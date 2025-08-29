Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hòa Bình vẫn đá hạng nhất, VPF mừng hơn bắt được vàng: Xin đổi tên, chuyển sang sân Việt Trì

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
29/08/2025 17:44 GMT+7

CLB Hòa Bình khẳng định sẽ tiếp tục thi đấu tại giải hạng nhất 2025 - 2026, đang tiến hành các thủ tục để xin đổi sang tên CLB Phú Thọ theo địa giới hành chính mới.

Hòa Bình vẫn đá hạng nhất, VPF mừng hơn bắt được vàng: Xin đổi tên, chuyển sang sân Việt Trì- Ảnh 1.

CLB Hòa Bình sẽ tiếp tục thi đấu ở giải hạng nhất quốc gia 2025 - 2026

ảnh: CLB hòa bình

CLB Hòa Bình vẫn tham gia giải hạng nhất 2025 - 2026 bình thường

Chiều 29.8, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần bóng đá Hòa Bình (CLB Hòa Bình) Nguyễn Minh Tú cho biết đội bóng sẽ tiếp tục tham gia thi đấu bình thường ở mùa giải mới 2025 - 2026.

Ông Minh Tú cho biết: "Sau khi kết thúc mùa giải 2024 - 2025, đến ngày 22.7 CLB Hòa Bình tập trung tập luyện trở lại ở TP.Hòa Bình cũ (thuộc tỉnh Phú Thọ mới), nghiêm túc tiến hành các khâu chuẩn bị chuyên môn.

Đến giữa tháng 8, đội bóng đã nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký danh sách đội bóng đến VPF và BTC giải hạng nhất quốc gia mùa bóng 2025 - 2026. Đến 17 giờ chiều 29.8 là hạn chót đăng ký giải hạng nhất quốc gia và Cúp quốc gia, CLB Hòa Bình đã hoàn tất đăng ký danh sách thi đấu ở mùa giải 2025 - 2026".

Hòa Bình vẫn đá hạng nhất, VPF mừng hơn bắt được vàng: Xin đổi tên, chuyển sang sân Việt Trì- Ảnh 2.

CLB Hòa Bình nhận giải thưởng mặt sân tốt nhất giải hạng nhất 2024 - 2025

ảnh: clb hòa bình

Hòa Bình vẫn đá hạng nhất, VPF mừng hơn bắt được vàng: Xin đổi tên, chuyển sang sân Việt Trì- Ảnh 3.

Ban lãnh đạo, BHL và đội bóng Hòa Bình ở mùa giải trước

ảnh: clb hòa bình

Cũng theo ông Tú, song song với việc chuẩn bị cho mùa giải mới CLB Hòa Bình cũng đã xin ý kiến lãnh đạo UBDN tỉnh Phú Thọ đổi tên CLB Hòa Bình thành CLB Phú Thọ.

Đổi tên thành CLB Phú Thọ, chuyển nhà về sân Việt Trì

Theo chính sách sáp nhập địa giới hành chính của Chính phủ, từ ngày 1.7.2025 tỉnh Hòa Bình và tỉnh Phú Thọ sáp nhập thành tỉnh Phú Thọ. CLB Hòa Bình nằm trên địa bản tỉnh Phú Thọ nên nếu chuyển tên thành CLB Phú Thọ cũng là điều hợp lý.

Ông Tú chia sẻ: "CLB rất trân trọng nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND và các sở ban ngành của tỉnh Phú Thọ đã hỗ trợ, quan tâm, tạo điều kiện cho CLB Hòa Bình tiếp tục thi đấu ở giải hạng nhất quốc gia.

Hòa Bình vẫn đá hạng nhất, VPF mừng hơn bắt được vàng: Xin đổi tên, chuyển sang sân Việt Trì- Ảnh 4.

CLB Hòa Bình chuyển tên thành CLB Phú Thọ

ảnh: clb hòa bình

Ban lãnh đạo, BHL và đội bóng CLB Hòa Bình sẽ tiếp tục gắng sức thi đấu ở giải hạng nhất quốc gia 2025 - 2026 cũng như Cúp quốc gia 2025 - 2026, phục vụ người dân địa phương để đem đến những món ăn tinh thần bổ ích cho bà con tỉnh Phú Thọ".

Dự kiến, CLB Hòa Bình sẽ khởi đầu giải hạng nhất trên sân Hòa Bình. Nếu việc xin đổi tên thành CLB Phú Thọ được chấp thuận, đội sẽ lên kế hoạch chuyển đại bản doanh chọn sân nhà là sân Việt Trì - vốn được nhiều CĐV tin tưởng là đất lành với thành tích bất bại của các đội tuyển quốc gia.

Cách đây ít ngày, VPF đã rất lo lắng vì e ngại CLB không tiếp tục hoạt động, sẽ phải bốc thăm lại. Nay mọi âu lo đã được giải tỏa.

Tin liên quan

Không xóa sổ CLB Thanh Hóa sau khi bầu Đoan vướng sự cố nghiêm trọng: Tỉnh sẽ giải cứu

Không xóa sổ CLB Thanh Hóa sau khi bầu Đoan vướng sự cố nghiêm trọng: Tỉnh sẽ giải cứu

Bầu Đoan bị khám xét nhà riêng nhưng tương lai CLB Thanh Hóa sẽ có thể được tiếp nhận, quản lý và điều hành bởi Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa.

CLB CA TP.HCM hồi sinh ngọn lửa trên khán đài sân Thống Nhất!

U.23 Yemen mang 3 ‘trọng pháo’ đấu U.23 Việt Nam tại sân Việt Trì: Thầy Kim ‘soi’ kỹ

Khám phá thêm chủ đề

CLB Hòa Bình tỉnh Phú Thọ sân Việt Trì Nguyễn Minh Tú Giải hạng nhất hòa bình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận