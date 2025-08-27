Indonesia vội vã gọi 3 ngoại binh nhập tịch vì trận thua đau U.23 Việt Nam

U.23 Indonesia vẫn còn sốc sau trận thua U.23 Việt Nam ở giải Đông Nam Á

Theo CNN Indonesia, việc đội U.23 Indonesia không thể vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025 vì để thua đội U.23 Việt Nam với tỷ số 0-1 (do cầu thủ Nguyễn Công Phương ghi bàn duy nhất phút 37) trên sân Gelora Bung Karno với hơn 35.500 CĐV ủng hộ ngày 29.7, khiến đến nay nỗi đau vẫn còn chưa lắng xuống.

U.23 Indonesia (áo trắng) trong trận thua U.23 Việt Nam tại giải Đông Nam Á ngày 29.7 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Nhiều CĐV Indonesia đã bày tỏ sự lo lắng, nếu đội nhà vẫn giữ lực lượng như tại giải U.23 Đông Nam Á vừa qua và với lối chơi chưa thật sự ấn tượng, sẽ không có cơ hội nào để giành vé dự vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á 2026. Cụ thể là tại các trận vòng loại sắp diễn ra từ ngày 3 đến 9.9 tới trên sân Gelora Delta ở Sidoarjo.

Tại vòng loại U.23 châu Á, đội U.23 Indonesia nằm ở bảng J cùng với đối thủ cực mạnh là U.23 Hàn Quốc, Lào và đội Macau. Đội U.23 Việt Nam sau chức vô địch giải Đông Nam Á lần thứ 3 liên tiếp, nằm ở bảng C cùng với Yemen, Singapore và Bangladesh (thi đấu trên sân nhà ở Việt Trì, Phú Thọ cũng từ ngày 3 đến 9.9). Còn đội U.23 Thái Lan và Malaysia nằm cùng bảng F còn có Li Băng và đội Mông Cổ.

Vòng loại U.23 châu Á có tổng cộng 11 bảng, với mỗi bảng 4 đội, chỉ có đội xếp đầu mỗi bảng và 4 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất giành vé lọt vào VCK ở Ả Rập Xê Út thi đấu vào đầu năm 2026 từ ngày 7 đến 25.1, cùng với đội chủ nhà (tổng cộng 16 đội).

U.23 Indonesia đặt mục tiêu phải lấy lại thể diện và suất dự VCK giải châu Á, sau khi để thua đau đội U.23 Việt Nam ngay sân nhà. Đây cũng là giải đấu cuối của HLV người Hà Lan, Gerald Vanenburg dẫn dắt đội trẻ nước này, trước khi nhường chỗ cho HLV Indra Sjafri, người có thể trở thành HLV đội U.22 Indonesia tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12.

Do vậy, thành phần của U.23 Indonesia đã được bổ sung rất đáng kể, trong đó có đến 3 cầu thủ nhập tịch, đáng chú ý có 1 người được điều từ đội tuyển xuống, đó là tiền đạo Rafael Struick (22 tuổi).

Rafael Struick đến nay đã có đến 26 lần khoác áo đội tuyển Indonesia ghi 1 bàn và đã tham dự các trận tại vòng loại World Cup 2026. 2 cầu thủ còn lại là tân binh Dion Markx (20 tuổi) và tiền đạo cao to Jens Raven (19 tuổi) đã thi đấu tại giải U.23 Đông Nam Á vừa qua. Các cầu thủ này đều có gốc gác từ Hà Lan.

Trong khi đó, có đến 7 cầu thủ từng thi đấu ở giải U.23 Đông Nam Á bị loại, HLV Gerald Vanenburg chỉ giữ lại các cái tên nổi bật ở đội U.23 Indonesia như Muhammad Ferarri, Kadek Arel, Dony Tri Pamungkas, Kakang Rudianto, Robi Darwis, Arkhan Fikri và Hokky Caraka.

U.23 Indonesia ra quân tại vòng loại U.23 châu Á với trận gặp đội Lào ngày 3.9, tiếp theo là gặp đội Macau ngày 6.9, và ở trận cuối họ phải quyết đấu sống còn với đối thủ cực mạnh là U.23 Hàn Quốc ngày 9.9 để tranh chiếc vé chính thức trong bảng vào VCK.