốc của các cầu thủ ngoại, có thể dẫn đến nguy cơ lớn, đó là sẽ bị FIFA phát hiện và bóng đá Malaysia phải nhận sự trừng phạt rất nặng nề.

New Straits Times cũng cho biết, hiện có 3 ứng viên nặng ký sẽ ra tranh cử chức Chủ tịch FAM thay ông Joehari Ayub, gồm cựu Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin; Phó chủ tịch FAM Yusof Mahadi; và một doanh nhân tên Farhash Wafa Salvador Rizal Mubarak, người được cho là có ảnh hưởng lớn về tài chính để củng cố nguồn lực của FAM nếu được bổ nhiệm.