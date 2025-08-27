Chủ tịch FAM chính thức mất chức, bóng đá Malaysia bất ngờ lùi ngày bầu cử

Điều lệ của FAM tổ chức đại hội bất thường trong vòng 3 tháng?

Trong thông báo FAM cho biết, cơ quan này tôn trọng quyết định từ chức chủ tịch của ông Joehari Ayub và bày tỏ lòng biết ơn đối với ông này, vì những cống hiến và đóng góp cho bóng đá Malaysia. Ông Joehari Ayub đã trở thành vị Chủ tịch FAM tại vị với thời gian có lẽ là ngắn nhất, chỉ khoảng gần 6 tháng sau cuộc bầu cử hồi tháng 2 năm nay cho nhiệm kỳ từ năm 2025 đến 2029.

Bóng đá Malaysia xáo trộn thượng tầng kể từ trận thắng đội tuyển Việt Nam, Chủ tịch FAM từ chức chỉ sau 6 tháng Ảnh: Ngọc Linh

Trước đó, báo chí Malaysia, như New Straits Times cho biết, ông Joehari Ayub đã nộp đơn từ chức Chủ tịch FAM từ ngày 22.8 với lý do sức khỏe. Ông cũng vắng mặt ở mọi sự kiện của cơ quan bóng đá này kể từ ngày 11.8. Nguyên do được suy đoán là có thể đã xảy ra một cuộc tranh chấp quyền lực ở thượng tầng FAM, với sự bất đồng nhiều khả năng đến từ chính sách nhập tịch cầu thủ của cơ quan này gây tranh cãi suốt thời gian qua.

FAM cũng cho biết, theo Điều 42, Khoản 7 của Điều lệ FAM, nếu vị trí chủ tịch bị bỏ trống, phó chủ tịch tại nhiệm lâu nhất sẽ thay thế và tạm quyền cho đến đại hội tiếp theo, diễn ra vào năm sau (2026). Đại hội khi đó phải bầu ra một chủ tịch mới cho phần còn lại của nhiệm kỳ.

Theo đó, Phó chủ tịch FAM hiện nay, ông Yusof Mahadi sẽ là người tạm quyền chức chủ tịch của cơ quan bóng đá này với hiệu lực ngay lập tức từ ngày 27.8, cho đến khi có chủ tịch mới được bổ nhiệm.

Trước đó, New Straits Times cũng cho biết, theo điều lệ, FAM phải triệu tập một đại hội bất thường trong vòng 3 tháng để bầu ra chủ tịch mới, nếu không họ có thể bị FIFA xử phạt. Tất cả các thành viên phải được thông báo về địa điểm, thời gian và chương trình nghị sự ít nhất 1 tháng trước sự kiện.

Theo nhà báo T. Avineshwaran của The Star, cựu cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Malaysia, tiền đạo Safee Sali đang có ý định ra tranh cử chức Chủ tịch FAM thay ông Joehari Ayub.

Trong khi New Straits Times cũng hé lộ 3 ứng viên nặng ký khác, cũng sẽ ra tranh cử, đó là các ông Khairy Jamaluddin (cựu Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia); Phó chủ tịch FAM, Yusof Mahadi; và một doanh nhân tên Farhash Wafa Salvador Rizal Mubarak, người được cho là có ảnh hưởng lớn về tài chính để củng cố nguồn lực của FAM nếu được bổ nhiệm.