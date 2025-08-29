Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bóng đá Việt Nam thêm một lần khiến Indonesia ‘rơi lệ' ngay tại xứ vạn đảo: Chiến công của U.16 nữ

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
29/08/2025 18:34 GMT+7

Chiều 29.8, đội U.16 nữ Việt Nam đã vượt qua chủ nhà Indonesia trong trận tranh hạng ba giải U.16 nữ Đông Nam Á 2025 sau loạt sút luân lưu kịch tính, qua đó giành tấm huy chương đồng đầy xứng đáng.

U.16 Việt Nam giành huy chương đồng

Trước trận đấu, HLV Akira Okiyama của đội tuyển U.16 nữ Việt Nam khẳng định toàn đội đã tích lũy nhiều kinh nghiệm từ các trận đấu trước, đặc biệt là bản lĩnh thi đấu ở sân khách. Ông chia sẻ: "Các cầu thủ luôn nỗ lực hết mình và trận đấu với Indonesia, đội chủ nhà có sự chuẩn bị tốt về thể lực và tinh thần, là cơ hội để chúng tôi thể hiện quyết tâm giành huy chương."

Ở trận này, HLV Okiyama tiếp tục có những điều chỉnh chiến thuật đáng chú ý khi đẩy Nguyễn Thị Linh Chi (số 9) lên đá tiền vệ. Cô phối hợp cùng hậu vệ Ngô Hải Yến (13) và trung vệ Trương Thị Thảo Nguyên (8) ở hành lang trái. Tiền đạo Trịnh Yến Nhi (15) lần đầu tiên được tung vào sân từ đầu, dẫn dắt hàng công.

Bóng đá Việt Nam thêm một lần khiến Indonesia ‘rơi lệ' ngay tại xứ vạn đảo: Chiến công của U.16 nữ- Ảnh 1.

Đội tuyển U.16 nữ Việt Nam xứng đáng nhận lời khen

ẢNH: VFF

Ra sân với tinh thần quyết tâm cao, U.16 nữ Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin dù phải đối đầu với áp lực từ khán giả xứ vạn đảo. Ngay phút thứ 3, Ngọc Ánh (11) bất ngờ lên tham gia tấn công và ghi bàn mở tỷ số 1-0, tạo lợi thế sớm cho đội bóng áo đỏ.

Tuy nhiên, đến phút 15, đội chủ nhà Indonesia đã phát huy ưu thế về thể lực để gỡ hòa 1-1, với pha lập công của Nafeeza (10). Thế trận giằng co được duy trì đến hết hiệp một.

Sang hiệp hai, HLV Okiyama tăng cường sức tấn công khi tung vào sân loạt cầu thủ Minh Ánh (10), Hà Yến Nhi (5), Lê Thị Hồng Thái (17) và Nguyễn Thị Ngọc Anh (6). Tuy nhiên, hàng phòng ngự kín kẽ của Indonesia đã khiến các cơ hội của Việt Nam không thể chuyển hóa thành bàn thắng, buộc trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu 11m.

Ở loạt "đấu súng" cân não, các cầu thủ U.16 nữ Việt Nam thể hiện bản lĩnh vững vàng để giành chiến thắng với tỷ số 7-6, qua đó giành hạng ba chung cuộc tại giải. Như vậy, trong vòng 1 tháng, bóng đá Việt Nam có 2 lần đánh bại Indonesia ngay tại xứ vạn đảo. Cuối tháng 7, đội tuyển U.23 Việt Nam đã thắng Indonesia 1-0 trong trận chung kết giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 trên sân Gelora Bung Karno.

Theo kế hoạch, toàn đội sẽ trở về Việt Nam vào ngày mai (30.8), kết thúc hành trình tại giải U.16 nữ Đông Nam Á 2025. Các cầu thủ sẽ được nghỉ 3 ngày dịp Quốc khánh 2.9 trước khi hội quân trở lại, chuẩn bị cho chuyến tập huấn tại Đức nhằm hướng tới vòng loại U.17 nữ châu Á 2026, dự kiến tổ chức vào tháng 10 tại Bình Dương.

