Thể thao Bóng đá Việt Nam

BHL tạm quyền đội tuyển Việt Nam: Thầy Kim tuyệt đối tin tưởng, xuất hiện nhân vật đặc biệt…

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
28/08/2025 17:22 GMT+7

HLV Kim Sang-sik có thể an tâm tập trung cùng đội tuyển U.23 Việt Nam lên Việt Trì tranh vé dự VCK giải U.23 châu Á, giao đội tuyển Việt Nam cho BHL người Việt giàu chuyên môn.

BHL tạm quyền đội tuyển Việt Nam: Thầy Kim tuyệt đối tin tưởng, xuất hiện nhân vật đặc biệt…- Ảnh 1.

HLV Đinh Hồng Vinh (bìa trái) sẽ tạm quyền dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

ảnh: VFF

Đợt tập trung đặc biệt của đội tuyển Việt Nam

Ngày 29.8, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức tập trung trở lại, được đứng lớp bởi HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh trong cảnh HLV Kim Sang-sik sẽ cùng đội U.23 Việt Nam tập trung cho mặt trận chính thức ở vòng loại giải U.23 châu Á trên sân vận động Việt Trì.

Dự kiến, HLV Đinh Hồng Vinh sẽ điều khiển các buổi tập của đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với CLB Nam Định và CLB Công an Hà Nội các ngày 4 và 7.9 với các mục tiêu rà soát lực lượng, kiểm tra những nhân tố mới.

Điểm đặc biệt của đợt tập trung này chính là việc đội tuyển Việt Nam có rất nhiều gương mặt ít hay chưa từng được gọi dưới thời HLV Kim Sang-sik, với hơn 10 cái tên trong tổng số 24 tuyển thủ.

BHL tạm quyền đội tuyển Việt Nam: Thầy Kim tuyệt đối tin tưởng, xuất hiện nhân vật đặc biệt…- Ảnh 2.

HLV Thế Anh trong giai đoạn làm việc cùng HLV Park Hang-seo

ảnh: Ngọc Linh

Do vậy, những đánh giá và báo cáo của BHL đội tuyển Việt Nam sẽ có ý nghĩa rất quan trọng, để ông Kim tập trung tối đa cho các đàn em U.23 Việt Nam nhưng vẫn tin tưởng sẽ nắm sát tình hình các đàn anh ở đội lớn.

Bản thân ông Kim có sự tin tưởng rất lớn đến HLV Đinh Hồng Vinh - người tạm quyền hiệu quả giúp U.23 Việt Nam chơi ấn tượng ở giải giao hữu ở Trung Quốc, cung cấp nhiều nhân tố mới góp công lớn trong chức vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025.

Ông Vinh sẽ được hỗ trợ tiếp sức bởi BHL người Việt tinh gọn nhưng hội tụ đủ các yếu tố chuyên môn, kinh nghiệm và tận tâm phù hợp đợt tập trung lần này.

Ê kíp BHL người Việt

Dự kiến, 2 thủ môn trẻ Nguyễn Văn Việt và Quan Văn Chuẩn sẽ được tập cùng ông Nguyễn Thế Anh, từng làm HLV thủ môn dưới thời HLV Park Hang-seo, sở hữu hầu hết các bằng cấp cần thiết cho công tác huấn luyện từ chuyên môn thủ môn, thể lực, bóng đá.

Thậm chí sau khi cùng đội tuyển U.23 Việt Nam giành tấm HCV lịch sử ở SEA Games 30 tại Philippines năm 2019, cựu tuyển thủ này đã chủ động trở lại đảo quốc này để đăng ký theo học lớp tiếng Anh phục vụ học tập và công việc.

BHL tạm quyền đội tuyển Việt Nam: Thầy Kim tuyệt đối tin tưởng, xuất hiện nhân vật đặc biệt…- Ảnh 3.

Tân binh trong thành phần ê kíp trợ lý thầy Kim: HLV Thành Công

BHL tạm quyền đội tuyển Việt Nam: Thầy Kim tuyệt đối tin tưởng, xuất hiện nhân vật đặc biệt…- Ảnh 4.

HLV Nguyễn Thành Công giúp CLB Hà Tĩnh trở thành đội bóng khó bị đánh bại nhất V-League

ảnh: Minh Tú

Về chuyên môn, HLV Đinh Hồng Vinh sẽ có sự trợ giúp đắc lực bởi HLV Nguyễn Thành Công, cựu HLV trưởng CLB Hà Tĩnh đã làm nên hiện tượng bất bại ở V-League 2024-2025.

Ông Nguyễn Thành Công là trường hợp khá đặc biệt của bóng đá Việt Nam. Nhà cầm quân sinh năm 1977 là con nhà nòi bóng đá, với thân phụ là HLV kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh, tập ở đội trẻ và sau đó thi đấu cho màu áo lam SLNA.

Trong sự nghiệp huấn luyện của mình, ông Công có được những trải nghiệm đặc biệt ít ai bằng khi từng làm việc ở những lò trẻ hàng đầu Việt Nam như Thể Công Viettel, SLNA, Đà Nẵng, VSH (của anh em nhà Văn Sỹ Hùng - Văn Sỹ Thủy cung cấp nguồn cầu thủ trẻ cho CLB Hà Nội).

Nhờ đó, HLV Nguyễn Thành Công có được cái nhìn khá rộng mở hơn một số đồng nghiệp thường chỉ gắn bó với 1 màu áo khi làm HLV đội trẻ, tiếp nhận và sàng lọc những ưu điểm của mỗi nơi để tạo nên thứ vốn quan trọng cho mình.

BHL tạm quyền đội tuyển Việt Nam: Thầy Kim tuyệt đối tin tưởng, xuất hiện nhân vật đặc biệt…- Ảnh 5.

Đội tuyển Việt Nam sẽ trao cơ hội cho nhiều nhân tố mới

ảnh: Ngọc Linh

Điều này đã tạo ra một ánh mắt rất riêng của HLV Thành Công, khi ông nổi tiếng với việc nhận về những cầu thủ không được trọng dụng nơi khác và giúp họ giải phóng tiềm năng trở thành những tay thiện chiến ở CLB Hà Tĩnh.

Ánh mắt sắc sảo của HLV Thành Công sẽ vừa vặn phù hợp cho đặc tính riêng của đợt tập trung lần này, khi BHL đội tuyển Việt Nam ngoài kiểm tra những gương mặt quen thuộc sẽ thử nghiệm trao cơ hội cho những nhân tố mới chiếm 10/24 cầu thủ.

Cũng nói thêm HLV Thành Công đã chia tay CLB Hà Tĩnh để theo học lớp chứng chỉ Pro của AFC. Do vậy, những kỳ FIFA Days này vừa vặn đúng vào những quãng nghỉ để ông có thể giúp một phần vào việc xây dựng lực lượng cho đội tuyển Việt Nam.

Hy vọng rằng với ê kíp đặc biệt như kể trên, HLV Kim Sang-sik sẽ có thể an tâm giúp đội tuyển U.23 Việt Nam hoàn tất mục tiêu xếp nhất bảng C để đoạt vé dự VCK giải U.23 châu Á 2026, trước khi nhận những báo cáo sắc sảo về các nhân tố có thể sẽ bổ sung nét mới cho đội tuyển Việt Nam.

